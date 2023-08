HØYRE: Valgkampen mot lokalvalget er i full gang.

Solberg ut mot Støre: − Gjentar en uriktig påstand

Erna Solberg mener statsministeren finner på ting om Høyres politikk.

Kortversjonen Statsminister Jonas Gahr Støre anklages for å fremstille Høyres politikk feilaktig i en tale gitt under AUFs sommerleir.

Støre hevdet at Høyre ønsker bacheloroppgave på ungdomsskolen og karakterer på barneskolen for å øke motivasjon og redusere mistrivsel.

Høyre-leder Erna Solberg og Unge Høyre-leder Ola Svenneby har imøtegått påstandene, og hevder at Støre «finner på ting» om Høyres politikk.

Solberg forklarer at Høyre har foreslått et forsøk med fireårig ungdomsskole på enkelte skoler, men påpeker at de ikke har foreslått at elever skal få karakterer tidligere enn de gjør i dag. Vis mer

Statsminister Jonas Gahr Støre startet valgkampen på AUFs sommerleir, med en tale der han blant annet snakket om skolepolitikk.

Han nevnte Høyre, og hvordan partiet ønsker bacheloroppgave på ungdomsskolen, og karakterer på barneskolen, for å øke motivasjonen og minske mistrivsel.

Dette fikk Unge Høyre-leder Ola Svenneby til å reagere. Nå svarer også Høyre-leder Erna Solberg.

– Ser seg nødt til å finne på ting

– Det er synd at Jonas Gahr Støre ser seg nødt til å finne på ting om Høyres politikk, og fra talerstolen gjentar en uriktig påstand også kunnskapsminister Tonje Brenna har kommet med flere ganger, og som er tilbakevist flere ganger. Vi som er erfarne politikere burde gå foran som bedre eksempler for de unge enn han gjorde på AUFs sommerleir i dag, sier Solberg.

– Er du åpen for karakterer for syvendeklassinger?

– Nei, det vi har åpnet for er et forsøk med fireårig ungdomsskole på enkelte skoler som allerede i dag har 1. til 10. trinn samlet, men vi har ikke foreslått at elevene skal få karakterer tidligere enn de gjør i dag.

Uttalelsen fra statsministeren har utgangspunkt i et tidligere intervju som Erna Solberg gjorde med Dagsavisen 24. februar i år.

– Dere vil ha fireårig ungdomsskole. Betyr det at barna blir introdusert for karakterer ett år før, altså som 12-åringer, spurte Dagsavisen.

– Det kan være, men det er jo ikke sikkert. Det kan være gradvis at du får karakterer i noen fag, eller at du får karakter først til sommeren eller at du får en annen type vurdering. Men dette har vi ikke tatt stilling til i reformforslaget, svarte Solberg til avisen.

Støre forsvarer uttalelsene

Støre mener Høyre må være tydeligere utad om sin politikk, og forsvarer sine uttalelser.

– Jeg har forstått det slik, og sett Erna Solberg si, at Høyre vurderer karakterer fra syvende trinn, som en del av partiets ungdomsskolereform, sier Støre til VG etter talen på Utøya.

– Jeg kan ikke forstå det på annen måte enn at det kan bety karakterer for elever som i dag går på barneskolen. Det er vi imot, sier han.

Erna Solberg ber om at Arbeiderpartiet heller samarbeider.

– Heller enn å feilinformere om vår politikk, skulle jeg ønske Arbeiderpartiet ville være med på å diskutere substans. Om hvordan vi kan lage en bedre ungdomsskole, faglig og sosialt, for alle elever, og særlig de som sliter med motivasjonen. Høyre har lagt frem over 80 forslag og karakterer i barneskolen er ikke blant dem.