NORGESFERIE: Det ble en god runde i det ganske land for denne høna. Trailersjåfør Tommy Sørensen (42) vet ikke hvem som eier høna som satt på i traileren hans fra Oslo til Molde og tilbake.

Hønedrama: − Nesten ikke til å tro

Under en kjøretur på rundt 100 mil skal en høne ha sittet på semitraileren til Tommy Sørensen (42), hele veien fra Gardermoen til Molde og tilbake.

– Det er nesten ikke til å tro. Det undrer meg at den har sittet på i Gud vet hvor mange mil, sier trailersjåfør Tommy Sørensen til VG.

Søndag ettermiddag til tirsdag kveld kjørte han for Surnadal transport, en rute som var på om lag 100 mil – helt fra Gardermoen i Oslo til Molde, og tilbake.

Da han parkerte på Gardermoen næringspark søndag, før han skulle legge ut på den tre dager lange kjøreturen, så han en hvit høne løpe rundt på parkeringsplassen, forteller han.

Han fikk seg derfor en overraskelse da han på verkstedet i Surnadal på vei tilbake fra Molde, ble gjort oppmerksom på at en høne hadde forvillet seg inn under lastebilhengeren.

– Mekanikeren på verkstedet sa at jeg hadde en høne på hengeren, jeg trodde han tullet. Jeg sjekket under bilen, og der satt det faen meg en hvit høne. Jeg fikk nesten gåsehud på kroppen.

RIKKET SEG IKKE: Her sitter høna under hengeren til trailersjåfør Tommy Sørensen (42).

Nesten ikke til å tro, sier trailersjåføren. VG tok en kjapp telefon til spesialveterinær i helsetjenesten for fjørfe Magne Kjerulf Hansen:

Hvis en høne er i ly og på en plass den ikke blir blåst på, kan den sitte lenge, ifølge Hansen.

– Når det er mørkt vagler de seg og sitter stille. Da går de ikke ned på bakken for ikke å bli tatt av rovdyr, sier han, men legger til,

– Hvorfor den har blitt sittende og ikke hoppet av når traileren stoppet på dagen, har jeg ingen forklaring på.

Ifølge Sørensen skal høna ha blitt observert på parkeringsplassen på Gardermoen i flere uker, før det som skal være den samme høna ble observert under bilen hans i Surnadal:

– Jeg skjønte med en gang jeg så den under bilen at det var den fra Gardermoen. Den ser litt spesiell ut, den er jo litt stilig og ikke som vanlige høns, sier han.

Rikket seg ikke

Sørensen forteller at han tidligere på turen reagerte på hunden hans Birk (8) sin merkelige oppførsel rundt traileren.

– Da jeg var ute på tur med ham, skulle han absolutt under hengeren. Jeg tenkte «hva faen er det han driver med?», men jeg skjønte jo fort etterpå at han bare hadde lyst på hønsefrikassé.

Sørensen forteller at han flere ganger på turen prøvde å få høna bort fra undersiden av bilen, men at den ikke lot seg rikke fra plassen sin og skal etter hvert ha forflyttet seg lenger inn under bilen.

FØLGESVENN: Hunden Birk (8) var med som selskap på kjøreturen. Han var tydelig nysgjerrig på en lukt under traileren, forteller Sørensen.

Under resten av kjøreturen skal han ha stoppet flere ganger for å se til høna, forteller han.

– Hver gang jeg stoppet på turen tilbake måtte jeg sjekke under bilen, men den dumme høna var der jo hele tiden, sier en lattermild Sørensen.

– Den følte seg vel trygg der.

Ukjent eier

Ikke før han kom tilbake til Gardermoen lyktes Sørensen i å få bort høna.

– Den klukket og skrek som bare det da jeg fikk den ned derfra, den var vettskremt. Jeg prøvde å få tak i den, men den var frisk og hadde bein å løpe på ennå, så jeg hadde ikke en sjanse.

Sørensen vet ikke hvor høna er nå. Hvem som eier den er også et mysterium.

– Det har vært litt av en rundtur. Det er en bereist høne for å si det sånn, sier han og legger til:

– Det har blitt en farsott i vennegjengen for å si det sånn.

