I løpet av et drøyt år er Rodny Kaastad (84) blitt stelt av minst 61 forskjellige ansatte. Familien fortviler – og tør ikke å la ham være alene på sykehjemmet. Rodnys siste kamp

– Pappas siste kamp

Datteren Anita kaster et blikk på faren. Trenger han en ekstra pute?

– Nei da, det går flott dette, svarer Rodny.

Det var i mai fjor han ble lagt inn på Ellingsrudhjemmet sykehjem og helsehus, et langtidshjem i utkanten av Oslo øst.

22. september falt han og brakk lårhalsen.

Siden da har Rodny Kaastad ligget sengefast.

VG møter familien første gang på 84-årsdagen hans, en solfylt dag i mai i år.

Tre generasjoner er samlet rundt sengen i fjerde etasje:

Kona Randi Øiehaug Kaastad (71), barnebarnet Marthe Maria Øiehaug Aronsen (29) og datteren Anita Cathrine Øiehaug (49).

– De første månedene etter at pappa ramlet, var jeg her mellom tolv og 16 timer i døgnet, forteller Anita.

I dag har familien vaktordning. De rullerer på å sitte ved sengekanten. Feilene ved sykehjemmet har vært for mange, mener de.

For mange til at de tør å la Rodny være alene.

Helse-Norge skriker etter folk. For å få hjulene til å gå rundt, er kommunene avhengige av vikarer.

Oslo har lenge ligget i landstoppen i vikarbruk.

Summen kommunen bruker på vikarbyråer har økt fra 76 millioner i 2017 til 180 millioner i 2022.

Det viser tall VG har hentet inn.

Info Vikarbruk i Oslo kommune VG har bedt om tall på Oslo kommunens vikarutgifter de siste seks årene. Tallene viser at kommunens utgifter har økt kraftig hvert år.

I 2017 brukte kommunen 76 millioner, mot 180 millioner i 2022.

Mellom 2017 og 2022 har Oslo brukt over 736 millioner på innleie av helsevikarer og legevikarer.

Størst var økningen i 2021, da strenge smittevernrestriksjoner og nedstengninger preget hovedstaden. Kommunen brukte da 192,5 millioner kroner på innleie. Vis mer

Ved Ellingsrudhjemmet har Rodny Kaastad møtt et stort antall ansatte.

VG har gått gjennom journalen hans.

Den viser at han er blitt pleid og fått tilsyn av minst 61 ulike personer ved institusjonen siden han ble innlagt.

Det fremgår ikke hvor mange av disse som er fast ansatt.

I tillegg har Rodny møtt en rekke andre personer i forbindelse med blant annet legebesøk, fysio- og ergoterapi.

Ellingsrudhjemmet opplyser til VG at de har hatt over 6000 vikartimer i 2021 og 2022.

Dette utgjør kun 1,68 prosent av det totale antallet timer ansatte har jobbet ved langtidshjemmet i samme periode.

Men utgiftene er store, medgir institusjonen: Ca. 5,3 millioner kroner.

Det høye antallet vikarer som pleier Rodny, er uheldig, og fører til flere følgefeil i omsorgen, mener familien.

En hovedårsak til at de tilbringer så mye tid på sykehjemmet, er at de ikke stoler på pasientvarslingssystemet.

– De har et system her som er slik at hvis du skal på do, så ringer du på en bjelle. Da skal de komme hit ganske raskt, men det skjer omtrent aldri, forteller Rodny fra sengen.

Ventetiden har ofte vært for lang, bekrefter datteren Anita.

– I perioder på dagen finnes det faktisk ikke folk her, selv om vi går ut og leter, sier kona Randi.

Det er trist at de pårørende ikke stoler på at Rodny blir fulgt godt nok opp, svarer ledelsen ved Ellingsrudhjemmet:

– Det skal ikke være sånn at pårørende føler at de må sitte her hele tiden for å være trygge på at deres familiemedlem blir godt nok ivaretatt, sier kvalitetssjef Eli Haukland.

Noen ganger vil det oppstå samtidskonflikter, som vil si at mange trenger hjelp samtidig, sier Connie Basmo, institusjonssjef på hjemmet.

– Selv om den faste bemanningen på dagvakt er åtte-ni ansatte på avdelingen i ukedagene, er pleierne mindre synlige i gangen når de er inne hos de beboerne med mest behov for hjelp, utdyper Basmo.

VG har fulgt Kaastads familie over flere måneder.

Før han ble syk, var Rodny en spøkefugl, en bestefar som aldri har kjeftet, og en mann med mye omsorg for andre, minnes kona Randi.

Gjennom flere tusen programmer har han også vært radiostemme, blant annet i Radio Toten med country-programmet «Stetson & Boots»:

Han ble kalt «Norges Jim Reeves», etter den populære amerikanske countryartisten som hadde sin storhetstid mellom 50- og 80-tallet, minnes kona.

– Rodny sang og spilte gitar. Det var også sånn vi traff hverandre, gjennom sangen, sier Randi.

De to møttes på 70-tallet, etter at Rodny insisterte på at hun måtte bli med på en fest, forteller hun.

– To dager senere ringte han og sa: «Jeg skal gifte meg med deg, lille venn», husker du det Rodney?

Ektemannen nikker i sengen.

– Og jeg sa: «Jeg er ikke din lille venn», humrer Randi.

– Du var vel fortsatt opptatt med å brenne BH-er, flirer Anita.

En grå julidag tar Randi med seg stavene på bussen fra Helsfyr til Ellingsrud. Så venter en lang bakke opp til sykehjemmet.

«Grusomt lang», kommenterer Randi, men hun går den likevel.

På grunn av smerter i kroppen har det gått noen tusenlapper til taxi. Hun greier ikke å ta kollektivt hele veien.

Reisen til ektemannen tar vanligvis nesten to timer hver vei.

Men det er det verdt. De har tross alt vært gift i 50 år.

Da Randi kommer frem, er Anita på plass.

I Rodnys journal står det at Anita selv har tømt farens kateterpose ved flere anledninger.

– Jeg gjorde det før, da jeg kom hit om morgenen, for det hadde ikke de ansatte tid til, forteller hun.

Ofte hjelper hun også faren med stell. Han er trygg på henne. Av og til synger de en sang for å sjekke om han henger med.

– Da jeg var liten, visste jeg ikke om det var pappa eller Jim Reeves som sang på radioen, for de hadde helt lik stemme, sier Anita og smiler.

Bare en måned etter Rodnys ankomst på sykehjemmet, 27. juni 2022, varsler Anita avdelingslederen for første gang. VG har sett e-posten.

Hun skriver at hun anslagsvis ti ganger har opplevd at farens kateterpose ikke er tømt etter natten.

«Da jeg kom ut av heisen sto min far i gangen. Han forsøkte fortvilet å få en pleier til å tømme posen for seg, og fortalte henne at det var vondt å gå med. Hun sa hun skulle finne en som kunne hjelpe. Halvannen time senere hadde det fortsatt ikke kommet noen for å hjelpe», skriver hun.

Dette skjedde før Rodnys fall, der han brakk lårhalsen.

I journalen står det at Rodny motsatte seg morgenstell denne dagen. Hendelsen Anita beskriver i e-posten til avdelingslederen er ikke omtalt.

Først en uke senere får hun svar av avdelingslederen, og de avtaler et møte.

Det blir ett av mange.

Å være sengeliggende er ekstra vanskelig for en mann som Rodny.

På 40- og 50-tallet tilbrakte han store deler av barndommen på et barnehjem i Moss. Der ble han utsatt for omfattende omsorgssvikt og en rekke overgrep.

I 2008 mottok han erstatning fra det offentlige, med en uforbeholden unnskyldning. VG har sett vedtaket for erstatning.

Rodnys fortid gjør ham ofte redd i møte med nye pleiere.

I Kaastads journal kommer det frem at datteren Anita opplyste om farens traumer to dager etter at han ankom Ellingsrudhjemmet. Helsepersonell beskriver også at Kaastad flere ganger motsetter seg stell den første måneden.

– Det er en helt forferdelig historie. Men den er viktig, fordi den viser at eldre som havner på sykehjem, ikke er en homogen gruppe. De har alle ulike historier. Personalet her får ingen opplæring i hvordan de skal møte mennesker med slike traumer, sier Anita.

– Med den bagasjen han har, er han av typen som ikke vil være en belastning. Han vil helst være litt usynlig. Ofte oppfatter han dem som jobber her som autoriteter, og ikke hjelpere. Det er det han husker fra sin egen barndom. Og det er jo tilbake i barndommen han er, sånn følelsesmessig, legger Randi til.

Familien mistenker at Rodny er dement. Ellingsrudhjemmets leger mener på sin side at Rodny er samtykkekompetent, en vurdering familien er sterkt uenig i.

Kaastad har lest gjennom denne reportasjen og godkjent sin egen medvirkning.

Flere konkrete hendelser har satt en støkk i Rodnys familie.

29. november i fjor gikk det for langt, ifølge datteren Anita:

Da hun ankom Ellingsrudhjemmet, hørte hun faren rope etter hjelp. Hun fant ham i sengen uten dyne.

Alarmen han bruker til å tilkalle personalet, lå på gulvet.

Anita konfronterte en ansatt som satt i et annet rom på avdelingen.

Den ansatte, som var en ekstravakt, skal angivelig ha gjentatt at hun «hadde pause» og sagt at «han måtte komme ut på kjøkkenet».

Kaastad hadde på dette tidspunktet vært sengeliggende i ti uker.

Anita får et plaget uttrykk når hun beskriver hendelsen.

– Pust, beroliger Randi.

I Kaastads journal beskriver den ansatte ved avdelingen at Anita kjeftet på henne.

Utover dette er ikke alarmen eller Kaastads tilstand omtalt i journalen.

22. desember i fjor sender Anita nok en e-post til avdelingslederen i fjerde etasje på farens vegne, der hun beskriver både denne og flere enkelthendelser tidligere i november.

«Slik skal det ikke være», skriver avdelingslederen i sitt svar på e-posten, som VG har fått innsyn i.

Flere vikarer er blitt for dårlig informert, blant annet om at Kaastad er sengeliggende og trenger hjelp til å spise, mener familien.

Når de ikke er her, følger de med på Rodny gjennom Kom, en videotjeneste der de kan dele bilder og ringe om han blir urolig.

– Jeg klarer ikke mer. Anita og jeg snakket om det i dag. Jeg bare griner, jeg klarer ikke mer, gjentar Randi.

Ellingsrudhjemmet oppgir at de har en god relasjon med de fleste pårørende.

– Dessverre har vi ikke lyktes godt nok her. Det skal vi jobbe for å bli bedre på sammen med avdelingen, sier institusjonssjef Connie Basmo.

Hun møter VG sammen med kvalitetssjef Eli Haukland.

Totalt har de hatt rundt ti oppfølgingsmøter med familien, hvor hendelsene har blitt diskutert og fulgt opp, forteller de.

– Alle hendelsene er kjent, sier Haukland.

– Erkjenner dere at de faktisk har skjedd?

– Der er nok litt ulik oppfatning av hva som har skjedd i noen av hendelsene som er tatt opp av de pårørende. Dette er likevel noe vi har tatt tak i og jobber med i det løpende kvalitetsarbeidet, sier Basmo.

Ledelsen ønsker ikke å gå mer i detalj om hendelsene.

– Hvordan håndterer dere slike varsler?

– Alle uønskede hendelser, avvik eller henvendelser fra pårørende følges opp, og vi er takknemlige for å få de tilbakemeldingene, sier Basmo.

Institusjonssjefen understreker at pandemien har ført til økt vikarbruk, men forteller også om utfordringer ved å rekruttere nok folk med rett kompetanse, høy turnover blant ekstravaktene og en stadig sykere beboergruppe.

– Når flere ringer i alarmen samtidig, oppstår det samtidskonflikter. Dermed må de som er på jobb prioritere de sykeste med størst behov først, forteller Basmo.

Sykehjemmets areal er også stort, slik at den enkelte pleier må bevege seg over større avstander på vakt.

– Dette er definitivt ikke en situasjon vi ønsker oss. Men det reflekterer utfordringene vi står i, også på andre sykehjem i Norge. Vi er veldig, veldig glade for at vi har mange dyktige ekstravakter. Hvis ikke hadde det ikke gått så bra i pasientbehandlingen og driften vår, sier Haukland.

Ellingsrudhjemmet opplyser at de jobber med å få på plass seks nye, faste årsverk.

Det skal innføres en ny talefunksjon i pasientvarslingssystemer, og et nytt kommunalt vikarbyrå vil ifølge institusjonen bidra til flere kjente ansikter.

Info Vikarbruk ved Ellingsrudhjemmet Ellingsrudhjemmet opplyser til VG at de har hatt over 6000 vikartimer de siste to årene. Vikarer sto for 1,7 prosent av alle vaktene i årene 2021 og 2022.

De to siste årene har sykehjemmet brukt over 5,3 millioner kroner på innleie av vikarer for sykepleiere, helsefagarbeidere og leger, oppgir de til VG. Denne utgiften utgjør 1,76 prosent av det totale lønnsbudsjettet på 294,2 millioner disse årene.

Ellingsrudhjemmet opplyser at tallene på innleie av helsepersonell må sees i lys av pandemien. Mye av fraværet var coronarelatert, skriver de. Ansatte var syke, i karantene, eller måtte ta hånd om personer som var syke eller i karantene. Vis mer

Det er ikke uvanlig at en beboer møter mange ansatte, sier hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Sykehjemsetaten:

– Dette er ikke unikt for oss, men er dessverre en problemstilling som gjelder hele Sykehjemsetaten, sier Peter Hilario.

Han jobber til daglig ved Ellingsrudhjemmet, på en annen avdeling enn Rodnys.

Bildet er sammensatt, forteller Hilario, som har jobbet som sykepleier i 25 år. Han mener mange ansatte får for dårlig opplæring, noe som fører til at folk slutter, forteller han.

– Det er nye folk hele tiden, sier Hilario.

Ansvaret for kvalitetskrav ved mat og renhold er blitt flyttet over på helsepersonellet, og stjeler tid fra pasientene, sier sykepleieren.

I tillegg mener han at det er for få faste jobber, og for mange forsøk på å stramme inn budsjettet.

– Politikerne bevilger ikke nok ressurser til opplæring, og dermed blir kvaliteten på omsorgen dårligere. Vi ønsker oss et budsjett til å gjøre ting ordentlig, sier han.

– Problemet er vikarer som ikke kjenner pasienten, og som ikke får tid til å lese tiltaksplanen. Kommunikasjonen i overgangen er krevende. Pasientene har samme behov i helgene som i ukedagene, men da har vi redusert bemanning:

– Jeg har ansatte som har fortalt om måltider som serveres sent, enkelte ganger blir de helt hoppet over. De klarer ikke å hjelpe alle, sier Hilario.

Ellingsrudhjemmet opplyser at de siden 2017 har hatt avslutningssamtaler med alle som har sluttet, og at ingen har oppgitt manglende opplæring som årsak.

Institusjonen påpeker også at beboerne er sykere og dermed trenger mer hjelp nå enn for få år siden – og at det jobbes med å organisere oppgaver bedre og frigjøre mer tid til pasientkontakt.

Info Bemanning ved Ellingsrudhjemmet Avdelingen Rodny Kaastad bor på, i 4. etasje, har hatt 30 vikarer siden mai i fjor, oppgir Ellingsrudhjemmet til VG.

Avdelingen i 4. etasje har 29 medarbeidere med fast stilling, inklusive natt. 12 av de fast ansatte på avdelingen har 100 prosent stilling, derav seks sykepleiere og seks helsefagarbeidere. De andre jobber i mindre stillinger.

Det er rundt 230 faste ansatte på langtidshjemmet, der noen til tider jobber på tvers av avdelinger for å sikre rett kompetanse til pasientene. I tillegg brukes det ekstravakter ved fravær, oppgir Ellingsrudhjemmet til VG.

Ellingsrudhjemmet har to leger som jobber på tvers av alle avdelingene, for 146 beboere. Vis mer

Kaastads familie understreker at noen få fast ansatte gir ham god støtte og oppfølging.

– Kan det være at dere krever for mye av sykehjemmet?

– Jeg tenker at vi har krevd altfor lite. Vi kom hit med en forventning om omsorg. Det vi har fått, er pleie på et minimumsnivå. Jeg tror ingen har vært inne på rommet til pappa mer enn ti minutter, med mindre de skal hjelpe ham å skifte klær. Det er ingen som har tatt seg tid til å bli kjent med ham, svarer Anita.

De siste månedene er Rodny blitt dårligere, forteller Randi. Han sover stort sett hele tiden, og glemmer av og til hva de nærmeste familiemedlemmene heter.

Erfaringene fra sykehjemmet har gjort kona oppgitt.

– Det er direkte flaut å se på lokalpolitikere som sitter og bestemmer over eldreomsorgen, som nå skal stille til valg. De skal ikke få slippe unna med dette, sier Randi.

– Dette er pappas siste kamp, sier Anita.