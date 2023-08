BLÅ HIMMEL: Slik så værsituasjonen ut på Smøla tirsdag morgen, rett etter Renate Wullum fikk nok et nødvarsel om ekstremvær i Sør-Norge.

Fikk nødvarsler i hytt og vær

Familien til Renate Wullum fra Smøla på Nordmøre – flere mil unna uværets episenter – fikk mandag flere ganger nødvarsel fra myndighetene om ekstremværet «Hans».

Hun forteller at Smøla da hadde gult farevarsel. Mens Wullum snakker med VG tirsdag opplyser hun at hun får nok et nødvarsel om ekstremvær i Sør-Norge.

– Nå er det delvis blå himmel, sier hun og forteller hva som skjedde mandag.

– Sønnen vår på ti år var hjemme alene da han fikk varselet, omtrent i 14-tiden. Han ble veldig redd og torde ikke lese varselet før vi kom hjem, sier hun til VG og fortsetter:

– Det er klart det er skremmende for en tiåring når vi ikke har forberedt ham på dette. Da tjenesten ble testet i juni hadde vi jo snakket med ham om det, men nå kom det helt uventet.

FEILSENDT: Denne meldingen ble sendt til en som bor i Oslo tirsdag morgen.

VG har blitt kontaktet av en rekke lesere som er oppgitt over at nødvarsler ble sendt til områder hvor det ikke var rødt farevarsel, at de fikk dem gjentatte ganger og midt på natten.

DSB-sjef: – Læring vi må ta tilbake

Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sier til NRK at hun ikke vet hvorfor folk som ikke var i røde områder fikk varsel eller hvorfor noen fikk dem på merkelige tidspunkt.

– Jeg hører at noen har fått denne meldingen på et litt uventet tidspunkt i natt og jeg hører at de har fått der de ikke skulle få den, og da tenker jeg at det er læring vi må ta med tilbake. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor det har skjedd. Det må vi bare kikke på, sier hun til statskanalen.

Aarsæther er først og fremst veldig glad for at folk faktisk ble varslet.

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med Aarsæther.

Også en del Oslo-borgere fikk nødvarsel selv om det ikke var rødt farevarsel i hovedstaden.

Mandag besluttet politiet å sende ut nødvarsel til innbyggere i kommuner med rødt farenivå.

Ved en feil ble det sendt ut varsel til Oslo-beboere også – til tross for at det ikke er rødt farevarsel i kommunen.

Statsforvalter i Innlandet Knut Storberget bekrefter til VG at han kun har bedt om at ett nødvarsel skal sendes ut.

Han sier det er politiet som må kommentere hvorfor folk har fått meldinger gjentatte ganger og midt på natten.

Ut over det ønsker han ikke å kommentere de mange varslingene.

– Det er uheldig

Wullum på Smøla mener varsler til folk utenfor ekstremværområdene har vært unødvendig:

– Været her er overhodet ikke ekstremt. Det er stille på sjøen og er ikke noe verre enn vi er vant til.

Smølværingen understreker at hun er positiv til varslingsordningen når den fungerer, men mener varslingsrotet kan ha negative konsekvenser på sikt.

– Effekten av det, når det når ut til så mange flere enn de som skal ha det, er at folk på sikt ikke vil ta det alvorlig. Det er uheldig og tragisk, spesielt når vi går inn i en tid hvor vi faktisk vil få mer ekstremvær.