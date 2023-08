I disse områdene stiger flommen

Det er fremdeles mange steder med rødt farevarsel. Men flommen beveger seg nedstrøms.

– I Drammensvassdraget er det bare innsjøene som stiger: Tyrifjorden, Sperillen og Randsfjorden. Mens de større elvene har flatet ut sin stigning. Ved Mjøndal bro har det flatet ut, og i Drammen har det flatet ut på oransje nivå, sier hydrolog i NVE Tuomo Saloranta til VG.

Han forteller at NVE ser et lignende bilde ved Glomma og Lågen.

Mjøsa stiger

– Det er Mjøsa som fortsatt stiger, mens Glomma har flatet ut og begynt å synke oppstrøms. Nedstrøms møter vann fra Mjøsa, vann fra Glomma – der er det rødt varsel fra i dag ved samløpet Vorma.

Vorma ligger i Akershus i Viken fylke og renner ut fra Mjøsa.

Helt ned ved Sarpsborg og ut mot havet ventes det rødt flomnivå de neste dagene.

– Her kommer toppen lørdag, søndag eller mandag. Det blir senere jo lenger nedstrøms du kommer. Sarpsborg har allerede i går satt ned kriseteam, sier Saloranta.

Han opplyser at flomtoppen ikke kommer plutselig, men at det vil stige jevnt.

Saloranta forteller at de også følger med på innsjøen Øyeren – en innsjø øst for Oslo i Enebakk, Lillestrøm og Rælingen. Her det ventet rødt nivå lørdag – flommen vil tilsi et lignende nivå som i 1995.

– Det er mange hytter langs Øyeren. Lillestrøm kan også kanskje bli påvirket av dette, sier han.

HARDT RAMMET: Bygda Bagn er rammet av et stort jordskred i et boligfelt.

Knut Storberget, statsforvalter i Innlandet, håper flomtoppen er nådd fredag, og at de raskest mulig kan komme over i en reparasjonsfase.

Han var i morges på vei for å inspisere skadene etter ekstremværet «Hans» og den påfølgende flommen, og bilen passerte Nordre Land da han snakket med VG.

– Her er det fortsatt veldig mye vann, det ikke gått ned ennå. Men det er litt blå himmel, så det får vi tolke positivt, sier han.

Storberget skal også besøke Fagernes, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Mjøsa og Bagn hvor det er en demning de er litt spente på. Men også her håper man at risikoen synker fredag.

– I løpet av dagen tror jeg at Innlandet vil erfare at toppen er nådd og at vi nå kan åpne mer enn det vi lukker, enten det er veier eller hva det måtte være. Men bevares, det er fortsatt risiko og en spent situasjon i både Fagernes og Bagn, sier han til VG.

I følge NVE er det fortsatt rødt farenivå for flom i Etnedal, Gran, Nord-Aurdal, Nordre Land, Søndre Land, Sør-Aurdal, Vestre Slidre og Øystre Slidre.

Storberget opplyser at det enkelte steder er enormt store skader.

– Vi gjør det vi kan for å bistå kommunene og andre slik at de rasket mulig kan komme over i en reparasjonsfase.