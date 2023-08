LYS OG BLOMSTER: Ulykken skjedde på Fylkesvei 124, omtrent en mil fra Strømfoss i retning Rakkestad.

To 17 år gamle jenter omkom: − Kraftig kollisjon

RAKKESTAD (VG) På ulykkesstedet er det tent lys og lagt ned blomster. Naboer i området forteller at de hørte ulykken.

Sent torsdag kveld hørte naboer et smell. En av dem dro ut for å se hva som hadde skjedd.

– Det ble meldt inn av en person som hadde hørt et smell, som dro for å sjekke, sier politiadvokat Yvonne Schilling til VG.

Vedkommende fant to 17 år gamle jenter i bilen, som hadde kjørt av veien.

– Det var en kraftig kollisjon og de ble erklært omkomne på stedet, sier Schilling.

På ulykkesstedet er det tent lys og lagt ned blomster. Området rundt vitner om en dramatisk ulykke.

Trær er knekt og bilen har kommet seg et godt stykke inn i skogen før den stoppet.

Rundt om ligger det plast- og glassbiter som trolig hører til bilen jentene kjørte.

Var våken hele natten

Naboer som VG har snakket med, forteller at de hørte ulykken. Det var ikke de som meldte ifra.

De var våken hele natten til lyden av helikopter og nødetatene som hadde rykket ut.

Ulykken skjedde på fylkesvei 124, omtrent en mil fra Strømfoss i retning Rakkestad.

Mann i 20-årene siktet

En mann i tidlig 20-årene er siktet for overlatelsesmedvirkning etter dødsulykken.

– Han er siktet for overlatelsesmedvirkning fordi han har lånt bort bilen. Du skal alltid sjekke at noen har gyldig førerkort når du låner bort bilen, sier politiadvokat Schilling.

Hun sier det er en relasjon mellom mannen og de to jentene, og at politiet har holdepunkter for å si at han lånte bort bilen til jentene.

Mannen er foreløpig ikke avhørt, fordi hans helsetilstand ikke tillater det.

Det er fortsatt ukjent hvilket type kjøretøy det er snakk om.

– Forferdelig dag

Begge jentene kommer fra Indre Østfold kommune.

– Det er en forferdelig dag. Først og fremst så går tankene til de pårørende, venner og familie av de omkomne. Det er grusomt når sånt skjer, sier ordfører Saxe Frøshaug (Sp) til VG.

Pårørende blir ivaretatt av kriseteam i kommunen.

Fredag kveld har det også vært åpent på helsestasjonen i Mysen for de som trenger noen å snakke med.

