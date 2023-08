DOBBELDRAPSDØMT: Millehaugen har sonet halve livet i fengsel og har vært dømt for flere forhold, blant annet drap på et gjengmedlem og på en fengselsbetjent.

Stig Millehaugen (54) vil prøveløslates

Stig Millehaugen (54) fikk i 2012 Norges strengeste straff for drapet på Young Guns-leder Mohammed «Jeddi» Javed. Nå søker han om prøveløslatelse.

Millehaugen møter i Oslo tingrett i slutten av august, hvor retten skal ta stilling til om mannen, omtalt som «en av Norges farligste», skal prøveløslates.

Det bekrefter Millehaugens forsvarer Morten Furuholmen overfor Dagbladet.

– Han har god sakkyndig støtte, med to sakkyndige som konkluderer med at han bør overføres til en åpen anstalt. Han har ikke mer å hente i en forvaringsanstalt, og bør videre. Det er ingen grunn til å holde ham tilbake, sier Furuholmen til avisen.

Han legger til at i dag ikke er god nok progresjon i Millehaugens soning, og at det derfor er på tide med en overføring, og sier til Dagbladet at Millehaugen har hatt «veldig bra personlig progresjon»

Statsadvokat i Oslo, Kristian Jarland, sier til Dagbladet at han ikke er enig i vurderingen av Millehaugens progresjon.

- Vi mener vilkårene ikke er til stede for en prøveløslatelse, sier Jarland.

Millehaugen har sittet i fengsel nær sagt hele sitt voksne liv etter å ha blitt domfelt for biltyverier, innbrudd og væpnet ran. Rett før jul 1992 skjøt og drepte Millehaugen en fengselsbetjent i Sarpsborg fengsel i forbindelse med at han rømte.

I 2012 ble han dømt til 21 år forvaring, lovens strengeste straff, for overlagt drap på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed. Minstetiden ble satt til ti år. Han har hele tiden nektet straffskyld.

De siste ti årene har han sonet i Trondheim fengsel.

Til VG sier Furuholmen at begjæringen om overføring til en åpen anstalt vil være første steg på veien tilbake til samfunnet:

– Vi ønsker en tilbakeføring til samfunnet som er kontrollert, vi må ha en forutsigbarhet om hvordan det blir fremover og ønsker en tilbakeføringsplan.

RØMTE: Stig Millehaugen da han gikk ut av Trondheim fengsel en onsdag morgen i juni i fjor. Etter en uke på rømmen ble han pågrepet.

I juni i fjor ble det slått riksalarm, etter at Millehaugen rømte fra fengsel under permisjon. Etter en uke på rømmen, ble han pågrepet i nærheten av Østmarkseteren og Ulsrudvannet i Oslo, hvor politiet mente han hadde hatt tilhold i en gapahuk.

Advokat Furuholmen mener det ikke har betydning for en eventuell prøeløslatelse av Millehaugen:

– Den kortvarige unndragelsen i fjor var ikke en unndragelse som var motivert av kriminalitet eller å påføre samfunnet noe skade. Det var en personlig reaksjon på grunn av flere forhold. Det er ikke noe som bygger opp om at han er farlig eller har tanker om å gjøre skade på samfunnet, sier han til VG.