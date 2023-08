Melding om lekkasje av mulig farlig stoff fra togvogn i Oslo

Et område på 100 meter er sperret av, og brannvesenet jobber med å finne ut hva slags stoff det er snakk om.

Alle nødetatene har natt til torsdag rykket ut til et industriområde i bydel Alna i Oslo etter melding om lekkasje av et mulig farlig stoff fra en togvogn.

– To arbeidere på stedet har meldt at de føler seg syke og at det er ukjent lukt i området, opplyser operasjonsleder ved Oslo politidistrikt Gjermund Stokkli klokken 02.22.







Området er sperret av med en sikkerhetsavstand på 100 meter, og ti personer er evakuert fra stedet.

– Brannvesenet jobber med å finne ut hvilket stoff dette er, og omfanget av lekkasjen, skriver politiet på Twitter.

De to syke arbeiderene får tilsyn av helsepersonell, opplyser politiet.