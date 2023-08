REGN: Kartet viser nedbør for torsdag 10. august sammenlignet med normalen. Tallene er i prosent.

Opp til 250 prosent mer nedbør enn normalt: − Noe av det verste vi har registrert

Under ekstremværet «Hans» ble det registrert opp mot 250 prosent mer nedbør enn normalt i Sør-Norge. Klimaeksperter spår at vi vil få mer styrtregn også i fremtiden.

Kortversjonen Lom, Sjåk og Vågå i Innlandet er blant de kommunene som fikk mest regn under ekstremværet «Hans».

En direkte konsekvens av global oppvarming, er at nedbør oftere kommer som styrtregn, ifølge direktør ved Nanensenteret Tore Furevik.

I tiden som kommer er det forventet at vi vil få mer styrtregn om sommeren i Norge. Vis mer

Uværet «Hans» herjet sør i landet forrige uke, og førte blant annet til stengte veier, skred og oversvømte hus.

Et kart VG har fått tilsendt av Meteorologisk institutt viser at det under ekstremværet ble registrert langt mer nedbør enn normalt enn normaltNormalperioder er 30-årsperioder som brukes for å beregne normaler av meteorologiske data. .

Dagen det er størst sprik er torsdag 10. august. I enkelte områder er det registrert opp til 250 prosent mer nedbør enn normalt.

– Dette er veldig veldig uvanlig. Det er noe av det verste vi har registrert, sier klimavakt ved Meteorologisk institutt, Matilda Hallerstig, til VG.

Registeringene går 50 til 100 år tilbake i tid.

Lom, Sjåk og Vågå i Innlandet er blant de kommunene som fikk mest regn.

FLOM: Deler av Dokka camping var helt oversvømt forrige uke.

I tiden som kommer er det forventet at vi vil få mer styrtregn om sommeren i Norge, ifølge direktør ved Nansensenteret, Tore Furevik.

– Vi kan ikke utelukke at «Hans» kunne skjedd uten klimaendringene. Men klimaendringene gjør at sannsynligheten øker for å få flere slike situasjoner i Norge, sier han til VG.

Direktør ved Nansensenteret Tore Furevik.

En direkte konsekvens av global oppvarming, er at nedbør oftere kommer som styrtregn, ifølge Furevik.

Når luften blir varmere kan den inneholde mer fuktighet, og effekten er størst ved høye temperaturer.

Mer fuktighet betyr at når det først dannes nedbør, vil det være mer vann tilgjengelig. Dermed kan det bli styrtregn når det regner.

Uvanlig

Siden den fuktige luften vanligvis kommer fra vest, faller det meste av nedbøren i Norge på Vestlandet. «Hans» herjet derimot sør i landet.

Ekstremværet skyldtes først og fremst et lavtrykk som befant seg på et uvanlig sted.

Posisjonen til lavtrykket er det vanskelig å knytte til klimaendringene, ifølge klimaforsker ved Norce NorceNORCE er et uavhengig forskningsinstitutt, som driver forskning, utvikling og innovasjon og Bjerknessenteret BjerknessenteretPå Bjerknessenteret forsker de på klima i fortiden, nåtiden og framtiden., Erik Kolstad.

– Men konsekvensene ble mest sannsynlig verre på grunn av klimaendringene, siden det regner mye når det kommer nedbør, sier han til VG.

Klimaforsker ved Norce og Bjerknessenteret, Erik Kolstad.

Ifølge Kolstad kan vi ikke slå fast at en spesifikk værhendelse har med klimaendringene å gjøre.

– Situasjonen rundt «Hans» var såpass spesiell at den kunne skjedd når som helst. Men det er nettopp denne typen uvær, med store mengder regn på en gang, vi forventer mer av i fremtiden.

Her kan du lese mer om hvordan ekstremværet «Hans» ble til: To uvær slo seg sammen

Info Høytrykk og lavtrykk Lavtrykk er et område hvor lufttrykket er lavere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet.

I et lavtrykk er det oppgående luftstrømmer med skyer og nedbør. Vinden rundt lavtrykkets senter er gjennomgående sterkere enn vinden rundt høytrykk.

Et høytrykk er et område hvor lufttrykket er høyere enn i omgivelsene ved samme høyde over havet.

Høytrykk gir gjerne godt, rolig vær, med svake vinder, men kan også være forbundet med tåke. Kilde: Store norske leksikon Vis mer