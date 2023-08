FINVÆR: Snart er regnværet på retrett i Sør-Norge.

Nå kommer lavtrykkene til nord – og varmen til sør

Meteorologisk institutt melder at det er på tide å børste støvet av paraplyen i Nord-Norge.

– God morgen, Nord-Norge! Nå er det på tide å børste støv av paraplyen. De neste dagene vil flere lavtrykk ta turen nordover og endelig gi et ordentlig påfyll med regn i nord, skriver Meteorologisk institutt på Twitter / X.

Vakthavende meteorolog, Eirin Walstad Ristesund, bekrefter at det vil komme en del regn nord i landet i løpet av uken.

– I nord har det vært stedvis rekordvarm og veldig lite nedbør, så for Nord-Norges del er ikke en våt uke like dårlige nyheter som i sør.

– Det har jo vært fryktelig skjevfordelt med nedbøren i sommer.

Regnet vil trolig nå en topp på torsdag, etterfulgt av roligere vær.

I nord har det vært varmt og tørt lenge. Det ble satt hele 13 nye varmerekorder i Nord-Norge i forrige uke.

Med 27 sommerdager slo blant annet Tromsø de gamle rekordene fra 2013 og 1960.

Fra onsdag er det samtidig varslet varmere i Sør-Norge. Hovedstaden kan vente sol og over 20 grader både onsdag, torsdag og fredag, ifølge Pent.no.

Dette skyldes ifølge Ristesund et høytrykk som er i ferd med å danne seg over Norge.

– Fra onsdag og utover vil det begynne å tørke opp og det vil være lange perioder med tørt vær i Sør-Norge.

Først litt regn

Før solen kommer må de Østafjells likevel belage seg på noe regn.

– Nå har jo Sør-Norge fått en del regn, mildt sagt, og det blir nok ikke slutt på det med det første, sier Ristesund.

– Sør-Norge vil få en våt start på uken.

Meteorologen opplyser at et farevarsel om styrtregn vurderes ettersom det er meldt sterke nedbørsmengder over Mjøsa.

– Det er ikke akkurat den beskjeden folk vil ha nå.

Mandag formiddag er det fortsatt rødt farevarsel om flom fra NVE for deler av Drammensvassdraget, mens det var oransje for deler av Glomma og Mjøsa.

Mest nedbør blir det likevel på Vestlandet, men Ristesund påpeker at dette er områder som tåler mye mer.

– Jordsmonnet tåler mye mer i vest og elvene frakter vann utrolig mye raskere.

