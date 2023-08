SKOLEOPPGJØR: Sylvi Listhaug vil legge om norsk skole, hvor elevene i ungdomsskolen får differensiert undervisning, etter behovene de har. Her sammen med mannen Espen Espeset, ved deres lokale skole.

Listhaug tar brutalt oppgjør med dagens skole

– Enhetsskolen har spilt fallitt. Vi må gi ulik undervisning i ungdomsskolen, sier Frp-leder Sylvi Listhaug. Kunnskapsministeren Tonje Brenna (Ap) slår hardt tilbake.

Enhetsskolen betyr at alle elevene får lik undervisning. Det er det Frp-lederen tar et oppgjør med, samme dag som norske elever kommer tilbake til klasserommet etter ferien.

– Problemet med enhetsskolen er at elevene helt uavhengig av hva slags utgangspunkt de har, skal gjennom den samme trakten. Den trakten er satt sammen for å passe gjennomsnittseleven. Alle som ikke er rundt gjennomsnittet, vil – i den ene enden – ha utfordringer med å lykkes i skolen. I den andre enden får ikke de skoleflinke utviklet sitt potensial, sier Listhaug.

– Du mener nivådelt undervisning skal bli hovedregelen i ungdomsskolen?

– Vi har ikke alle svar, dette må utredes, men vi mener det er prinsippet som bør legges til grunn.

– Enhetsskolens fordel er at man ikke gjør forskjell på elever og at alle får en viss basiskunnskap?

– I realiteten gjør enhetsskolen forskjell på elever, fordi mange går på nederlag etter nederlag og har en forferdelig dårlig opplevelse. Mens andre mestrer det og blir understimulert. Enhetsskolen fører til store forskjeller.

Medisin

Hun bruker følgende bilde:

– Skal elevene blomstre og utvikle seg, kan du ikke gi samme medisin til alle. Det er det samme som i helsevesenet; du bruker ikke samme medisin på dem som har kreft og dem som har hjerteproblemer. I skolen kan du heller ikke ha lik medisin til alle.

Lenger ned i saken sier kunnskapsminister Tonje Brenna at Listhaug bruker feil medisin.

SKOLEKAMP: Sylvi Listhaug og Tonje Brenna smeller sammen i en ideologisk kamp om den norske skolen.

– Dyrke det de er gode på

De som sliter vil Listhaug hjelpe slik:

– Undervisningen blir for tung teoretisk for mange. Når lærerne ser at elever mistrives med teori, da må de få hjelp til å dyrke det de er gode på. De som er praktisk anlagt må få undervisning som er tilrettelagt for dem, eksempelvis ved å ta i bruk private bedrifter, bilverksted, snekkere og andre som ønsker å hjelpe elever som har en interesse i deres retning.

MAKTKAMP: Listhaug sier det er på tide at læreren får makt i klasserommet.

Hun legger til:

– Vi trenger sårt flere faglærte. Vi kan ikke bare basere oss på utlendinger. Da er det veldig viktig at ungdom, som er mer praktisk orientert enn teoretisk, så raskt som mulig får gå i sin retning. Slik kan vi hindre at mange hopper av og ender utenfor arbeidslivet. De må få tilpasset undervisning før de blir skolelei.

– Føler seg mislykket

Listhaug sier det er på tide å handle, fordi statistikken viser at altfor mange ramler ut av videregående skole – og av arbeidslivet.

– Vi må gripe fatt i dette allerede i ungdomsskolen. Vi kan ikke leve med at så mange unge mennesker går gjennom et skoleløp og opplever sammenhengende nederlag. De føler at de ikke mestrer skolen, de føler seg mislykket, fordi skolen ikke er tilrettelagt for det de er flinke til. Jeg tror det er en viktig årsak til at mange dropper ut og ender utenfor arbeidslivet, fordi de har null selvtillit.

– Med differensiering mener du også at flinke ungdomsskoleelever skal få forsterket undervisning i fagene de liker, som matte og fysikk?

– Ja, absolutt. Det kan eksempelvis være at yngre elever går sammen med eldre hvis de er veldig talentfulle. Vi hadde det i Oslo, der ungdomsskoleelever fikk pensum fra videregående. Det viktige er at vi som samfunn får utnytte den enkelte elevs potensial fullt ut.

HELGETREFF: Vi møtte Frp-lederen på hennes kontor i helgen.

– Hvor viktig blir deres radikale omlegging av skolen for dere ved et borgerlig flertall ved stortingsvalget om to år, i forhandlinger med Høyre?

KREVER HANDLING: Listhaug sier voldstallene i skolen er så alvorlige, at det må tas grep.

Frp-lederen løfter en sak til:

– En av fire lærere i grunnskolen har opplevd vold og trusler. Det må vi få slutt på, og jeg mener beste måten er å gi lærne mer makt i klasserommet. Læreren må få virkemidler for å være sjef i klasserommet.

Hun sier det må gjøres en gjennomgang av Opplæringsloven §9A, for å styrke lærerens posisjon.

– Nå er læreren ganske maktesløs hvis elever er utagerende eller ikke oppfører seg. Du kan ikke ta en elev og føre han ut av klasserommet. Det har du ikke lov til.

– Du mener læreren bør kunne gjøre det?

– Absolutt. Vi kan ikke fortsette å ha en situasjon der læreren er maktesløs og der enkeltelever ødelegger undervisningen for resten av elevene. Vi skal ikke ha tilbake spanskrøret, men det må få større konsekvenser enn i dag, hvis elever ikke klarer å oppføre seg.

Info

Info Listhaug viser til at 33 prosent av nyutdannede lærere slutter i løpet av de fem første årene. – Statistikken lyver ikke. Det er 40000 lærere som ikke jobber i skolen. Da må vi faktisk gjøre noe med skolen. Hun sier at manglende tilpasset undervisning kan være en viktig årsak til at elever blir bråkmakere. – Mange av dem opplever nok at skolen ikke gir dem det de trenger; de får ikke nok stimulans eller så føler de at de ikke mestrer. Vis mer

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier at Listhaug «har feil diagnose og feil medisin og gir et karikert bilde av det hun kaller enhetsskolen».

KUNNSKAPSKAMP: Kunnskapsministeren lover å kjempe mot Sylvi Listhaugs skolepolitikk.

Brenna sier det er flere grunner til at hun er helt uenig med Listhaug i at vi bør dele opp elevene i ulike retninger allerede på ungdomsskolen.

– Forskning viser at tidlig inndeling av elevene ikke gir mer læring og har negativ effekt på sosial utjevning. OECD er blant de som advarer mot tidlig nivådeling. Alle elever skal få bryne seg på teoretiske utfordringer og praktisk oppgaveløsning i både barne- og ungdomsskolen. Det vil bidra til bedre forutsetninger for å velge retning på videregående, sier Brenna.

Hun understreker behovet for fellesundervisning.

– Jeg mener det er enormt viktig å ta vare på det som er unikt ved den norske skolen, nemlig at elever med ulik bakgrunn og ulike interesser møtes i de samme klasserommene.

– Tiden er moden

Hun deler bekymringene til Listhaug, men ikke løsningene.

– Det er mye bra i skolen i dag, men tiden er moden for å gjøre noe med 5.–10. trinn, slik at elevene kan lære mer og trives bedre. Dette er ett av de store prosjektene til denne regjeringen nå:

– For mange barn og unge forteller at de ikke er motivert, at de kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen. Mange elever går også ut av ungdomsskolen med resultater som kan gjøre veien videre krevende. Det må vi ta på alvor, sier Brenna.

Hun skisserer sin vei.

– En del av løsningen, handler om å gjøre skolen mer praktisk og variert. Grunnlaget ligger der i de nye læreplanene. Vi skal ha en fellesskole som er så variert og god at alle elever har mulighet til å finne seg til rette og får plass til å bruke hele seg.

VOLD I SKOLEN: Brenna sier de utreder om når ansatte i skolen kan fysisk gripe inn mot elever. Her avbildet i statsministerboligen med sjefen i vår.

Om vold er de mye mer enig.

– La meg være krystallklar: Hverken lærere eller elever skal oppleve vold, eller frykt for vold, i skolehverdagen sin. Det er uakseptabelt.

Hun sier at da Solberg-regjeringen i 2021 sendte opplæringsloven på høring, inneholdt den ikke forslag til regler om bruk av fysisk makt.

– Nå tar vi ansvar for å tilstrekkelig belyse denne viktige problemstillingen og har sendt på høring konkrete forslag til regler om når ansatte i skolen kan fysisk gripe inn mot elever.