UNGDOMSPARTI-SEIER: Andrine Hanssen-Seppola i Senterungdommen og AUF-leder Astrid Hoem har hatt en hånd på roret i saken..

Regjeringen øker borteboerstipendet: − Et viktig løft

ARENDAL (VG) Regjeringen vil gi rundt 600 kroner mer i måneden til elever som ikke kan bo hjemme fra høsten 2024.

Kortversjonen Regjeringen vil øke borteboerstipendet med 60 millioner kroner fra høsten 2024, noe som gir elever som ikke kan bo hjemme en økning på nær 600 kroner per måned.

Saken har vært viktig for AUF og Senterungdommen

Stipendet er i dag på 5848 kroner per måned. Etter økningen vil det være over 6400 kroner, men den endelige satsen vil bli annonsert når budsjettet legges frem i oktober. Vis mer

– Det er et viktig løft for lik rett til utdanning for alle ved for andre år på rad å øke borteboerstipendet med 60 millioner, som betyr nær 600 kroner måneden. Det gjør en forskjell for de ganske mange i Norge som bor borte under skoletiden, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG.

Han og finansminister Vedum har med seg AUF-leder Astrid Hoem og Senterungdommen-leder Andrine Hanssen-Seppola, som sier saken er et viktig gjennomslag for ungdomspartiene.

– Dette har våre ungdomsorganisasjoner minnet oss om ved hver anledning, og det gjør vi nå, sier Støre.

Stipendet, som gis til elever som ikke bor hjemme mens de går på videregående skole, er i dag på 5848 kroner i måneden.

Med økingen vil man få utbetalt over 6400 kroner – men den endelige satsen vil først være klar når budsjettet legges frem i oktober, sier de.

– Har stått stille år etter år

I 2022 økte regjeringspartiene i samarbeid med SV stipendet med 20 millioner kroner, og i 2023 med 57 millioner kroner.

– Borteboerstipendet har stått stille i år etter år etter år. Så økte vi det litt første året og kraftig i fjor og i år, nå er det 1500 kroner i måneden på de årene. Det er viktig, for det gir ungdommen muligheter, sier Vedum.

Forslaget innebærer at stipendet styrkes med 60 millioner kroner i statsbudsjettet utover forventet prisvekst i 2024, ifølge regjeringen. Helårseffekten av satsingen er på 120 millioner kroner i 2025.

– Dette har vært viktig for oss i mange år og det har blitt foreslått på landsmøter etter landsmøter. Vi har jobbet for å få gjennomslag nettopp fordi det er så viktig for alle som må flytte for å gå på videregående skole, sier AUF-leder Astrid Hoem.

I ARENDAL: Statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum

– Utrolig bra

Senterungdommen-leder Andrine Hansen-Seppola sier til taket er viktig for hele distrikts-Norge.

– Dette kommer til å gjøre hverdagen til de som å flytte hjemmefra for å gå på videregående skole litt lettere. For oss i Senterungdommen er det også et viktig skritt mot at det skal være gratis å gå på videregående skole i Norge, og vi synes det er utrolig bra at regjeringen fortsetter satsingen fra i fjor.

Borteboerstipendet gis ikke til alle elever som har lyst til å bo for seg selv – man kan få det i ti måneder hvis et av følgende vilkår er oppfylt gjennom hele skoleåret:

• Det er mer enn 40 km mellom hjem og skole.

• Det tar mer enn tre timer om dagen å reise til og fra skolen.

• Det er særlige forhold i hjemmet som gjør at eleven ikke kan bo

Stipendet skal bidra til lik mulighet til utdanning, men det er basert på at det fortsatt er foreldre som har plikt til å forsørge barna mens de går på skolen.