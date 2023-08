PÅ VORS: Faddere og fadderbarn fra kriminoligstudiet på UiO har samlet seg for vors i en leilighet i Oslo.

Fadderuken: − Var dritnervøs

I en 34 kvadrats leilighet på Rodeløkka er omtrent 36 faddere og fadderbarn samlet for vors. Den gode stemningen er til å ta og føle på.

– Om det er gøy ja, dette er bare vorset og se så bra stemning det er, sier Julian Brito Benstad (19) som har invitert til dagens samling.

Gjengen er kriminologi-studenter fra Universitetet i Oslo, og denne kvelden har de samlet to faddergrupper.

I skrivende stund er fadderuka i full gang på alle universiteter og høyskoler rundt om i landet. Flere hundre tusen nye studenter blir denne uka kjent med sine medstudenter med god hjelp fra faddere.

INVITERT HJEM: Julian Brito Benstad har invitert hjem på dagens faddervors.

Bryte isen

Benstad forteller at det beste med fadderuken er å bryte isen mellom de nye studentene, og å se at folk får seg nye venner.

– Fadderuken er viktig, det gir en trygg start hvor du blir kjent med mange, sier 19-åringen.

Latter, sefies, sang og småprat fyller leiligheten mellom drikkelekene.

NY I BYEN: Erle Skorge er ny i Oslo og synes fadderuka er en fin måte å bli trygg på den nye tilværelsen som student.

Erle Skorge (18) er å finne sittende på gulvet, halvveis under et bord i den stemningsfulle leiligheten.

– Jeg koser meg masse, sier hun til VG.

18-åringen har akkurat flyttet fra Stavanger til Oslo for å studere, uten å kjenne noen.

– Jeg var dritnervøs før vi møttes på mandag, jeg klarte nesten ikke å sove dagen før, sier hun.

Heldigvis kan 18-åringen fortelle at hun allerede har fått seg venner i gruppen, og at uken har vært over all forventning så langt.

– Det er jo så gøy, og ikke noe å være nervøs for, sier Skorge.

Hun liker at det er mange folk å snakke med, og det gjør henne ingenting at plassen er trang.

«Withe lies»

TEMAVORS: Malin Almehagen og Dina Tjemsland Sund har skrevet hvite løgner på tskjortene sine.

Kveldens tema er «withe lies» og fadderbarna har derfor skrevet en hvit løgn med sort tusj på hvite t-skjorter.

På Malin Almehagen (21) sin t skjorte står det «jeg liker ikke yngre gutter».

– Det er litt gøy fordi jeg liker jo faktisk yngre gutter, sier hun og ler.

Hun var nemlig i førstegangstjenesten i fjor der hun ble kjent med gutter noen år yngre enn henne selv.

– Så det er en morsom hvit løgn, forklarer hun videre.

DRIKKELEK: Gjengen har en drikkelek hvor alle følger sangteksten fra mobilen, kjenner du deg igjen i teksten skal du reise deg og synge.

Snart skal gjengen videre på «silent disco», noe Skorge gleder seg spesielt mye til.

– Jeg er så spent, det blir så gøy, sier hun ivrig.

Men før den tid er det duket for drikkeleker, noe flere i gjengen synes er blant høydepunktene på vors.

– Det er en bra måte å bli kjent med folk på en annen måte enn man blir på skolen.

Ifølge flere av fadderbarna er drikkelekene en god «ice-breaker» i seg selv.

– Man får vite masse gøy om de andre, jeg synes det gjør det enklere å prate med folk, sier Skorge.

ANSVAR: Fadderne er bevisst sitt ansvar som faddere og følger retningslinjene fra UiO.

Faddervettregler

Men selv om det organiseres drikkeleker av ulike slag er fadderne klare på én ting.

– Det skal ikke være noe drikkepress her, sier Benstad.

Han kan fortelle at de har fått klare retningslinjer fra UiO, faddervettregler som de kaller det.

– For oss er det viktig at dette er en inkluderende og trygg uke, sier han, og legger til:

– Og vi vil at alle skal være med, uansett om de drikker vin eller vann.

NYE VENNER: Flere av fadderbarna forteller at de er overasket over hvor lett det var å få seg nye venner i gruppa.

Når det kommer til pengebruken under fadderuken, holder Skorge alkoholinntaket nede, noe som hjelper budsjettet hennes.

– Jeg klarer meg uten så mye alkohol, så da koster det heller ikke så mye, sier hun.

18-åringen sier hun sjeldent kjøper drikke ute, og at hun holder seg til drikke på vorset.

– Det også sparer jeg jo penger på.

Hun er spent på hva studenttilværelsen bringer.

– Jeg tror det er ganske annerledes enn videregående, men jeg føler meg klar for det.

