GRØNN UTFORDRING: Oljefondssjef Nicolai Tangen bruker Raymond Johansen som eksempel på klimakonsekvens.

Oljefondssjefen klimabekymret: − Kloden koker

Flom og tørke gjør matvarene i butikken dyrere – og får store konsekvenser for oljefondet og dermed din og min økonomi, sier en bekymret oljefondssjef Nicolai Tangen.

Kortversjonen Oljefondssjef Nicolai Tangen sier at klimaendringer forårsaker økning i matvarepriser, noe som påvirker butikkenes inntekter og dermed oljefondet og den norske økonomien.

Han peker også på at hetebølger påvirker produktiviteten i mange land, noe som igjen påvirker selskapenes lønnsomhet.

Oljefondets eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho sier at 23 prosent av selskapene i deres portefølje allerede har mål om å oppnå netto null utslipp i 2050. Vis mer

Da VG møtte Tangen under finanselitens årlige treff i Davos i vinter var hans bekymring utviklingen i kinesisk økonomi.

Det har forandret seg.

– Da var vi bekymret for at Kina skulle dra prisstigningen i verden. Det har de ikke gjort. Det som har dratt prisene opp globalt, er matvareprisene, blant annet på grunn av klimaet. Det er ganske nytt at ekstrem varme har dradd prisene dramatisk opp – og mye mer enn vi hadde trodd – på varer som appelsinjuice, ris, poteter og kaffe, sier Tangen og fortsetter:

– Det som i tillegg er nytt, er at det er så varmt i mange land lenger sør, at du ikke kan jobbe midt på dagen. Det påvirker produktiviteten, som igjen påvirker selskapenes lønnsomhet. Nå snakker vi ikke om konsekvensene av siesta midt på dagen, men noe langt mer alvorlig – global boiling, altså at kloden koker, sier Tangen.

SEKK: Tangen vandrer rundt i Arendal med ryggsekk og et klimabudskap.

Han sier vi ikke trenger å gå langt for lokale eksempler.

– Ta flommen vi har hatt nå. Raymond Johansen går ut og sier at folk ikke bør komme til Oslo, fordi det kommer flom. Den dagen solgte ikke butikkene i Oslo noe som helst. Været og klimaet slår inn i økonomien på en måte som ikke har skjedd før, sier han, og viser med det til byrådslederen i Oslo.

– Vil mer flom i nord og mer hete i sør påvirke hvor dere investerer?

– Nei, ikke direkte, men det gjør at inflasjonen påvirkes ved at det bidrar til prisstigning. Klimakrisen bekymrer meg som en finansiell investor.

Han har med seg sin eierskapsdirektør Carine Smith Ihenacho.

KLIMAMÅL: Smith Ihenacho sier at det kan får store konsekvenser for oljefondet hvis verden ikke når klimamålene.

– Det er hun som har greie på dette her, sier han.

– Vi har sett på hvordan det vil gå ut over porteføljen hvis vi ikke når halvannen graders målet i 2050. Studier viser at over 13 prosent av verdiene til fondet er i spill, hvis man kommer til tre grader i 2080, for eksempel. Det viser at det er en sammenheng mellom klima og verdien til fondet, sier hun.

Vi sitter ute i en hage i Arendal, hvor de deltar under Arendalsuka og presenterte fondets resultater, etter første halvår i 2023.

Info Les mer om resultatene i første halvår her: Oljefondet fikk en avkastning på 10 prosent, og markedsverdien økte med 2870 milliarder kroner til 15.299 milliarder kroner i første halvår i år.

Ved utgangen av første halvår var markedsverdien på aksjeinvesteringene 10.901 milliarder kroner og utgjorde 71,3 prosent av fondets totale verdi.

Den sterkeste avkastningen hadde teknologi med en økning på 38,6 prosent.

Apple var per 30. juni den største enkeltinvesteringen, der fondet hadde en beholdning tilsvarende 359 milliarder kroner, fulgt av Microsoft med 333 milliarder kroner og Google-eier Alphabet med 174 milliarder kroner. Vis mer

Tangen sier at de kommer til å vri mer av sine investeringer i grønn retning, men understreker at han er sjef i Oljefondet for å tjene mest mulig penger. Og han sier de har vært forsiktige foreløpige, fordi grønne investeringer ofte har hatt lavere sjanse for god avkastning.

– Fornybar energi er foreløpig en liten del av vårt univers. Men det vokser og det kommer til å bli mye viktigere fremover. I vår portefølje kom det inn i mandatet for noen få år siden. Vi gjorde lite i begynnelsen, fordi prisene var så høye og alle skulle inn. Det var ikke spesielt attraktivt og vi må ha avkastning, også når vi investerer i fornybar energi.

KLIMAPRESS: De sier at selskaper de investerer i, som har satt klare klimamål, kutter utslipp, mens de som ikke har gjort det, øker utslippene.

Oljefondssjefen sier at de «egentlig tok det ganske rolig».

– Vi kjøpte et stort vindprosjekt for to år siden i Nederland og to mindre i år, på sol og vind i Spania og Tyskland. Nå tror vi det forandrer seg. Det ser ut som om prosjektene blir mer attraktive, det er mindre konkurranse om prosjektene og at avkastningen potensielt blir bedre. Jeg vil tippe at vi vil øke satsingen fremover.

Han sier at grønne investeringer i et fem til ti års-perspektiv skal bli en større del av porteføljen.

– Jeg tror det kan bli gode investeringer. Jeg er spesielt optimistisk for det samarbeidet vi har med Iberdrola i Spania. De er verdens ledende solenergi-aktør, med store prosjekter i Amerika, hvor prosjektene har blitt lønnsomme på grunn av den nye amerikanske støttepakken.

Har begynt å sette klimamål

Smith Ihenacho nikker.

– Det vi ser i USA er at spørsmål omkring klima har blitt mer polarisert og politisk. Men heldigvis ser vi at det skjer mye omstilling i mange av de amerikanske selskapene og den nye subsidiepakken, som gjør at det kommer mye penger inn i fornybare prosjekter.

– Hvor tøffe er dere i den grønne klypen overfor selskapene dere investerer i?

– Vi har klare forventninger til selskapene skal ha netto null utslipp i 2050 og mer kortsiktige mål frem til det. 23 prosent av selskapene i vår portefølje har i dag troverdige kunnskapsbaserte mål om hvordan de skal nå netto null i 2050, sier hun.

KLIMAKRAV VIRKER: Mellom 2015 og i dag har selskaper som oljefondet har investert i, som har satt klare klimamål, redusert utslippene med to prosent. De som ikke har klare mål, har økt utslippene med åtte prosent. – Så det å stille krav til klimamål er ikke tullball. Det gir resultater, sier Tangen.

– Vil dere redusere investeringene i utslippstunge selskaper og øke i grønne industrier?

– Ikke nødvendigvis. Vi ser at selskaper vi er inne i, som BP, Shell, Exxon og Total, er en viktig del av hele skiftet, sier Tangen.

Verdien av fondet har – med noen unntak – gått opp og opp, til fem tusen milliarder, til ti og nå rundt 15 tusen milliarder kroner.

– Det har vært den største suksessen dette landet har hatt, fordi vi har hatt ansvarlige politikere som har gjort de rette tingene. Det har vært en fantastisk vekst og avkastning, men det kan vi ikke vente at skal vedvare, sier Tangen.

I FOKUS: Et team som lager en dokumentar om Tangen, fikk være til stede under intervjuet.

– Folk flest tenker nok at den skal stige til 20,25 og 30 tusen milliarder?

– Det er ikke slik verden fungerer. Hittil har det gått en vei, men jeg vil advare mot å tro at dette vil gro inn i himmelen. Vi har hatt 26 år med ganske vennlig økonomi, med global vekst og økt internasjonalisering.

– Det er vanligvis slik at dere tjener penger etter kriser; har man penger etter en krise så kommer man godt ut?

– Dessverre er det slik at de rike tjener på krise og de fattige taper. Slik var det etter finanskrisen og i covidkrisen og slik vil det være i klimakrisen, når det blir steder hvor de faktisk ikke lenger greier å produsere mat, sier Tangen.