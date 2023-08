Funn av død person i Ringerike etterforskes som drap

Politiet har iverksatt etterforsking etter at en mann ble funnet død i nærheten av en hytte i Nes i Ringerike torsdag ettermiddag. Politiet fikk melding klokken 17.00 torsdag.

Torsdag kveld bekreftet politiet at det ble gjort funn av en død person ved en hytte i Ringerike. Politiet sa da at dødsfallet ble etterforsket som mistenkelig.

Nå etterforskes det som drap.

Området hvor mannen ble funnet er sperret av, og det er gjort og skal gjennomføres flere undersøkelser på stedet.

– Mannen ble funnet i nærheten av en hytte, øst for Vestre Bjonevatnet og funn på stedet gjorde at det innledningsvis ble etterforsket som et mistenkelig dødsfall. Avdøde er sendt til obduksjon. Politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport som tilsier at dette videre vil bli etterforsket som et drap, sier politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Ingen er foreløpig pågrepet, og etterforskningen pågår for fullt.

Sør-Øst politidistrikt har bedt Kripos om bistand. Kriminalteknikere fra Sør-Øst har gjennomført undersøkelser på stedet, og området vil være sperret av inntil videre.

– Det jobbes videre med innhenting av tekniske spor, og det vil bli gjennomført rundspørringer i området der mannen ble funnet. Det skal også gjennomføres avhør av vitner, sier Henriksen videre i pressemeldingen.

Avdøde er en mann hjemmehørende i Ringerike.