VIL ANKE: Anje Hagen er dømt i tingretten for å ha innført narkotika, etter at tollerne ikke ville godkjenne skjemaet for medisinene hun trenger i hverdagen

Smertepasient narkotikadømt: − Føles som et overgrep

Seks ganger fikk smertelidende Anja Hagen innføre medisinsk cannabis med dokumentene hun viste tollen på Gardermoen. Den syvende gangen ble medisinene inndratt. Nå er hun dømt for å ha innført narkotika.

Kortversjonen Anja Hagen lider av et komplekst smertesyndrom, og henter inn medisinsk cannabis fra Nederland som et alternativ til de sterke stoffene norsk helsevesen tilbyr.

Da hennes fastlege ble sykmeldt i 2022 fikk hun ikke et nytt skjema for innførsel av medisinsk cannabis. Hun brukte derfor det utløpte skjemaet.

Dette ble godkjent i tollen de første seks gangene. Sjuende gang ble medisinene beslaglagt, og hun ble senere dømt for narkotikaforbrytelse.

Hagens advokat mener at dommen er feil og argumenterer med at Hagen hele tiden har forsøkt å handle i samsvar med norsk lov. Han mener beslagleggelsen av medisinene er en uforholdsmessig handling. Vis mer

– Jeg har aldri hatt noen problemer med rus eller avhengighet, eller så mye som en fartsbot fra før. At de skal registrere meg i strafferegisteret fordi jeg har lege i et annet land og bruker medisiner derfra, føler jeg som et overgrep.

Det sier Anja Hagen etter at hun ble dømt for narkotikaforbrytelse for å ha innført medisiner som hun har innført til Norge siden 2018.







Anja Hagen lider av «komplekst smertesyndrom» etter at en operasjon i 2012 skadet nervene i høyrebeinet. De neste fem årene fikk hun utskrevet opiater – sterke smertestillende, som hadde sterke bivirkninger.

I 2018 begynte hun i samråd med sin norske fastlege å innføre medisinsk cannabis fra Nederland.

– Før jeg begynte på denne medisinen ble jeg stadig mer pleietrengende på de medisinene som norsk helsevesen tilbød meg.

Alltid på rødt

De siste fem årene har hun hentet hjem én måneds forbruk hver måned. Hun har gått på rødt og fortollet medisinene.

– Reisen tar svært mye krefter, og jeg får ikke gjort eller møtt mange jeg er glad i fordi jeg må prioritere den reisen før alt annet. Prisen er vanvittig, det er ikke summer jeg bare har liggende.

HVER MÅNED: Så ofte må Hagen til Nederland for å hente medisinene. Her er hun i Amsterdam.

Mens noen symptomer gir rett til å få medisinsk cannabis utlevert i Norge, er Hagens kroniske smerter ikke en av disse.

– Hovedgrunnen er fordi vi fortsatt mangler god dokumentasjon på at cannabis er nyttig ved blant annet kroniske smerter. Noen pasienter har opplagt god effekt. Men så lenge det mangler god dokumentasjon på gruppenivå, vil dette være behandling som tilbys gjennom studier eller som utprøvende behandling til utvalgte pasienter, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til VG.

Da må medisinen imidlertid hentes fra utlandet, med et skjema fra fastlegen som viser behovet.

Trenger for et normalt liv

Da Hagens fastlege ble sykmeldt i 2022 fikk hun ikke skrevet ut et nytt skjema for innførsel av medisinsk cannabis. Hun brukte derfor det gamle, utgåtte skjemaet, sammen med et skriv om at fastlegen var sykmeldt.

De neste seks gangene Hagen gikk på rødt i tollen på Gardermoen, ble dette godkjent.

Den syvende gangen skjedde imidlertid noe annet. Da ble medisinen beslaglagt.

Statsadvokaten ønsket å henlegge saken med påtaleunnlatelse, men Hagen ba om at saken ble behandlet i retten.

I går ble hun dømt for innføring av narkotika.

– Jeg har aldri forsøkt å ta med meg en flaske vin en gang, uten å fortolle. Jeg er livredd for å kludre med medisinene mine som jeg er avhengig av for å ha et noenlunde normalt liv.

– Vettskremt

Hun opplever det som uvirkelig at hun er dømt for innføring av narkotika, all den tid dette er medisiner som hun har fått innføre lovlig de siste fem årene. Også i etterkant av beslaget og dommen får hun innføre medisinene.

– Når det kommer til å registreres i strafferegisteret gjør det at jeg blir redd for hva de tenker å gjøre neste gang tollerne ser formelle feil med mine papirer. Jeg blir vettskremt ved tanken.

MEDISIN: Dette er medisinsk cannabis som Anja Hagen bruker mot sine kroniske smerter. Nå er hun dømt for innførsel av narkotika.

Hagens advokat David Undersrud mener at dommen er feil.

– Ved innførsel av medisinen til Norge har min klient hele tiden ønsket å opptre i henhold til norsk lov. På bakgrunn av de erfaringer hun hadde hatt i tollen etter at legeerklæringen løp ut på dato, var hun overbevist om at den dokumentasjonen hun fremla oppfylte de krav som stilles til slik dokumentasjon etter norsk lov.

Samtidig erkjenner han at det ikke ville være mulig for dommeren å se bort fra paragrafen som Hagen brøt. Feilen er imidlertid ikke hennes, mener forsvareren.

– Hun kan ikke bebreides for at hun var av den oppfatning at hun ikke gjorde noe ulovlig den aktuelle dagen. Hun handlet i tillit til at tollvesenet ikke ville ha godkjent den dokumentasjonen hun fremla med mindre denne praksisen var fundert i en korrekt lovfortolkning.

– UFORHOLDSMESSIG: Advokat David Undersrud mener tingretten burde ha levert tilbake medisinene som Hagen ble fratatt i tollen.

Kritisk til inndraging

I rettssaken ba Hagen om å få utlevert medisinen som tollerne hadde beslaglagt. Det kunne dommeren ha gjort, mener Undersrud:

– Bestemmelsen om inndraging er en såkalt «kan»-bestemmelse, hvor det skal legges vekt på blant annet konsekvensene ved at noe inndras.

Forsvareren mener at konsekvensene for Hagen var store.

– Det er et uforholdsmessig inngrep at hun får inndratt medisiner hun er avhengig av i hverdagen. Konsekvensen ble at Hagen i over tre uker måtte klare seg uten helt nødvendige medisiner, sier Undersrud.

Hagen har ennå ikke bestemt seg for om hun vil anke saken.

Ønsker ikke kommentere

Fram til slutten av august har Tolletaten registrert 290 innførsler av medisinsk cannabis gjennom Oslo Lufthavn på Gardermoen.

Tolletaten ønsker ikke å svare på hvorfor Hagen fikk gå seks ganger gjennom tollen med papirene som den syvende gangen ble brukt til å inndra medisinen. De skriver til VG at de ikke har anledning til å uttale seg om enkeltsaker.

I visse tilfeller er det mulig å få medisinsk cannabis utlevert på norsk apotek. I 2021 var det ifølge Legemiddelregisteret 355 personer som fikk utlevert dette i Norge.