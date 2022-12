REGJERINGEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har stått fremst i kommunestridene. Her er de to sammen på Stortinget under fremleggelsen av statsbudsjettet i september.

Regjeringen sa nei til «billig-løsning» for kommune-skilsmisse

Ålesund frykter millionregning for omregistrering av biler og nye IT-avtaler, som de mener i stor grad kunne vært unngått med et kreativt grep. Regjeringen svarte kategorisk nei.

Når Ålesund blir delt opp må det nå opprettes to helt nye kommuner: nye Ålesund kommune og nye Haram kommune.

Det betyr blant annet at de må betale gebyrer for å omregistrere alle de rundt 500 kommunale bilene på nytt etter oppløsningen.

Prisen for arbeidet arbeidet Beløpet på 2,4 millioner til omregistrering av biler inkluderer jobben med omregistrering, ABAX (kjørebok), forsikring, endring av finansierings-/leasingavtaler, fordeling av kjøretøy mellom kommunene og omregistreringsavgift. : 2,4 millioner kroner over tre år.

Gebyrer på omregistrering av vanlige personbiler koster mellom 1700 og 6600 kroner. Elbiler har rimeligere avgift. Det betyr at kommunen kan vente seg en megaregning fra Statens vegvesen, med mindre de får fritak for avgiften.

Info Dette er saken Ålesund og Haram kommune ble sammenslått med tvang, men søkte om å få skille seg etter en folkeavstemning i tidligere Haram kommune tidligere i år. Regjeringen har sagt at de skal dekke direkte delingskostnader for fylker og kommuner og at disse utgiftene må være nøkterne. Striden står om tolkningen av direkte kostnader og hva som er nøkternt. Vis mer

– Det er masse sånne sprø greier og masse dobbeltarbeid, sier Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) til VG.

Hun er ansvarlig for oppløsningen.

I tillegg må Ålesund kommune reforhandle minst 700 inngåtte avtaler. Hvis Haram må ha like mange avtaler, blir totalen 1500. De må også kjøpe nye IT-lisenser og tilpasse systemene for flere titalls millioner kroner for to nye kommuner.

Totalt har Ålesund varslet en skilsmisseregning på 237 millioner kroner.

KOMMUNEBOSSER: Ålesunds varaordfører og tidligere Haram-ordfører Vebjørn Krogsæter (Sp), kommunaldirektør Jon Steven Hasseldal og Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Foreslo «billig-løsning»

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har advart mot «dekadente» oppdelingsbudsjetter, men Ålesund mener de kunne spart store summer hvis regjeringen hadde lyttet til dem.

I et møte med Kommunaldepartementet tidligere i år foreslo de en egen «billig-løsning»:

I stedet for å opprette to helt nye kommuner, «Nye Ålesund» og «Nye Haram», kunne man beholdt dagens Ålesund som en juridisk enhet.

Det ville gjort at man «bare» trengte å skille ut det som skulle til Haram, mens alt annet kunne blitt med videre i den nye og mindre Ålesund kommune.

Regjeringen mener at lovverket ikke åpner for en slik løsning.

Les hele regjeringens svar nederst i saken.

FEIRET HARAM: Trygve Slagsvold Vedum feiret i sommer oppløsning av Ålesund kommune sammen med Haram-tilhengere med VG på slep.

– Vesentlig enklere

Ålesunds kreative forslag for å spare skattebetalernes penger ble kategorisk avvist av regjeringen.

– Vi spurte departementet om vi kunne skille ut Haram som en egen kommune istedenfor å opprette to nye kommuner. Svaret var nei, sier kommunedirektør Jon Steven Hasseldal til VG.

Han opplyser at de ikke har regnet på hvor mye penger som kunne vært spart, men sier at det ville vært vesentlig enklere og billigere å gjøre det på måten de selv foreslo.

– Nå må vi opparbeide to helt nye kommuner med alle de systemer som hører med. Hadde vi fått beholde mye av det gamle, så ville det vært mye enklere og langt billigere å gjennomføre kommunedelingen, sier han.

NY KAMP? Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland får snart en rapport fra Statsforvalteren om en mulig kommuneoppløsning hvor gamle Søgne og Songdalen kommune kan gjenoppstå. Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) måtte gå kanossagang etter oppløsnings-bråk i byen i sommer.

Ikke lov

Kommunaldepartementet svarer at Ålesunds forslag ikke var mulig å få til med dagens lovverk.

– Ifølge inndelingslova innebærer en deling at det opprettes to eller flere nye kommuner, som vil være nye og selvstendige rettssubjekter. Loven åpner ikke for at man kan dele en kommune ved å skille ut én del til en ny enhet og beholde resten som en eksisterende enhet, skriver ekspedisjonssjef Cahtrin Sæthre i Kommunalavdelingen til VG.

– Løsningen Ålesund skisserte er derfor ikke mulig, skriver hun.

Regjeringen har satt av 200 millioner kroner i neste års budsjett til å løse opp tre fylker og Ålesund. Disse har til sammen søkt om over 800 millioner kroner.

Sæthre sier at det kan komme mer penger i senere budsjetter for å dekke oppløsningskostnader.