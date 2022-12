Kårer uoffisiell verdensmester i ostehøvling

SANDEFJORD (VG) Hva gir vel mer julestemning enn høvling av brun ost på brun bar?

VGTV sender fredag kveld direkte fra Sandefjord der det er gjort klart for uhøytidelig verdensmesterskap i brunosthøvling.

På sportspuben Corner Bar i Sandefjord har ildsjel Kay Kristoffersen invitert landet til ostehøvling:

– Vi har laget verdenshistoriens første VM i brunosthøvling. Vi synes det er gøy å finne på noe morsomt når det er litt harde tider rundt omkring.

Han kommer med et lite stikk til et annet VM som arrangeres i Qatar i disse dager:

– Vi har et opplegg hvor det ikke er noe korrupsjon. Vi har et opplegg hvor det er plass til alle.

Foran seg i baren har Kristoffersen en stabel med brunoster han har fått sponset av Tine. Deltakerne skal få utdelt ost, høvel og beskyttelsesutsyr til tommelen.

Reglene er enkle: Deltakerne får 45 sekunder. Vinneren er den som har flest hele brunostskiver. I tillegg vil det være en vurdering av hvordan osten ser ut etter høvling.

Og her skal – nesten – ingen ost gå til spille:

Når konkurransen er ferdig, starter neste konkurranse. Der det er om å gjøre å spise så mange hele brunostskiver man klarer på 45 sekunder.

SPENT: Ildsjel og brunostansvarlig Kay Kristoffersen venter på VM-deltakerne på Corner pub i Sandefjord.

– Hvordan fikk dere ideen?

– Det var på en jobbfest der en kamerat sa at det eneste han ønsket i livet var å bli verdensmester i brunosthøvling. Så sier jeg at det kan det hende jeg kan hjelpe deg med. Innsatsen må du legge ned selv, men jeg kan prøve å arrangere et VM.

Kristoffersen forteller at ideen har utviklet seg underveis og at han har et håp om at ostehøvle-konkurransen kan bli en tradisjon i mange år.

I hele desember presenterer VG en sak hver dag i julekalenderen «Lys i mørket». I en tid med økonomisk usikkerhet og krig i Europa, vil VG forsøke å lage saker ment for å glede deg, røre deg eller få deg til å le. Send gjerne inn tips til saker på lysimorket@vg.no