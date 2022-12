JULESTEMNING: Stemmer klimaforskerens langtidsvarsel for store deler av landet, kan du slippe deg løs i snøen før julemiddagen. Bildet er tatt på Sjusjøen denne uken.

Sikler du etter hvit jul? Dette sier ekspertene

Ønsker du deg snø til jul? Da har ekspertene en god nyhet til deg. Men vær obs! Usikkerheten er fremdeles stor.

– Det blir kanskje hvit jul de stedende der det ikke pleier å være hvit jul til og med, sier Erik Kolstad.

Han er klimaforsker ved NORCE-instituttet og Bjerknessenteret. Sammen med forskere fra senteret Climate Futures har han sett på de første prognosene for årets julevær.

I helgen varslet meteorologen at vinterkulden kommer for fult og at gradene vil synke under nullpunktet over store deler av landet.

Det ser ut til å fortsette, ifølge forskernes prognoser.

– Det ser ut som det blir en ganske kald desember, sier Kolstad.

I det meste av landet er sannsynligheten mer enn 90 prosent for at det blir kaldere enn normalt i ukene frem mot jul, sier Climate Futures om prognosen.

SOM BESTILT: I fjor kunne Osloboere nyte skiløypene utenfor byen tidlig i januar.

Tørt i Vest

Men lave temperaturer alene er ikke nok for å sikre en hvit jul.

Uten nedbør kan det fort bli bar bakke der snøen ikke allerede har lagt seg, sier Erik Kolstad.

Enn så lenge er det mest sannsynlig at det blir tørt på Vestlandet, men det er det eneste området som utpeker seg, skriver klimaforskerne i Climate Futures.

– Men det skal mye til for at det ikke kommer nedbør før jul i det hele tatt. I det store og hele ser det mer lovende ut enn ved et gjennomsnittsår, sier Kolstad.

MER ENN INGENTING: I fjor var det et lite melislag med snø i Bergen i februar.

Stor usikkerhet

Klimaforsker Erik Kolstad gjør oppmerksom på at dette er et langtidsvarsel og ikke et vanlig værvarsel, dermed er også usikkerheten større.

– Det er stor usikkerhet på vær så langt frem i tid. Istedenfor kun én prognose, så har vi i dette tilfelle femti prognoser. Så teller vi hvor mange som er kalde og hvor mange som er varme, sier Kolstad og forklarer videre:

– I dette tilfellet er det en klar overvekt av kalde prognoser, men det kan også ende med en av de mindre sannsynlige prognosene.

– Så hvis jeg skriver at det blir hvit jul, kan det hende at folk ser bar bakke på julaften og sender meg sinte e-poster?

– Hadde vi visst om det ble hvit jul nå, hadde vi vært millionærer, sier Kolstad.

Vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt sier også at det enda er mye usikkerhet knyttet til juleværet.

– Denne uken holder seg kald, også blir det nokså kaldt i neste uke, men det er fremdeles stor usikkerhet knyttet til siste uken før jul, sier Granerød.

I motsetning til Kolstad sier Granerød at den største usikkerheten er knyttet til om det holder seg kaldt, eller om det blir mildvær.

– Usikkerheten er stor i hele landet, men den er størst i Sør-Norge, sier Granerød.

SNØ TIL FOLKET: Laver det ikke ned naturlig, kan du jo prøve å lage din egen snø – sånn som disse barna.