Var vitne til barbråk i Lillestrøm: − Som å tenne på dynamitt

Natt til lørdag ble en person knivstukket på et utested i Lillestrøm. – Det var som et gjengslagsmål, sier et vitne til VG.

Søndag morgen ble en person pågrepet og siktet etter hendelsen. Det bekrefter jourhavende jurist i Øst politidistrikt, Harald Holmsen, til VG.

Tre andre personer er også siktet etter knivstikkingen, og politiet jobber per søndag morgen med å få tak i disse.

En mann i 20-årene ble fraktet til Ullevål sykehus etter hendelsen, men han har ikke livstruende skader.

En kvinne VG har vært i kontakt med forteller at det var «fullt kaos» inne på utestedet i Lillestrøm.

– Det var traumatiserende. Det var som et gjengslagsmål på et utested, fullt av folk, sier hun.

– Som å tenne på dynamitt

Vitnet husker ikke når hun ankom utestedet, men minnes at det var mye folk og køer i baren denne kvelden, som startet på fredelig vis.

– Jeg pratet litt med en fyr i barkøen. Etterpå så jeg noen mørkkledde gå bort til bordet han satt ved. Jeg så at han ble bråsint, og det eskalerte veldig fort. Det var som å tenne på dynamitt, sier vitnet.

Ifølge henne var det minimum to personer som gikk bort til dette bordet hvor bråket begynte.

Deretter så hun utestedets vakter komme bort til bordet.

– Vaktene pratet med han jeg pratet med, men han var fortsatt skikkelig sint. Han gikk raskt ut, med vaktene etter, forteller vitnet, og legger til at hun mener at alle som var involvert i det innledende bråket ble tatt ut av lokalet.

Hoppet opp på baren

Deretter gikk kvinnen på do. I etterkant kom personen hun hadde pratet med og flere andre inn igjen i lokalet, forteller hun.

– Han jeg hadde pratet med hoppet opp på baren og tok av seg skjorten, ifølge henne.

Deretter skal det ha oppstått et slagsmål, musikken skal ha blitt skrudd av og gjestene blitt bedt om å evakuere, sier vitnet.

Hun sier at det deretter var vanskelig å få med seg hva som skjedde, og at hun ikke selv så noen bli knivstukket.

– Vi kom ut på baksiden og hørte sirener. Alle var sjokkerte sier hun.

– Var du redd?

– Jeg blir mer påvirket av de rundt meg. De som hadde stått tettest på hendelsen var nemlig handlingslammet. Jeg er mest opptatt av sikkerheten til andre, svarer vitnet.

Mistanke om flere involverte

Politijurist Harald Holmsen sier at de har mistanke om at flere personer er involvert og utelukker ikke ytterlige beslutninger om pågripelse.

Det vil bli foretatt avhør av den pågrepne i løpet av dagen. Spørsmål om varetektsfengsling vil avgjøres i løpet av dagen.

– Det er selvsagt at det blir vurdert. Særlig når vi ikke har pågrepet de tre øvrige, sier han.

De involverte har kjennskap til hverandre.

– Jeg vil understreke at det er ingen grunn til å tro at sakesløse personer på et utested vil bli overfalt på et utested. Disse hadde en relasjon til hverandre.