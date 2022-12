STRØM FOR ALLE PENGA: Nå har også Midt-Norge fått høyere strømpriser. Her sees kraftgater i Nordmarka.

Nå svir strømprisen også i Midt-Norge

Trønderne begynner å få strømpriser som kjennes. Årsaken er massiv eksport fra Nord-Norge og sørover, ifølge kraftanalytiker.

Men prisene i Midt-Norge ligger fortsatt et godt stykke under de i sør.

Først i slutten av november begynte det å dra seg til for trønderne. Den 30. november måtte de betale over 400 øre per kilowattime.

Mandag er prisen i Midt-Norge 207,76 øre og tirsdag 191,52. Prisene for Sørøst-Norge er henholdsvis 290,78 og 346,80. Uten skatter og avgifter.

– Så langt i år har Nord-Norge eksportert netto 10 Terrawattimer sørover, enten direkte til Sør-Norge eller via Sverige. Mye av dette har blitt eksportert videre via Sør-Norge til Europa, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, til VG.

Fem ganger’n

Til sammenligning, forteller Lilleholt, gikk det 2 terawattimer ut av landsdelen i hvert av årene 2021 og 2020.

– De har eksportert fem ganger så mye som de har gjort de to siste årene. Verdien av vannet blir mer synlig når du har tappet ned magasinene til normale nivåer og det er veldig kaldt. De eksporterer så mye de kan hele veien, sier Lilleholt. Han forventer at magasinene tappes ned enda raskere de neste to-tre ukene.

Det ventes nemlig fortsatt kaldt vær og svenskene har utfordringer med kjernekraften. En av de store reaktorene utenfor Göteborg er blant annet ute av drift frem til rundt 1. februar på grunn en feil.

Neste uke planlegger man også islegging på en del av vannmagasinene i Sverige, dermed kan man ikke tappe ned så mye.

BRUKER MYE STRØM: Det krever et betydelig strømforbruk å brygge øl, forteller Erik Nordgård, daglig leder i E.C. Dahls bryggeri AS. Han følger spent med på utviklingen.

Følger prisen tett

Blant dem som nå følger strømprisen med argusøyne er daglig leder Erik Norgård i E.C. Dahls bryggeri i Trondheim.

– Strømmen er en betydelig kostnadsfaktor i ølbrygging – både til å koke ølet, og å kjøle det ned etterpå. Vi har vært relativt skånet for strømprisene foreløpig, og det har ikke vært like kritisk som i Sør-Norge, sier Norgård til VG.

Langsiktige avtaler sikrer dem en viss trygghet i tiden som kommer, ifølge Norgård utgjør strømregningen rundt fire-fem prosent av det totale bildet for bryggeriet.

– Hva tenker du om at eksport er med på å gjøre strømprisen dyrere for dere?

– Det er på mange måter vondt å se at naturressurser som vi henter ut her ikke kommer oss til gode på samme måte som tidligere, sier Norgård.

Info Strømstøtten Strømstøtten gjør at husholdninger får dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime. Dette er uten momsen på 25 prosent. Ved en spotpris på 70 øre, blir utgiften for forbruker dermed 87,5 øre. Vis mer

Ekstreme forskjeller

I sommer var det store prisforskjeller mellom Sør-Norge og resten av landet.

– Det var ekstreme prisforskjeller i sommer fordi det var ekstra vann i nord og ekstremt lite i sør. Det er ikke normalt hydrologisk sett og over tid vil det normalisere seg. Det har skjedd raskere enn vi trodde, og vi har fått en enorm eksport i nord og enormt påfyll av vann i sør, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, til VG

I sommer var det perioder hvor magasinene i nord var så fulle og det blåste så mye, at strømprisene var i null.

– Det var så billig at de måtte slippe vannet forbi fordi det var mer lønnsomt enn å betale innmatingsavgift til nettet og ta høyde for slitasje på turbiner og generatorer, sier Lilleholt.

Men prisene i Nord-Norge og Midt-Norge går trolig ned neste år.

– Prisforventningen i Midt-Norge er 65 øre i første kvartal og 55 øre i Nord-Norge. Når det blir mildvær og vind vil Nord-Norge og Midt-Norge falle raskere til en lavere pris, sier Lilleholt.

Tirsdag er den rene strømprisen i Nord-Norge drøye 62 øre.

«MYTTJI LYS OG MYTTJI VARME»: For å drive gartneri er oppskriften den samme som i Åge Alexandersens kjente sang. Du trenger lys og varme, og på vinteren krever det strøm.

– Får mest ut av hver kilowatt

På familiebedriften Viken gartneri i Frosta kommune jobber de kontinuerlig med få ned forbruket sitt. På rundt 15.000 kvadratmeter arbeider mor Ragnhild Viken, far Jonas Viken og sønn Karl Martin Viken med å produsere grønnsaker og krydderurter året rundt.

– Vår innstilling er å få mest ut av hver kilowatt som vi forbruker. Vi arbeider med tiltak som gjør oss mindre utsatt, forteller sønn og daglig leder Karl Martin Viken til VG.

I perioden mellom mars og oktober er forbruket lavt, mens på vinteren må de skru på lys for å holde liv i plantene. Viken anslår at rundt 30–40 prosent av strømmen de bruker følger spotprisen.

– Hva tenker du om at eksport er med på å gjøre strømprisen dyrere for dere?

– Jeg synes det er litt spesielt. Vi er et land som er bygd på masse god og ren energi, og leveringssikkerhet. Det har vært et klart konkurransefortrinn for norsk industri og produksjon. Jeg kjenner at vi er i ferd med å gi fra oss det fortrinnet, og det finnes ganske mange andre ting der vi ikke har fordeler Norge, svarer Viken.