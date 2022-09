Statsminister Magdalena Andersson og energiminister Khashayar Farmanbar møtte pressen i Stockholm fredag med forslag som er ment å få ned skyhøye strømpriser i Sverige og Europa.

EU-grep kan senke norske strømpriser

Sveriges statsminister Magdalena Andersson varsler fredag at hun vil ta grep for å redusere strømprisene i Europa. Det kan også senke de ekstremt høye strømprisene i Sør-Norge ifølge en norsk ekspert.

Publisert: Nå nettopp

– Vi vil gå frem med et svært radikalt forslag, at vi frikobler gassprisene fra strømprisene. Det handler om ekstraordinære tiltak i en ekstraordinær tid, sa Andersson på en pressekonferanse i Stockholm fredag morgen.

Hun la til at dette kan redusere strømregningene i Sør-Sverige radikalt, om grepet lykkes:

– Når regjeringskanselliets tjenestemenn har regnet på hva dette kan innebære, så innebærer det en halvering av dagens elpriser i sørlige Sverige. Minst en halvering, sa Andersson.

Påvirker norske priser

Det kan slå tungt inn i de norske strømprisene også, ifølge Fabian Rønningen, analytiker i Rystad Energy.

– En stor reduksjon av strømprisene ut til forbruker i Sør-Sverige vil påvirke prisene også i Sør-Norge, slår han fast.

– Sverige er det landet som Norge har mest strømutveksling med. Jo tettere markedene er koblet sammen, desto større er også prispåvirkningen, sier Rønningen til VG fredag.

EU forbereder grep

Mandag varslet EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen at EU ville gripe inn i strømmarkedet for å få ned prisene:

– Vi må utvikle et instrument som kan komme på plass i løpet av de neste dagene og ukene, som sikrer at gassprisen ikke lengre styrer strømprisen, sa von der Leyen i Berlin mandag kveld.

Den norske regjeringen reagerte da avventende:

– Det er et spennende forslag, uten at jeg vet noe om hvordan det skal innrettes, sa olje- og energiminister Terje Aasland til VG tirsdag.

Les også SV utfordrer regjeringen: Vil ha «Statsstrøm» til alle SV kommer til Stortingets strømkrisemøte 19. september med forslag om å opprette Statsstrøm, et statlig selskap for…

Risiko for høyere priser

Svenskene risikerer høye priser til vinteren, og situasjonen blir mer dramatisk etter at kjernekraftverket Ringhals har fått problemer som trolig vil vedvare i flere måneder, skriver den svenske regjeringen i en pressemelding.

Ifølge Fabian Rønningen er Sverige det landet i Europa som har eksportert mest strøm i første halvår i år.

– 20 prosent av den svenske produksjonen har gått til eksport. Dermed har Sverige hatt god tilgang på strøm, men samtidig også vært utsatt for betydelig prissmitte fra resten av Europa, opplyser han.

Samtidig har Norge hatt både de laveste og de høyeste prisene i år: Dyrest i Sør-Norge og billigst i Nord-Norge.

Ikke pristak

Den svenske statsministeren ga få detaljer om grepet som skal få med strømprisene – ut over at hun vil jobbe for å samle bred europeisk støtte bak planen.

– Ut fra det som er kjent, virker det som om EU ikke ønsker et pristak på gass, som ville være det mest ytterliggående løsningen. Inntrykket er at man ønsker at strømprisen i større grad skal reflektere produksjonskostnaden på vannkraft, kjernekraft, solkraft og vindkraft, sier Fabian Rønningen.