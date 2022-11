SKAL VI HUSKE? Tross streik for mange av de ansatte i Ragnas hage barnehage på Sandaker i Oslo, får foreldre som Sofia Benito (28) og datteren Selina (1) bruke uteområdet. Huskene i huskestativet er ofte i bruk.

Barnehagestreik: Må ta ulønnet perm fra Riksen uten løsning

RAGNAS HAGE (VG) Sofia Benito (28) er sykepleier på nyfødt-intensiven i full stilling. Hun trengs på Riksen. Men hvis ikke ny mekling gjør ende på barnehagestreiken, permitterer hun seg selv.

Sofia Benito gir datteren Selina (1) fart på husken. Etter helgevakter, kveldsvakter og et logistisk puslespill for å få hverdagen til å gå i hop, har hun denne dagen også ansvar for to barn som ikke er hennes egne.

Hun håper meklingen som startet tirsdag ettermiddag gir resultater:

– Det er slitsomt å være streikerammet. Både jeg og pappaen til Celina jobber fortsatt hundre prosent begge to. Vi har snille besteforeldre, men de er alle fire i hundre prosent jobb de også. Så det jeg ser nå, er at hvis dette ikke løser seg i meklingen nå, så må jeg ta ulønnet permisjon, fastslår småbarnsmoren.

Regnbukse

Selv om barnehagen de hører til, Ragnas hage, er rammet av streiken i de private barnehagene, så kan utearealet brukes med tilsyn av foreldre. Mamma Sofia har iført seg solid, blå regnbukse.

SYKEPLEIER: Sofia Benito er småbarnsmor til lille Celina og sykepleier på intensivavdelingen på Rikshospitalet. Nå er hun innstilt på å ta ulønnet permisjon for å være sammen med datteren hvis den måned-lange barnehagestreiken fortsetter.

Datteren Selina og de to andre småtassene hun passer elsker å sitte i den fuktige sandkasse-sanden.

Benito er en av dem som trolig hadde hatt krav på barnehageplass som ansatt i en samfunnskritisk jobb under pandemien. Men da hadde hun mammaperm. Nå hadde hun trengt en slik løsning som streikerammet forelder.

Hun håper meklingen som startet tirsdag ettermiddag ikke blir brutt - slik som forrige tirsdag.

– Jeg og mannen min kan jo velge at det er han som skal ut i ulønnet permisjon. Men som kjent så tjener jo sykepleiere veldig mye dårligere enn IT-konsulenter. Så når det er opp til oss så velger vi hva som er best for vår økonomi, og ikke hva som er best for samfunnet, resonnerer Benito.

BARNEHAGEN: Ragnas hage barnehage i Oslo er helt stengt under streiken. Åpningstid én eller to dager i uken - hadde hjulpet mange, mener Sofia Benito.

– Dere foreldre passer hverandres barn mens det er streik i denne barnehagen?

– Vi har noen nabogutter som bor i samme oppgang. Vi pleier å dele dagen litt i to. I dag har jeg dem på morgen og formiddag - og så tar guttas foreldre de tre på ettermiddagen, svarer Sofia.

Elsker barnehagen

Hun merker på datteren sin at hun blir mer irritabel og savner at det skjer litt mer sammen med andre barn i barnehagen.

– Hun elsker jo barnehagen. Det har hun gjort siden dag én. Jeg har aldri fått noen hadet-kos, for hun piler rett av gårde inn i barnehagen når hun blir levert.

Info Streiken i de private barnehagene Mandag 17. oktober gikk 1007 ansatte fra 112 private barnehager ut i streik.

Partene er Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på arbeidstakersiden, og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) på arbeidsgiversiden.

Private Barnehagers Landsforbund organiserer 72 prosent av de private barnehagene i Norge. Oppgjøret omfatter 29.500 ansatte i 1742 medlemsbarnehager.

Arbeidstakersiden krever en bedre pensjonsordning. Blant annet krever de at ansatte skal meldes inn i Fellesordningen for AFP (Avtalefestet pensjon), som vil sikre ansatte en livsvarig pensjonsutbetaling på toppen av tjenestepensjonen.

PBL har sagt at kravene vil bli svært kostbare og omfattende i en økonomisk krevende tid. De avviser også å ha lovet livsvarig pensjonsutbetaling.

Partene godtok frivillig mekling hos Riksmekleren 7. november, men meklingen ble brutt dagen etter - etter en drøy times møte.

Mandag 14. november førte et nytt streikeuttak til at totalt over 3600 barnehageansatte er i streik. Da hadde streiken vart i fire uker.

Tirsdag 15. november innkalte Riksmekleren partene til tvungen mekling - etter at streiken har vart i 30 dager.

(Kilder: VG, NTB, Riksmekleren, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, PBL) Vis mer

Benito synes det er vanskelig å si kategorisk at hun forstår grunnlaget for streiken.

– Det er vanskelig å si, fordi partene har så veldig forskjellige versjoner av hvordan pensjonen til de ansatte er. Jeg synes likevel streikeretten er veldig viktig, og jeg ser ingen grunn til å vurdere tvungen lønnsnemnd.

STYRKER LAGET: Riksmekler Mats Ruland har med seg både Geir Engebretsen og Inger-Marie Landfald på meklerlaget som skal forsøke å få slutt på streiken i de private barnehagene.

Hun har lagt merke til at de private barnehagene tjener vesentlige summer på streiken.

– Det er jo merkelig at kommunene fortsetter å betale tilskudd til barnehagene som er i streik - selv om disse ikke har et tilbud, sier Sofia Benito, som også synes det burde vært mulig å betale ut kontantstøtte midlertidig til foreldre som har mistet barnehagetilbudet sitt. Det ville gjort det lettere å tåle en ulønnet permisjon økonomisk.

Styrker laget

– Nå må de komme til en løsning kjapt. Hvis ikke blir det ulønnet permisjon og en intensivsykepleier mindre på Riksen, avslutter hun.

Riksmekleren stilte med tre meklere under den tvungne meklingen mellom de barnehageansattes tre organisasjoner og Private barnehagers landsforbund tirsdag ettermiddag.

Riksmekleren selv, Mats Ruland, har med seg Geir Engebretsen og Inger-Marie Landfald for å forsøke finne en løsning på den hittil fastlåste pensjons-tvisten.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å løse konflikten, og legger til grunn at partene stiller løsningsorienterte i dag, skrev Ruland i en tekstmelding til VG tirsdag få timer før meklingen kom i gang.

KS: Kommuner kan holde tilbake tilskudd

Tirsdag kom også et forsøk på avklaring fra Kommmunenes organisasjon KS om kommunene kan holde tilbake tilskudd til private barnehager som er i streik - og ikke yter et barnehagetilbud.

– KS vurderer det slik at brevet fra Kunnskapsdepartementet gir kommunene et grunnlag for å vurdere å holde tilbake tilskudd innenfor de generelle rammene departementet peker på i brevet, skriver KS.

Samtidig vurderer organisasjonen det som utydelig hvilken hjemmel kommunene skal bruke, og at departementet ikke gir dem et godt svar, ifølge NTB.

Direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private barnehagers landsforbund (PBL) mener det vil være utidig dersom kommunene kutter i tilskudd.

– Dersom kommuner tar i bruk slike virkemidler, vil det åpenbart være en politisk innblanding i en lovlig arbeidskonflikt, skrev PBL-direktøren til VG mandag.