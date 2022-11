Martines mor tok kontakt med drapsmistenktes slektning

Moren til drepte Martine Vik Magnussen (23) skrev brev til drapsmistenktes mor, og konfronterte en slektning av ham.

Foreldrene til Martine Vik Magnussen – Odd Petter Magnussen og Kristin Vik – har aldri gitt opp håpet om å få hentet drapsmistenkte Farouk Abdulhak fra Jemen og stilt ham for retten i Storbritannia.

– Det er både moralsk og etisk riktig av ham å bidra til en løsning av denne saken. Da vil han, etter å ha hatt en form for tilstedeværelse i et juridisk sanksjonsregime, faktisk bli en fri mann, sier Odd Petter Magnussen til VG.

TOK KONTAKT: Moren til Martine Vik Magnussen kontakter Farouks familie i en ny dokumentar.

Rømte for 14 år siden

Dokumentarserien «Martine», produsert av Monster for Discovery, som har premiere tirsdag 15. november på TV Norge og Discovery+, følger blant annet Kristin Vik da hun tar kontakt med drapsmistenkte Farouk Abdulhaks familie.

Det er over 14 år siden den 23 år gamle studenten Martine Vik fra Nesøya utenfor Oslo ble funnet drept i London i mars 2008. Drapsmistenkte Farouk Abdulhak, en venn og medstudent av Martine fra Regent Business School, rømte landet samme dag som 23-åringen ble drept.

Abdulhak er fremdeles ettersøkt for voldtekt og drap på Martine. Han er fra en av Jemens mektigste og rikeste familier, og gjemmer seg fremdeles i landet.

Det er i Jemens grunnlov forbudt å utlevere statsborgere til andre land. Derfor håper Martines familie noen klarer å overtale Farouk til å frivillig la seg fremstille for retten i Storbritannia.

– Det er alt jeg har tenkt på

I dokumentaren skriver Kristin Vik et brev til Abdulhaks mor, hvor hun forteller at hun vil ha rettferdighet for Martine og ber om hjelp.

Hun får ikke svar, men etter hvert oppnår hun kontakt med en mannlig slektning av drapsmistenkte. I serien er vedkommende anonymisert, men sier han vil prøve å hjelpe henne hvis han kan.

– Snakker du ofte med Farouk? spør Kristin Vik.

– Det er mest meldinger, men vi snakker regelmessig.

Kristin Vik snakker tydelig og lavmælt gjennom hele samtalen med Farouk Abdulhaks slektning.

– Jeg lurer på hvorfor ingen i familien har prøvd å overbevise ham om å dra tilbake til Storbritannia, ta konsekvensene og være en ekte mann. Hvorfor har ingen sagt at han skal gjøre det?

– Det er alt jeg har tenkt på de siste dagene. Hvorfor har jeg ikke bedt ham dra tilbake til ... Du vet, svarer mannen.

– Fortsatt glad i ham

– Hvis alt som visstnok er sant, er sant ... så er det en ondskapsfull gjerning. Det betyr ikke at jeg slutter å være glad i ham, sier Farouks slektning.

I dokumentaren overbeviser Vik tilsynelatende slektningen om å ta en prat med drapsmistenkte, og forsøke å overtale Abdhulak til å la seg stille for retten.

Farouk Abdulhaks mor har ifølge dokumentaren takket nei til å medvirke. Abdulhak opplyser gjennom sine advokater til dokumentar-teamet at han anser saken som avsluttet, og at det etter hans syn tidligere har vært lagt fram forslag til løsninger. Blant dem rettssak i Jemen.

VG har prøvd å komme i kontakt med Mohammad Mahdi Baqwali, som tidligere har forsvart Abdulhak. Baqwali har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Vil ha rettssak

Kristin Vik sier til VG gjennom Discovery at hun håper kontakten kan påvirke Abdulhak til å returnere til UK og uttale seg.

Martines far, Odd Petter Magnussen, sier til VG at oppmerksomhet rundt saken er viktig for arbeidet som han og de andre i organisasjonen Justice for Martine Vik Magnussen gjør, og at de over lang tid har arbeidet for å skape et etisk press rundt drapsmistenkte og hans omgivelser.

– Vårt arbeid er avsluttet det sekundet han setter sin fot på britisk jord. Men at det gjennomføres en rettferdig rettssak, er alt familien ønsker seg, sier Magnussen.

VG-journalist Marianne Vikås, som tidligere har skrevet bok om Martine-saken, har jobbet med Discovery-serien som konsulent.