NYE EPISODER AV «VGS»: Lara (Maxime Jacobsen), Vikky (Marie Lundbo), Hedda (Julie Sinding Langtind), Elvira (Erle Stabel), Maiken (Othilie Sundkjer-Minos) er på russebuss. Hvem andre får bli med?

«VGS»-stjernenes private russeplan

I NRK-serien «VGS» er kampen om russebussene nådeløs. Flere av skuespillerne er på russebuss også privat.

Ett av de store temaene i den nye serien «VGS» på NRK, er om «Amalie» (Tale Torjussen) får bli med på en av satsebussene. Det blir tøffe tak, heftige konfrontasjoner og mange skjebner.

De siste ukene har VG hatt flere artikler om kjente Oslo-skoler der elevene ikke tør gå i kantinen, på grunn av dominerende russebuss-grupper. Rektor ved Ullern videregående skrev sjokk-brev til foresatte om at utestengte elever sitter på toalettene i lunsjen.

– Jeg tror mange kjenner seg igjen i tematikken, og det er fint at vi kan bidra med å fokusere på dette, sier Tale Torjussen til VG.

Tale Torjussen (17) har en av hovedrollene i VGS.

Skuespillerne er på buss også privat

I likhet med flere av de andre skuespillerne, er hun med på russebuss i virkeligheten.

– For min del har russetiden blitt et tema nå i andre klasse. Jeg var lenge usikker på dette med russebuss. Jeg landet på buss, men det handlet ikke om å være en del av bussbordet i kantinen. De jeg er på buss med går ikke på min skole, men det er venner som jeg digger, og som jeg gleder meg til å ha en gøy russetid med, sier Tale Torjussen.

Hun går på Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo.

Cassy (Mira Isabel Niedzielak), Amanda (Tale Torjussen), Jakob (Valdemar Dørmænen Irgens).

Maxime Jacobsen (17) spiller «Lara». Til daglig går hun på Oslo Handelsgymnasium (OHG). Dette er en av skolene som er kjent for å ha en lang tradisjon med russebusser.

– Jeg er på buss nå, og er med flere av mine gode venner som gjør det til noe fint for meg. Uavhengig av buss eller ikke, så har jeg både hatt utfordringer, men også en fin tid på videregående, sier Jacobsen til VG.

PÅ SATSEBUSS: Lara (Maxime Jacobsen), Elvira (Erle Stabel), Hedda (Julie Sinding Langtind) og Maiken (Othilie Sundkjer-Minos).

Hun sier det har vært trist å lese om utestenging av elever på skoler i Oslo.

– Det er alltid to sider av en sak selvfølgelig, men de negative sidene veier mer enn de positive når det er så mange som føler seg utestengt og kjenner på press til å være på russebuss.

Lara (Maxime Jacobsen), Vikky (Marie Lundbo), Hedda (Julie Sinding Langtind), Elvira (Erle Stabel), Maiken (Othilie Sundkjer-Minos).

Michael Bekkevold (17) spiller «Mathias» i «VGS». Til daglig er han elev på Skedsmo videregående skole.

– Jeg er selv på buss, jeg tar det ikke så seriøst og er i stor grad kun på buss får å være med sammen med kompisene mine og få å være sosiale med dem, sier Michael Bekkevold han til VG.

– Ikke stolt av busskulturen

– Selv om jeg ikke er noe stolt av busskulturen vi har i dag, så har jeg likevel klart å bli dratt med i strømmen, i frykt for å havne utenfor. Jeg synes det ikke behøver å være sånn, jeg mener at folk skal få lov til å sitte på samme bord og å bli invitert til fest selv om man ikke er på «bussen» med de andre, sier Bekkevold.

Han advarer mot pengebruk og lengden på russetiden.

– Når det kommer til busskulturen vi har i dag, så mener jeg at den er fullstendig håpløs. Det er et altfor stort fokus på russetiden og buss. Noen starter allerede planleggingen og grupperingene i første klasse. Ja, jeg vil si det er litt drøyt.

– I tillegg så snakker vi om en god del penger som legges inn i dette, jeg føler at du liksom må betale for å få status og anerkjennelse mens du går på videregående, det blir litt feil.

Maren (Henriette Poetzsch), Mathias (Michael Bekkevold), Amir (Yusuf Baran Bilgic) og Bendik (Fabian Martinius Robinsson-Stavem).

– Trist

17-åringen har hatt rollen som «Mathias» helt siden 2019. Først i serien «Klassen», nå i oppfølgeren «VGS». Det er i «VGS» at mye av handlingen er knyttet til hvem som er med og ikke på russebuss.

– Hvis du ikke er på «buss», så blir du kanskje ikke sett på som «kul» nok til å være med på festene eller kanskje heller ikke «kul» nok til å sitte på samme kantinebord som dem. Du blir liksom sosialt utestengt fra å være med på alt det «kule». Jeg synes dette er trist da det kanskje ikke er alle som har råd til å være med på buss, men som likevel så gjerne vil bli med eller som har blitt stemplet som «Ikke-kul-nok», sier han.

Mathias (Michael Bekkevold) her sammen med Amir (Yusuf Baran Bilgic) til venstre.

Han mener det ikke er ungdommene selv som har skylden:

– Jeg tror at det er de kommersielle aktørene som stiller med både buss og varemerker som har stor skyld i det her, jo mer opphengt ungdommene blir i russetiden, jo mer tjener disse aktørene.

«Joffe» er ikke på buss

En som ikke er på russebuss, er «Joffe». Han går på Stange videregående skole og prioriterer annerledes.

Malik Edo spiller «Joffe» i «Klassen» og i «VGS». Det utvikler seg en flørt mellom ham og «Vår», spilt av Malene Mahle.

– Jeg går drama, så skuespill blir nesten hele hverdagen min. Russetid er altså ikke noe som er super-fokusert på for meg, eller på linjen min generelt for den saks skyld. Jeg forstår godt folk som velger å være på buss, men jeg har andre ting jeg heller vil bruke tiden min på, sier Malik Edo til VG.

– Hva synes du om debatten om utestenging?

– Buss-kulturen nå er helt drøy. Jeg skjønner det er lættis, jeg skjønner det er noe man gleder seg til – men noen ganger går det for langt. Veldig glad for at «VGS» tar opp flere problemstillinger rundt dette, og setter lys på dem. Det skal være gøy, men gøy trenger ikke gå utover andre

Cassy (Mira Isabel Niedzielak), Amalie (Tale Torjussen) og Asta (Mina Widerberg).

