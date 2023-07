KENGURU: Denne kenguruen har vært savnet i nesten to måneder: – Vi har et håp om at den fortsatt lever, sier Nils Harald Reiersen i Den lille dyrehage.

Fortsatt håp om å finne rømt kenguru: − De finner på de rareste ting

Snart to måneder har gått siden en ung kenguru fra «Den lille Dyrehage» rømte. Den kom seg gjennom gjerdet: – Det var en menneskelig glipp.

Dyrehagen har ikke mistet håpet.

Kenguruen ble sist sett mens den hoppet langs veien noen dager etter at den forsvant.

En kenguru kan overleve i mange måneder på egen hånd, men snøen som kommer i Norge på vinteren kan bli en utfordring.

I starten av juni rømte en ung kenguru fra Den lille Dyrehage i Gjerstad i Agder.

Noen dager senere ble den fanget på film mens den hoppet langs veien – siden har ingen sett den.

– Vi begynner å tenke at noe kan ha skjedd med kenguruen, sier Nils Harald Reiersen i Den lille dyrehage.

Men legger til at de ikke har mistet håpet.

En kenguru kan overleve i mange måneder på egen hånd, men snøen som kommer på vinteren, kan bli en utfordring.

– Kenguruer er robuste dyr – og dyr, de finner på de rareste ting.

– Ikke gøy

Det verst tenkelige scenarioet er at kenguruen ikke lenger lever.

– Det er jo ikke noe gøy for oss at dette har skjedd. Det er en grunn til at vi jobber med dyr – vi er jo veldig glad i dyr, sier Reiersen.

De håper den fortsatt hopper rundt i terrenget.

– Vi tror ikke den har blitt drept av rovdyr. Kenguruer er som sagt robuste dyr og slår tilbake, gjentar han.

Hvis kenguruen har omkommet er det mer sannsynlig at den har satt seg fast eller at den har blitt påkjørt.

– Vi hører om dyr som blir påkjørt av toget, sier han og frykter at dette kan ha skjedd.

EKSOTISKE DYR: Det finnes kenguruer, skilpadder, slanger og lemurer i dyrehagen.

Bane NOR opplyser til VG at mindre og større dyr blir påkjørt av toget. Omfanget varierer fra år til år.

– Jeg kan bekrefte at vi ikke har mottatt melding om at den har blitt påkjørt, sier pressevakt Harry Korslund i Bane NOR.

– Men det er en kjensgjerning at dyr som rådyr og elg, blir påkjørt når de krysser jernbanen, sier han.

KENGURUENE: Dyrene får gå fritt, men er inngjerdet. Kenguruen kom seg ut av porten: – Det var en menneskelig glipp.

Løve på rømmen i Berlin

Forrige uke kunne man lese medieoppslag over hele verden om at nok et vilt dyr var på ville veier.

Det var mistanke om at en løve hadde rømt fra et sirkus i Berlin.

Politiet i Berlin ba innbyggere holde seg innendørs.

Avisen Bild skrev at politiet først trodde løven kunne ha rømt fra et sirkus, men det viste seg at ingen dyrehager eller sirkus i Berlin savnet en løve.

Saken ble oppklart litt senere. Det var bare et villsvin noen hadde sett.

Mattilsynet: Dyreparkens ansvar

Mattilsynet sier det er dyreparkens ansvar å sikre at dyr ikke rømmer fra parken.

– Det er viktig både for dyrevelferden og dyrehelsen at dyreparkene følger opp dette kravet, sier seksjonssjef og veterinær Gunn Kristin Osaland i Mattilsynet avdeling Agder.

– Når det først har skjedd forventer vi at «Den lille dyrehage» gjør alt de kan for å finne kenguruen og at de har iverksatt tiltak for å hindre at dyr rømmer igjen.

Mattilsynet henviser til forskriften om dyrevelferd ved fremvisning av dyr.

§ 9. Oppholdssted

Oppholdsstedet skal ha nødvendig sikring mot at dyr kan rømme og mot rovdyr.

Ikke første gang i Norge

Kristiansand Dyrepark og Den lille dyrehage har begge opplevd dyr på rømmen.

I mai 2019 forsvant fem ringhalelemurer fra stedet. Noen dager senere ble fire av dem funnet til stor gjensynsglede for både ansatte og lemurene.

Den siste lemuren, 17 år gamle Lichi, ble funnet en måned senere.

Også en rød panda forsvant fra Dyreparken i Kristiansand for noen år siden.

– Ting kan skje, sier Reiersen.

– Men det er ulike sikkerhetsnivåer for ulike dyr. Det er helt andre rutiner rundt en giftig slange, som vi også har her, sier han.

Kenguruer og pandaer er ikke farlige dyr og det er mindre sikkerhet rundt dem.