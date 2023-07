FLØYEN: Turistene har inntatt regnfulle Bergen.

Sør-europeere rømmer fra hetebølge til Bergen

BERGEN (VG) Det er lite som tyder på at regnværet setter en stopper for turismen. Faktisk er det flere som ser på drittværet som et trekkplaster.

Kortversjonen Stadig flere turister fra Sør-Europa og USA ønsker å reise til Norge og Norden grunnet hetebølger og skogbranner.

Anders Nyland ved Visit Bergen forventer denne trenden å fortsette inn i 2024 og 2025.

Regnværet ser ut til å fortsette, men det kan komme litt sol på søndag.

Nyland påpeker at turismen er viktig for Bergen, med nesten 12.000 mennesker i byen som arbeider i reiselivsbransjen. Vis mer

– Det er forferdelig, det er så varmt, sier spanske Maria Rufo.

Hun snakker definitivt ikke om været i Bergen, for her høljer det ned denne juli-onsdagen. Varmt er det heller ikke. Gradestokken klatret bare opp til 13 grader.

Det spanjolen snakker om, er været hjemme i Sevilla – som har blitt rammet av en hetebølge i det siste.

Hetebølgen kommer neppe til å treffe Bergen med det første. Det synes Maria og familien er helt greit.

– Det er veldig annerledes, men det er en fin forandring. Det regner aldri der jeg kommer fra, sier Maria.

FAMILIETUR: Maria Rufo, Javier Rufo, Javier Rufo og Maria Jesus Sanchez droppa spanskekysten for Bergen denne sommerferien.

I fremtiden ser hun for seg å fortsette å reise til kaldere strøk på ferie.

– Jeg liker denne typen ferie. Vanligvis har vi reist til kysten i Spania, sier Maria.

Dropper strandferie og drar nordover

Maria Rufo er ikke den eneste som ser nordover når de velger ferie.

Siden i fjor høst er det stadig flere fra USA og Sør-Europa som ønsker å legge ferien til Norge og Norden.

– Mange som skal reise ønsker ikke å dra til Sør-Europa på grunn av hetebølger og skogbranner, sier reiselivsdirektør Anders Nyland ved Visit Bergen.

VISIT BERGEN: Anders Nyland har ingen ting imot en regnværsdag i Bergen.

Dette tror han er en utvikling vi kommer til å se mer av i årene fremover også.

– Vi ser denne tendensen i år og jeg tror vi kommer til å se det i 2024 og 2025 også, sier Nyland.

LAVTRYKK: Regnbygene blir liggende over Bergen, men kanskje kommer det litt sol på søndag, sier meteorolog Lars Andreas Selberg til VG.

– Syv dunjakker og en regnjakke

Regnværet kom litt overraskende på Paisan og Apipu fra Thailand.

Det var ingen som hadde nevnt for dem at det bruker å regne mye i Bergen.

VG møter dem utenfor suvenirbutikken Way Nor.

SJEKKA IKKE VÆRMELDINGEN: Paisan og Apipu fra Thailand har brukt tiden i Bergen under tak og innendørs.

Hit kommer det mange som ikke er klar over hvordan en norsk sommer kan se ut.

– Disse dagene har vi solgt ekstremt mye dunjakker, regnjakker og paraplyer, sier butikkleder Merete Jakobsen.

FRYSER: Merete Jakobsen selger mange dunjakker, regjakker, votter og luer for tida.

De har også godt med luer og votter som de må fylle på hele tiden.

– Mange kommer jo fra varmere strøk og fryser noe voldsomt når de kommer hit. I går var det noen som kjøpte syv dunjakker og en regnjakke, sier Jakobsen.

Norge på kistelisten

Ute på Bryggen går folkene tett i tett med paraplyer. Noen har regnponcho over regnjakken for å holde seg tørr.

Opp til Fløyen får turistene seg en liten pause fra regnet inne på Fløibanen.

På toppen står Veronica, Zoe og Joe fra USA. De nyter utsikten over Bergen.

NORSKE ANER: Veronica, Zoe og Joe har lenge ønsket å reise til Norge for å se hvor deres forfedre kommer fra.

I motsetning til reisefølget fra Thailand, var trioen forberedt på dårlig vær.

– Vi har hatt lyst til å dra hit i flere år, sier Veronica.

– Det har vært på kistelisten kistelistenOgså kalt bucket list, som er en liste over ting du vil gjøre før du dør, men Språkrådet mener det bør hete kisteliste. min å reise til Norge, så været var ikke en del av avgjørelsen om å dra, sier Joe.

Viktig for Bergen

Anders Nyland ved Visit Bergen forteller at turismen er veldig viktig for byen.

– Det er nesten 12.000 mennesker i Bergen som har arbeidsplassen sin i en reiselivsbedrift, sier Nyland.

Han sier at de aller fleste bergensere setter pris på turistene. Bergen har status som en bærekraftig destinasjon, som betyr at turismen er bærekraftig for byen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post