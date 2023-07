Støre og Vedum om Borten Moes avgang: − Dette er alvorlige feil

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møter fredag kveld pressen etter avgangen til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

– I dag har jeg og Ola hatt grundige samtaler, og vi har kommet frem til konklusjonen om at han trekker seg som statsråd.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse sent fredag kveld etter forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moes (Sp) avgang.

– Dette er alvorlige feil, og det har Ola erkjent. Jeg beklager at Ola går ut av regjering. Han har vært en dyktig statsråd.

– Konsekvensene for denne saken og tilliten til regjeringen er ikke forenelig med at han kunne fortsette som statsråd.

Statsministeren sier han ble orientert om saken onsdag ettermiddag.

– Dette er en sak som vi må bruke nødvendig tid på å få oversikt over.

Ola Borten Moe kunngjorde fredag ettermiddag sin avgang som både forskning- og høyere utdanningsminister og nestleder i Senterpartiet. Han ønsker heller ikke å ta gjenvalg til Stortinget i 2025.

Det skjedde etter at han selv tidligere samme dag innrømmet brudd på regjeringens habilitetsregler.

– Etter løpende kontakt med egen partileder og statsministeren har det blitt klart at det ikke er mulig å sitte som statsråd og rydde opp i dette uføret som jeg selv har påført meg og regjeringen – og det betyr at jeg går av, sa han på en pressekonferanse fredag kveld.

Borten Moe innrømmet i et intervju med E24 fredag at han hadde brutt regjeringens habilitetsregler.

Borten Moe sa han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

