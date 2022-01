I RETTEN: Forsvarer Øystein Storrvik under tredje dag av rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik begjærer seg prøveløslatt.

FrP fremmer nytt Busch-forslag: − Vil kunne bli samme sirkus år etter år

Den tidligere riksadvokaten vil sette en stopper for hyppige Breivik-rettsaker med en liten justering i straffeloven. Mens FrP, Høyre og SV er positive til forslaget, viser Venstre til viktige rettsstatsprinsipper.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Nå nettopp

Torsdag ble det kjent at terroristen Anders Behring Breivik har lagt langsiktige planer for å prøve sin sak for retten årlig i tiden fremover.

Det kan han gjøre med loven i hånd.

Samme dag var tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch raskt ute i Rett24 med et forslag til en lovendring som vil begrense Breivik og andre forvaringsdømtes muligheter til å søke om prøveløslatelse.

FORSLAG: Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch synes det er fornuftig med en lovendring.

I dag er det nemlig slik at så snart minstetiden retten har fastsatt er ute, kan spørsmålet om prøveløslatelse prøves hvert år – som Breivik altså har uttrykt at han har planer om å gjøre.

– Da må det være berettiget å reise spørsmålet om man kan begrense denne adgangen, uttalte den tidligere riksadvokaten til VG, og viste samtidig til et forslag han har skissert om en mulig lovendring.

I forslaget til Busch, foreslår han at i saker hvor forvaringsdømte har «særlig stor gjentagelsesfare for alvorlige lovbrudd», kan retten beslutte at ny sak ikke kan begjæres før det er gått inntil 3 år – i stedet for ett år.

Info Derfor var Breivik i retten denne uken Rettssaken holdes fordi Breivik har sonet minstetiden på ti år av den 21 år lange forvaringsdommen han ble idømt etter massedrapene på Utøya og i Regjeringskvartalet 22. juli 2011. Han har da rett til be om å bli prøveløslatt. Dette har påtalemyndigheten sagt nei til fordi de mener han er for farlig til å slippes ut i samfunnet. Spørsmålet må derfor avgjøres av domstolen. Vis mer

ENDRING: Per-Willy Amundsen ønsker å fjerne muligheten for å søke seg prøveløslatt for de mest alvorlige forbrytelsene.

Høyre: Vil gi domstolen mulighet til utsettelse

Både Høyre og Fremskrittspartiet er positive til det konkrete forslaget.

– Vi kommer til å fremme dette forslaget i Stortinget umiddelbart, bekrefter Frp-politiker og leder av justiskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen, til VG.

– Hvis ikke vil det kunne bli samme sirkus på nytt år etter år, sier han, og viser til den tre dager lange rettsaken i forbindelse med at Breivik for første gang har begjært seg prøveløslatt.

I utgangspunktet vil partiet gå enda lenger:

– Frp ønsker å fjerne muligheten for å søke seg prøveløslatt for de mest alvorlige forbrytelser. Det finnes noen eksempler i vår historie hvor kriminaliteten og volden er så stor, at den domfelte ikke bør få mulighet til å bli rehabilitert og komme tilbake til samfunnet. Det er et prinsipielt standpunkt vi har, sier Amundsen.

ENIG: Sveinung Stensland i Høyre sier seg enig i at retten må kunne vurdere om en ny runde er bortkastet tid.

Amundsen får støtte av justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland.

Han mener at man ikke skal tilpasse rettssystemet til kun én person, men at den siste uken har avdekket en svakhet ved dagens system. Han er enig med den tidligere riksadvokaten at det er behov for en gjennomgang av reglene.

– Muligheten for prøveløslatelse er en hjørnestein i norsk kriminalomsorg, der målet er å rehabilitere kriminelle, påpeker han og fortsetter:

– Men hvis retten vurderer at en sak er så opplagt at det ikke har noe for seg å vurdere spørsmålet på ny, så bør domstolen ha muligheten til å si «vet du hva, dette er bortkastet tid. Vi sees om tre år».

SV: Åpen for å vurdere forslaget

– Slike forslag er vi åpne for å se nærmere på.

Det sier justispolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV), Andreas Sjalg Unneland, om det konkrete lovendringsforslaget fra Busch.

Han er samtidig opptatt av at det rent prinsipielt er viktig at de som har tidsubestemte dommer, jevnlig får vurdert saken sin. Unneland påpeker at vi ikke kan lage reglene kun ut fra Breivik-saken.

– Forvaring handler om å skjerme farlige mennesker for samfunnet. Det er mange forvaringsdømte i Norge som ikke er Breivik. Det er et grunnleggende prinsipp at folk skal få mulighet til å få prøvd sakene sine, det er en sikkerhetsventil og prisen for å ha en rettsstat, sier han og fortsetter:

– Så er vi åpen for å se på frekvensen for hvor ofte du skal kunne prøve en sak, men retten til å gjøre det jevnlig, er viktig og riktig.

Andreas Sjalg i SV er også åpen for å se om hvert år er riktig frekvens for en ny vurdering.

Venstre: Vil ikke støtte forslaget

Justispolitisk talsperson i Venstre, Ingvild Wetrhus Thorsvik, ønsker en debatt om dagens forvaringsregler velkommen.

Samtidig er hun klar på at muligheten for å få prøvd saken sin for retten, er en viktig mekanisme i en rettstat.

– Selv om jeg skjønner at det både er ressurskrevende og belastende for mange, kan ikke et ressursspørsmål gå på bekostning av de rettssikkerhetsprinsippene vi har. En forvaringsdom skal vurderes fortløpende av domstolen.

– Vil dere kunne støtte en slik lovendring som det Busch foreslår her?

– Nei, per nå mener vi at lovgivningen vi har i dag gir den beste rettssikkerheten. Forvaring kan i realiteten være en livstidsstraff, og som liberal rettsstat må vi sørge for at vi gjør dette på riktig måte.

MOT: Ingvild Wetrhus Thorsvik i Venstre mener rettsikkerhetsprinsippet må gå først, ikke hensyn til ressursbruken.

– Vil det si at dere støtter at Breivik skal kunne få saken sin prøvd på nytt hvert år?

– Vi støtter at enhver person skal ha muligheten til å prøve sin sak. Gjennom denne saken viste Norge at vi tar disse prinsippene på alvor, som er viktig verdi for det norske samfunnet, svarer Thorsvik.

Hun sier at hun har stor forståelse for at det kan være svært belastende for de som er berørt av saken, at den kommer opp på nytt flere år på rad.

– Men da peker jeg også på mediedekningen. Det kan være med å øke belastningen som de opplever.

VG har torsdag ikke lykkes å komme i kontakt med de justispolitiske talspersonene i Ap og Sp.