2018: Vinterens Nato-øvelse er den største i Norge siden «Trident Juncture i 2018, der dette amerikanske kommando- og kontrollskipet «USS Mount Whitney» var base for øvingsledelsen.

Nato skal øve 35.000 soldater i Nord-Norge: Går som planlagt

Mens krisen mellom Nato og Russland om Ukraina fortsetter, drar Norge om kort tid i gang årets største Nato-øvelse i Nord-Norge, med 35.000 innmeldte soldater.

Av Alf Bjarne Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Øvelsen vil gå som planlagt, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) til VG.

28 nasjoner med til sammen 35 000 soldater meldt seg på Cold Response.

Hovedøvelsen går i mars og april, ifølge Forsvaret, men noen allierte land sendte styrker til Norge allerede i fjor høst for å starte vintertreningen.

Av disse utgjør 14.000 landstyrker, 13.000 er sjøstyrker om bord på fartøy, mens 8000 er luftstyrker og hovedkvarter etablert på ulike baser.

De siste dagene er det blitt kjent at både USA og Storbritannia sender formidable hangarskipsgrupper med kampfly til å delta i øvelsen. Men ifølge Enoksen har dette vært i planene i alle fall helt siden han ble forsvarsminister, i oktober i fjor.

– Det er lenge planlagt, sier Enoksen. Han opplyser at militærøvelsen «Cold Response 2022» vil foregå i stor avstand til den russiske grensen, i hovedsak i hav, luft og landområdene mellom Bodø og Tromsø.

Mellom Bodø og Tromsø

– Det er ingen planer om å gå lengre nord enn det vi vanligvis gjør under slike øvelser, legger forsvarsministeren til.

– Har Russland grunn til å føle seg provosert av denne øvelsen?

– På ingen måte. Dette er varslet, også overfor Russland. Vi gjennomfører nå en dialog med Russland slik at de skal være godt informert. Fra norsk side er det vesentlig å gjennomføre dette ordinært, og vise at vi gjør det slik vi har planlagt,, sier han.

Russlands militære ledelse har fått invitasjoner fra både Nato og Norge til å komme til Nord-Norge og observere øvelsen.

Møtte Russland på skype

Torsdag fikk Russlands høyeste militære kommandør i nord, informasjon i detalj om øvelsen. Da hadde generalløytnant Yngve Odlo, sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, et skype-møte med admiral Aleksandr Moisejev, som sjef for den russiske nordflåten.

Forsvaret skriver i en pressemelding at denne øvelsen er «den største øvelsen Norge har ledet siden 1980-årene, og den største planlagte øvelsen i rammen av NATO i løpet av 2022. Øvelsen er en del av en serie som normalt finner sted annethvert år i Norge. I år vil det være et større fokus mot amfibiske og luftmobile styrker enn tidligere år».

«Under samtalen uttrykte admiral Moisejev at han satt pris på informasjonen som ble delt, og at han var positiv til en god og åpen militær dialog i fremtiden. Hele seansen ble gjennomført på en høflig og profesjonell måte, der temaet kun omhandlet den kommende øvelsen i Norge nå i vinter», skriver Forsvaret videre i pressemeldingen.

IKKE POSITIVT: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen møtet pressen etter møter på Stortinget fredag formiddag.

Møtte Stortinget

Sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har Enoksen fredag morgen orientert Stortingets utvidede utenriks og forsvarskomite om situasjonen etter møtene mellom Russland og Nato onsdag.

Huitfeldt sier at de første signalene fra Moskva ikke er positive, etter ukens møter mellom Russland og vestlige land.

– De står fast på de russiske hovedkravene, mens vi er åpne for videre forhandlinger, sier utenriksministeren.

– Det er en veldig alvorlig situasjon, legger hun til.

– Nå sitter de og vurderer dette i Moskva så vi vet fortsatt ikke hva som har kommet ut av ukens samtaler, sier utenriksministeren.

Hangarskip

Enoksen har tidligere opplyst til VG at det amerikanske hangarskipet «USS Harry S Truman» etter planen vil forlate Middelhavet og delta i øvelse «Cold Respons». Den norske fregatten «Fridtjof Nansen» deltar denne vinteren i denne hangarskipsgruppen.

Også den britiske marinens nye hangarskip «HMS Prince of Wales» skal delta. Det bekreftet Storbritannia denne uken.