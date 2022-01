IKKE TILFREDS: Sveinung Rotevatn mener at regjeringen nå må sende folk tilbake på jobb. Her fra en sportsbutikk.

Venstre vil åpne opp: − Vi bør gå bort fra de aller fleste tiltakene

Sveinung Rotevatn (V) mener at corona-tiltakene nå begynner å bli vel så problematiske som sykdommen. Han krever at påbudet om hjemmekontor ryker først.

Søndag ble 12.646 personer registrert coronasmittet, men mørketallene er trolig også store.

Samtidig har antall innlagte sunket, og 67 intensivpasienter er nesten en halvering siden toppen i desember.

– Vi har fått så mange positive corona-nyheter de siste ukene at det nå er på tide å gi folk friheten tilbake, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til VG.

Rotevatn mener at de positive tallene for innleggelser og intensivkapasitet viser at systemene holder godt, selv om mange er smittet.

– Regjeringen bør fjerne påbudet om hjemmekontor så fort som mulig. Det er et veldig inngripende tiltak, som rammer fryktelig mange, sier han.

GAMMEL STATSRÅD: Sveinung Rotevatn var selv i regjering før valget. Nå mener han regjeringen Støre må lette opp snarest.

– Oppsiktsvekkende

Regjeringen Støre varslet 14. januar at de ville beholde påbudet om hjemmekontor, etter råd fra fagmyndighetene.

Folkehelseinstituttet (FHI) mente at tiltaket var «nokså lite inngripende», men ga betydelig smitteverngevinst - og fikk støtte fra Helsedirektoratet.

– Det var ganske oppsiktsvekkende forrige uke da myndighetene omtalte hjemmekontor som et lite inngripende tiltak, som de derfor ønsket å beholde. Det å sende halve landet på hjemmekontor er svært inngripende. Ikke minst for de mange som nå sitter hjemme alene i små leiligheter og går glipp av både sosial kontakt og faglig kontakt, sier Rotevatn.

Rotevatn mener kommunene kan takle det aller meste lokalt og at hovedlinjen nå bør være åpning.

Han sier det haster, ti dager etter forrige pressekonferanse.

STENGTE NED: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) stengte ned store deler av samfunnet i desember, men åpnet opp igjen noe for ti dagers tid siden. Helsedirektør Bjørn Guldvog bakerst.

– Vi bør gå bort fra de aller fleste tiltakene, men noen er mer åpenbare enn andre. Hjemmekontor-påbudet bør vekk først. Men jeg skal ikke utelukke at noen nasjonale tiltak kan være verdt å videreføre, som for eksempel munnbind, sier Rotevatn.

– I dag kan man trolig finne flere smittede ved å teste tilfeldige på Karl Johan enn på grensen, fordi smittetrykket er høyt i Norge. Hvorfor skal vi fremdeles teste reisende?

– Det er i alle fall ikke helt enkelt å forstå når det gjelder de som kommer inn fra andre europeiske land hvor de har tatt tester og er vaksinert. Vi bør vurdere å slippe opp der også, men det viktigste er nå å stoppe med tiltak som hjemmekontor. Dette er enormt inngripende i folks hverdag, sier han.

KREVER GREP: Sveinung Rotevatn mener regjeringen bør få opp farten og gi folk frihetene sine tilbake.

Vil ha frihetsdebatt

Rotevatn sier at man tidligere har hatt en helt reell risiko for totalkollaps i helsevesenet og veldig mange dødsfall.

– Det kan begrunne å gripe inn i friheter, men akkurat nå er den offisielle begrunnelsen at man er bekymret for sykefravær. Det er et stort paradoks at vi pålegger hundretusenvis av mennesker å være hjemme, i frykt for at litt for mange skal være hjemme med sykdom, sier Rotevatn og legger til:

– Det er et eksempel på at tiltakene nå begynner å bli vel så problematiske som selve sykdommen. Det er på tide å slippe opp, sier Rotevatn.

Han sier at helserisikoen for de vaksinerte er minimal, mens mange er redde for å havne i langvarige karantener.

REGJERINGEN SOLBERG: Sveinung Rotevatn satt selv i regjering for vel 100 dager siden.

– Da dere styrte landet hersket det i stor grad en politisk borgfred, der man ble bedt om å unngå å gjøre smittevernhåndteringen til politikk. Hva har endret seg?

– Jeg husker at Stortinget gikk sammen og fattet vedtak om å åpne ølkranene mot vårt ønske, akkurat da vi gikk inn i en ny smittebølge. Så helt borgfred var det ikke, sier Rotevatn.

– Men det som har endret seg er at folk er vaksinerte. Det skulle bare mangle at vi nå har politisk debatt. Hvis folk bare stilltiende aksepterte enorme inngrep i sin frihet uten å kreve gode argument, så ville jeg vært alvorlig bekymret. Slik er det heldigvis ikke, sier han.