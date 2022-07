SØK: Politiet søkte med både helikopter og dykkere.

Mann druknet i vann i Oslo: − Fremstår som en tragisk badeulykke

En mann i 30-årene ble tirsdag erklært død etter en redningsaksjon i Ulsrudvannet i Oslo.

Pårørende er varslet.

Mannen ble først meldt savnet av et familiemedlem, opplyser politiet.

Politiet fikk meldingen klokken 18.25 og mannen hadde da ikke vært sett på et kvarters tid.

Operasjonsleder Sven Christian Lie sier til VG at et vitne så at mannen svømte ut, og ringte politiet da han ikke kom tilbake.

Innsatsleder på stedet Tore Barstad opplyser til VG tirsdag kveld at de gjennomførte et overflatesøk med helikopter, før dykkere fra brannvesenet søkte i vannet og fant den savnede mannen.

Politiet gjorde livreddende tiltak, men livet stod ikke til å redde.

– Dessverre var det ikke mulig å redde livet til denne mannen, sier innsatslederen.

Det skal ha vært mange til stede på den populære badeplassen da politiet kom.

Politiet sier de ikke har noen grunn til å tro at det har skjedd noe kriminelt.

– Det fremstår som en tragisk badeulykke, sier operasjonsleder Sven Christian Lie.