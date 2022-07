KANSKJE KOMMER SOLEN: Er man heldig kan det bli noen fine sommerkvelder som dette på Flatraket i Nordfjord neste uke.

Gjør deg klar for en rask dukkert: − Det kommer et blaff med varme

I neste uke kan det bli opp mot 30 varmegrader enkelte steder i landet, så flekk frem badebuksen og gjør deg klar til en dukkert, for varmen blir her ikke lenge.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Bente Wahl, forteller at det absolutt ikke vil bli noen hetebølge fremover, men det kan hende at man flere steder i landet vil kjenne litt ekstra varme.

– På Østlandet er sjansen størst. Der har det vært kjøligere enn normalt, men fra tirsdag neste uke vil temperaturen sør for Mjøsa begynne å stige.

Hun legger til at det ikke er snakk om en langvarig eller farevarselverdig varme, men at det kan hende østlendingene får noen fine sommerdager neste uke.

BADEVÆR: Enkelte steder vil været forhåpentligvis glede alle badeglade neste uke.

– Hva med resten av landet da?

– I går og forgårs var det opp mot 27 og 29 grader i Agder, så de har vært litt heldige de også.

Neste uke forteller Wahl at det på Vestlandet kan begynne å nærme seg 25–26 varmegrader på onsdag, hvor det hittil har vært lite varme og kjølig.

– Trøndelag får litt varme på torsdag hvis det slår til, og enkelte steder kan det kanskje nærme seg 30 grader. Da vil det visstnok også bli kjøligere i Sør-Norge fordi varmen presses nordover.

Siden det er en blaff av varme som skal passere, blir dessverre ikke varmen så langvarig for denne gang.

TELTTUR? Har man savnet Nordmarka så kan det lønne seg å ta seg en natt ute i neste uke.

– Hvor kommer denne varmen fra?

– Det har vært en hetebølge i Vest-Europa som drar seg igjennom Storbritannia i helgen. Så varmt vil det nok heldigvis ikke bli her.

Wahl forklarer at varmluften presses nordover, og at det derfor blir litt varmere i Sør-Norge. Derfor vil det i midten av neste uke være noen dager med over 25 grader.

I Storbritannia er det varslet at målestokken kan krype opp mot 40 grader i løpet av de neste syv dagene.

Det britiske meteorologiske instituttet har i tillegg sendt ut et farevarsel som tilsier «fare for liv» – noe de kun har gjort to ganger tidligere, ifølge avisen The Telegraph.

Det er også varslet om hetebølge og stor skogbrannfare i blant annet Spania og Frankrike.

FINVÆR: I Sør-Gjæslingan i Nord-Trøndelag kan man leie robåt og ta seg en tur ut med fiskestangen og badebuksen.

– Hva med Nord-Norge, da?

– Øst-Finnmark er nok de mest heldige nå for der er varmluft fra Sverige og Finland i ferd med å inntreffe. Siden de får varmluft sørfra er det mulig at de får høye temperaturer over 20 grader i noen dager fremover.

I Troms og Nordland er det altså litt kjøligere.

– Er det noen områder i landet som er skikkelig uheldige?

– Det er mye lavtrykksaktivitet både på Vestlandet og i Nord-Norge, men det kan bli fint innimellom. Det kan også hende at man vil få noen dager med kjøligere vær enn normalt.

– Så hvem er værvinneren, da?

– Sør- og Øst-Norge går nok av med seieren, mens resten av landet er litt mer skiftende.

SOL: Enkelte dager kan det bli godt for store og små å sole seg litt neste uke, men husk solkrem!

Wahl sier at det absolutt er kaldt nok i vannet for en forfriskende avkjøling dersom varmen skulle bli ubehagelig.

– Vi er jo ikke like vant til varmen som de i Øst-Europa, så det kan være greit med en dukkert.

Hun sier at det også kan være greit å holde seg litt i skyggen, og som vanlig: Bruk solkrem!