VÅTT: På brygga i Fauske er det ikke mye som minner om sommer og sol i midten av juli.

Vått i nord, tørt i sør og kaldt på fjellet

FAUSKE/OSLO (VG) Finnmark får store mengder kraftig regn, mens Østlandet får etterdønninger av hetebølgen i Europa og fjellgåere kan oppleve minusgrader.

Publisert: Nå nettopp

– Finnmark får det desidert verste været. Det blir vått med stor v. Jeg ville tatt frem både regnjakke, sydvest og regnhatt, sier vakthavende meteorolog Eirin Walstad Ristesund.

Enkelte områder i Finnmark har flomfarevarsel og kan se for seg store mengder regn til helgen.

– Vi har en merkelig situasjon der lavtrykkene går feil vei, og tar med seg masse nedbør fra øst. Derfor ser vi også at steder hvor de vanligvis ikke har så mye nedbør nå opplever mye regn.

Etter helgen vil derimot det bli litt mer lignende sommervær i nord.

Skiftende

Jørn Bendiksen (76) fra Fauske synes sommerværet har vært skiftende, men ville ikke byttet ut sommeren i Nord-Norge med en tur sørpå.

– Været har vært veldig skiftende. Enten så har det vært voldsomt varm, hadde jo over 30 grader her en dag, og så plutselig har vi det her, sier 76-åringen.

Han sier han har vært en tur i Lofoten, og der var faktisk bedre vær enn det var. Noe han mener er pussig nok.

– Jeg er ikke sjalu på de sørover. Har bodd sørover, så vet hvordan det er, svarer han på spørsmål om han ikke er misunnelig på været i sør.

REGN: Ville ikke byttet ut sommeren i Nord-Norge med en tur sørpå.

Hetebølge-ish

I helgen ser det ut til å bli mye regn i hele landet, med unntak av Sør- og Østlandet. Der er det sommer og sol, og skogbrannfare.

– I helgen begynner Sør- og Østlandet å få etterdønninger av hetebølgen i Europa, men det kommer for alvor til uken. Da kan temperaturen krype opp mot 30-tallet, kan Ristesund melde.

Østlandet har i løpet av den tørre våren opplevd tomme vannmagasiner og tørre elver. Vannmagasinene i sør har per nå en fyllingsgrad på 62,2 prosent og det trengs fremdeles mye nedbør for å fylle de opp.

Minusgrader

Flere steder på fjellet i Sør-Norge ble det i natt meldt minusgrader. Det ble meldt helt ned i minus 3.4 grader på Juvashøe.

Derfor anbefaler meteorologene at man husker å kle seg godt, selv i sommervarmen, når man skal ferdes i fjellet.

Mer ekstremt

– Sjansen i dag for å få en nedbørbyge er klart større enn for 30–40 år siden. Vi ser en dreining over tid. De kraftige bygene blir hyppigere, og blir mer og mer ekstreme, sier klimaforsker Hans Olav Hygen.

– Det ser ut til på at været kobler seg sammen mer både i tid og rom. Derfor blir det kraftigere byger, og flere tilfeller av hetebølge slik som vi nå ser i Europa.