SØRVEST: Teodor Gregersen (42) utenfor huset deres i Kragerø med barna Nikolai (7) og Ellinor (3). De er bosatt i det per dags dato dyreste strømprisområdet i Norge.

Store forskjeller på strømprisene i Nord -og Sør-Norge: − Helt grusomt

Prisen på sommerstrømmen er den høyeste noensinne. Det er også enorm prisforskjell mellom landsdelene. Mens de i nord kan nyte morgendusjen bekymrer strømutgiftene de som bor i sør.

Døgnprisen på strøm tirsdag denne uken er den høyeste registrert på en sommerdag i Norge noensinne.

Tidligere denne uken møtte VG gartneren Eivind, som bosatt i Trøndelag har så lave strømpriser at han vurderer å utvide bedriften.

I Midt-Norge og Nord-Norge falt prisene tirsdag til 0,01 kroner per kWh. Samme dag lå strømmen på 3,07 kroner pr. kWh i Sørvest-Norge.

Varsler tøff tid fremover

Har du håp om lavere strømregning det kommende året, risikerer du å bli skuffet skal vi tro Jonas Gahr Støre, som tidligere denne måneden varslet om en tøff vinter.

REKORDHØY: Strømkrisen er spådd å bli verre i tiden som kommer.

Det er mange årsaker til den dyre strømmen.

Kommunikasjonsrådgiver Frode Fjellstad i Fjordkraft sier til VG at den store prisforskjellen først og fremst henger sammen med lav magasinfylling.

– I tillegg er råvareprisene høye og det er stor usikkerhet i energimarkedene, mye på grunn av situasjonen i Ukraina, sier han.

– Hvordan oppleves de høye strømprisene for kundene deres?

– Det er ingen som er glade for de høye strømprisene, men det er ikke strømleverandørene som setter prisene og det har folk flest skjønt.

Fjellstad sier antall henvendelser om betalingsutsettelser eller nedbetalingsplaner ligger på nivå med før strømkrisen.

– Regjeringens strømstøtte spiller nok inn her, sier han.

Kontraster i sving

Teodor Gregersen (42) bor på Kragerø sammen med konen, svigerforeldrene og barna Nikolai (7), Ellinor (3).

Kragerø, sammen med Sørvest-Norge er blant de dyreste prisområdene for strøm. Gregersen sier han og familien er forsiktige med strømbruken.

– Regningene vi får nå er dobbelt så høye enn hva vi er vant til.

Han sier familien er flinke til å ikke bruke mer strøm enn hva som er nødvendig.

–Men vi kan ikke bruke mindre strøm enn hva vi gjør nå. I huset har vi montert ledpærer og bruker lite varme, understreker Gregersen.

Føles som en straff

Gregersen sier de skjeve strømprisene i landet oppleves som en straff for hvor i landet man er bosatt.

– Jeg synes det er rart og vanskelig å forstå hvorfor vi må betale så mye mer enn de som bosatt andre steder i landet. Det er litt synd at man blir straffet for hvor man bor. Selv om det finnes en logisk forklaring på de skjeve strømprisene, synes jeg det er merkelig at det skal svinge så mye innad i Norge, sier Gregersen.

Kombinasjonen av høye strømregninger, høye drivstoffpriser og alle andre utgifter som fortsetter å stige gjør at alt familien merker forskjell på økonomien.

Gregersen avslører at den dyreste strømregningen de har fått så langt var på 5000kr.

– Vi bruker generelt lite strøm og er lite hjemme på dagen. Vi er flinke til å slå av ting og gjør forskjellige strømsparingstips.

HELDIGE: Mor Benedikte (28) sammen med ungene Hannah (11), Sigurd (8) og Sivert (4). Benedikte sier de sånn sett er heldige som har billigere strøm enn resten av landet.

Familien til Benedikte Dåbakk er bosatt i en bygd like utenfor Sortland i Nordland fylke. De er en husstand på seks personer.

– Det er helt grusomt å høre om de bosatt Sør. Vi er heldige sånn sett når det kommer til strømmen, men også her merker vi at strømregningen har gått opp med tanke på at det er sommer.

Må tenke over hvor lenge man dusjer

Dåbakk sier det er forferdelig å tenke på at folk som er bosatt sørover skal få «smellen».

– Spesielt familier vet hvordan det er med unger. Vaskemaskin og oppvaskmaskin går jo i ett. I tillegg til strømmen blir jo alt dyrere nå, matpriser, renter, drivstoff. Det er klart at man merker det.

– Sånn sett er vi heldige når det kommer til strømregningen sammenlignet med de som er bosatt lenger sør.

Dåbakk anslår at de ligger på over 2000 kroner denne sommeren.

– Før betalte vi ikke mer enn 1800 kroner selv når vinteren var på sitt verste.