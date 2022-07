TESTES: For å kartlegge smitteøkningen i Kolkata i India ble det gjort mange coronatester forrige uke.

Corona-mutant skaper bekymring i flere land

Corona-mutanten BA. 2.75 har skapt bekymring i flere land. – Det er foreløpig funnet få tilfeller av varianten, sier immunolog Anne Spurkland.

Den nye omikronmutanten, BA. 2.75, skaper bekymring i forskningsmiljøer flere steder i verden, ifølge AP News.

Varianten har blitt påvist i flere delstater i India hvor man nå ser en smitteøkning. AP News skriver at varianten skal være påvist i omtrent ti land, deriblant Canada, USA, Australia, Tyskland og Storbritannia.

Det er uklart om denne mutanten er farligere eller mer smittsom enn BA. 5-varianten, skriver nyhetsbyrået.

VG omtalte BA. 5-varianten tidligere i sommer da FHI varslet at det ville komme en ny smittebølge. Det var fordi varianten klarte å trenge forbi antistoffene våre, til tross for tidligere infeksjon eller vaksinasjon.

Følger varianten tett

– At man allerede har kartlagt smitte flere steder i verden selv med lav grad av overvåkning, er en tidlig indikasjon på at viruset spres, sa Shishi Lou, ansvarlig for infeksjonssykdommer ved organisasjonen Helix, til AP News.

Matthew Binnicker, direktør ved Mayo-klinikken i Rochester, Minnesota, sier til AP at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner enda, men at smittetallene i land som India kan indikere at den er mer smittsom.

– Hvorvidt den vil utkonkurrere BA.5 er imidlertid for tidlig å si, sier han.

BEKYMRET: I noen forskningsmiljøer er man bekymret for at vaksinasjon ikke skal beskytte mot den nye omikronmutanten.

Professor i medisin ved Universitetet i Oslo Anne Spurkland er immunolog, og forklarer at det er for tidlig til å vite hvor alvorlig mutasjonen er.

– BA. 2.75-varianten har en del endringer i piggproteinet, men foreløpig er det funnet få tilfeller av varianten.

Spurkland forteller at forskere er innforstått med at vi vil se nye varianter som vil smitte uavhengig av vaksinasjon og tidligere sykdom, fordi viruset evner til å forandre seg og trenge igjennom immuniteten vår.

Hun sier at forskere har begynt å følge med på varianten siden smittetallet stiger raskt. Likevel mener hun at det ikke betyr at den vil spre seg overalt med alvorlig sykdom.

IMMUNOLOG: Anne Spurkland er professor i medisin. Hun forsker på immunologi og har vært spesielt opptatt av coronaviruset.

– Immuniteten vi har er mer enn bare antistoffer. Det er først og fremst antistoffer som hindrer infeksjon, men andre deler av immunforsvaret er sentrale for å unngå alvorlig sykdom.

Spurkland legger til at det er rimelig sikkert at vaksinerte ikke behøver å bekymre seg for nye varianter.

Viktig å se på smittehistorien

Hun legger til at et viktig å se på tidligere virustilfeller i ulike land.

I Norge har BA. 5-varianten dominert, mens i India, hvor man nå ser en økning av BA. 2.75-tilfeller, har andre varianter dominert.

– Det var en delta-bølge i India for over et år siden som gjorde at folk fikk immunitet mot den. Det kan ha noe å si for hvordan BA. 2.75 sprer seg, for det kan hende det gjør det enklere for varianten å spre seg der.

VAKSINERES: På et vaksinasjonssenter i Guwahati i India vaksinerer flere seg som følge av smitteøkningen i landet.

Spurkland legger til at det likevel er for tidlig å stadfeste, men at et steds tidligere historie for hvilke varianter som har dominert, kan påvirke hva neste dominerende variant blir.

– Hva skal til for at nye tiltak skal innføres?

– Da må det dukke opp en variant som gir oss sykdom og innleggelser i den grad som i mars 2020. Det kan skje, men da må viruset forandre seg betraktelig sammenlignet med variantene vi har sett hittil.

Spurkland legger til at et viktig poeng er at en ny virusvariant hele tiden vil møte en immun befolkning, og at premissene derfor er annerledes nå enn for 2 år siden.

– Det er vanskelig å se for seg en variant som vil være såpass alvorlig, men det kan jo ikke utelukkes, avslutter hun.