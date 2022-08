Singelulykke med sparkesykkel: Mann alvorlig skadet

BÆRUM (VG) En mann er alvorlig skadet etter en singelulykke med el-sparkesykkel i Bærum.

Den forulykkede mannen skal ha kjørt med sparkesykkelen uten hjelm og er nå sendt til Ullevål sykehus.

Nødetatene er på stedet fredag kveld.

– Fremstår som alvorlig, uvisst skadeomfang ellers, skriver Oslo politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Tore Solberg sier til Budstikka at det er snakk om en mann. Han skal ha kjørt over lovlig fartsgrense på 20 kilometer i timen.

Oppdragsleder Gabriel Langfeldt sier til VG at det er snakk om en singelulykke.

– Det er en singelulykke med el-sparkesykkel. Alle nødetatene er på stedet, vi snakker med vitner. Pasienten undersøkes av ambulanse og skadeomfanget fremstår som alvorlig, sier Langfeld.

– I skrivende stund vet vi ikke hvem vedkommende er, vi jobber med identifisering, sier oppdragslederen.

Operasjonsleder Tore Solberg sier til Budstikka at elsparkesykkelen er tatt med til tekniske undersøkelser.

Det er stille og rolig i boligstrøket i Bærum der en mann skal ha havnet i en singelulykke med elsparkesykkel. Litt over en time etter at ulykken fant sted har politiet tatt ned sperringene i gaten. Det er ingen synlige spor på at det har vært en ulykke her.

