KRAFTKAR: Marius Arion Nilsen (Frp) synes regjeringens krafttak er puslete og svake når det gjelder de galopperende strømprisene.

Raser mot regjeringens strømtiltak: − Et slag i fjeset

En vanlig familie på Sørlandet vil spare mellom 300 og 650 kroner på at regjeringen fremskynder strømstøtten til september. - Puslete og altfor svakt, sier Marius Nilsen (Frp).

Publisert:

Marius Arion Nilsen i Frp er valgt inn på Stortinget fra Aust-Agder, ett av fylkene med høyest prispress på strøm. Han sitter i energikomiteen, og sier at han har «kost seg» med regnestykket etter at regjeringens nyeste strømgrep ble klart søndag kveld:

– Dette er egentlig et slag i fjeset på strømkundene, som forventet og har behov for kraftfulle tiltak, sier han til VG.

Fra første oktober skulle regjeringen dekke 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime, i stedet for 80 prosent. Nå flyttes flyttes tiprosentøkningen én måned frem i tid, til første september.

Hver husstand får altså en engangsutbetaling ekstra fra staten, i form av at de får dekket en større del av strømregningen i september.

Men hvor mye er det snakk om?

Nilsen har regnet på de dyreste strømområdene NO1 og NO2, og ikke regnet med nettleie, som varierer mye. En gjennomsnittlig husstand (16.000 kWh i året) vil da få dekket 317 kroner mer av sin regning.

– Dette er knapper og glansbilder. Dette hjelper lite. Regjeringen kom med noe så puslete som 317 kroner mer til husholdninger som har fått mangedoblet regningene, og ingenting konkret til næringslivet. Det er altfor svakt, sier Nilsen.

Hos VGs kalkulator kan du selv sjekke hvor mye staten dekker av din regning, før og etter endringen som kom i dag. Her kan du også inkludere din nettleie.

VGs regnestykke: 724 kroner til de som får mest

Hva vil en familie med enebolig spare, gitt de høyeste prisene i landet?

VG tar utgangspunkt i en eldre, mindre enebolig i Kristiansand. Med et relativt høyt forbruk (3000 kWh i måneden), og den høye snittprisen i juli (263 øre per kWh) vil staten nå dekke 724 kroner mer i september.

Dersom familien ville fått en strømregning på 4688 kroner før, får de en regning på 3964 kroner nå.

Det er 724 kroner mer enn familien ville fått dekket uten dagens endring, men det er en engangsutbetaling siden endringen uansett ville kommet i oktober.

Det endrer ikke Nilsens oppfatning.

– For all del, alt hjelper, men når man har en regning som er omtrent tredoblet selv med den nye strømstøtten, så er dette altfor lite, sier Nilsen.

KNAPPER OG GLANSBILDER: 317 kroner mer i måneden hjelper ikke når strømregningen er mangedoblet, ifølge Marius Arion Nilsen (Frp).

Partiene på Stortinget har vært utålmodige. Det var flertall for et forslag om å avbryte sommerferien og samle Stortinget til et ekstraordinært møte, for å håndtere krisen.

Men etter at regjeringen i dag gjennomførte hastemøte med partiene, har Høyre trukket sin støtte til det ekstraordinære møtet.

– Her synes vi regjeringen kjøpte Høyres stemme litt vel billig. Vi forventet og forlanger mer tiltak, sier Nilsen.

– Høyre var tilfreds med 317 kroner mer og vage løfter om støtte til næringslivet, så var det nok for de til at de trakk støtten til kravet om ekstraordinært møte. Men denne regjeringen er ikke kjent med å jobbe fort, så vi regner med at det blir stortinget som må instruere regjeringen til å handle, om det skal skje noe.

– Regjeringen er bakpå

Nikolai Astrup, energipolitisk talsperson i Høyre, utdyper overfor VG at de ønsker å ha et slikt møte på Stortinget før oktober, men at de vil gi regjeringen mer tid.

– Det er ikke grunnlag for å ha et slikt møte før regjeringen har kommet opp med en konkret løsning for bedriftene som vi kan diskutere, sier han.

Etter hastemøtet på Stortinget mandag ble det klart at en statlig strømstøtte for bedriftene trolig ikke vil komme før oktober, altså om to måneder.

– Hva synes Høyre om denne ventetiden?

– Regjeringen er bakpå, og burde kommet med en støtteordning for bedrifter som sliter for åtte måneder siden, sier Astrup.

VENTER I SPENNING: Høyre venter på at regjeringen skal legge frem konkrete strømtiltak for næringslivet, forteller Nikolai Astrup.

– Over hele Sør-Norge er det bedrifter som sliter med uhåndterbare strømregninger. Vi begynte å etterlyse tiltak for næringslivet i desember 2021 og har levert flere forslag i Stortinget i løpet av vinteren og våren. Dessverre har regjeringen stemt ned alle slike initiativ, sier Astrup.

Energiminister Terje Aasland (Ap) avfeide kritikken om at regjeringen er «bakpå» med strømtiltakene i et VG-intervju mandag.

– De som sier at vi skulle holdt igjen vann allerede i januar eller februar, de skulle jeg likt å se, sier han.

Mener strømstøtten vil hjelpe enda mer

– Det er viktig å finne tiltak for å avhjelpe næringsliv. Men de må være målrettet og må bidra til å sikre at ordningene sikrer arbeidsplasser og ikke ender opp som rene kontantoverføringer til bedriftseierne, sier Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Når hun presenteres for VGs tall over hvor mye en «vanlig» familie på Sørlandet vil få i økt strømstøtte, trekker hun frem støtten regjeringen har innført fra før:

– En familie på Sørlandet (NO2) med et forbruk på 20 000 kWh/år har så langt betalt om lag 19 800 kroner i strøm. Uten strømstøtten måtte de ha betalt 31 200. Det er en differanse på 11 400 kroner, sier hun.

– Når stønadsgraden øker til 90 prosent vil det hjelpe folk enda mer. At Frp forsøker å latterliggjøre det fremstår som ganske underlig.

Regjeringen har også åpnet for å begrense eksporten av strøm når fyllingsgraden i vannmagasinene er lavere enn det som er normalt for årstiden.

Det Europeiske kraftmarkedet er tidligere blitt trukket frem som en av hovedårsakene til at strømprisene er så høye – og for at det er store prisforskjeller innad i Norge.

Det er imidlertid for tidlig å si noe om hvordan en slik ordning vil se ut, ifølge Sæther.

– Hvorfor har det tatt så lang tid før regjeringen har sagt noe om å redusere eksporten?

– Tiltakene vi har gjennomført har gjort at kraftprodusentene har spart på vannet i magasinene. Dette har hatt innvirkning på eksporten, sier statssekretæren.

– Så er det verdt å minne om at vi før denne ekstraordinære situasjonen har hatt et velfungerende energimarked som i hovedsak har tjent oss godt gjennom 30 år. Å hoppe på enkle løsninger som ikke er godt nok utredet mener vi er uklokt, legger hun til.

Vil foreslå makspris

Frp vil legge fram sine forslag til strømtiltak for Stortingets presidentskap, og be om at de samler Stortinget for å diskutere dem, ifølge Marius Arion Nilsen i Fremskrittspartiet.

– Vi har en liste med ni punkt, blant annet pris for strøm på maksimalt 50 øre per kilowattime, sier han.

– Vil ikke makspris på strøm føre til at folk ikke har noen grunn til å spare strømmen?

– 50 øre per kilowatt time er fortsatt 60 % høyere enn snittprisen de siste årene, så folk vil ikke nødvendigvis begynne å sløse med strøm.

Astrup er på sin side skeptisk til forslaget.

– Det er godt kjent at flere partier, inkludert Høyre, og de fleste fagmiljøer i Norge er mot en makspris på strøm. Det skyldes at makspris kan bidra til å forverre situasjonen, og øke risikoen for rasjonering og knapphet på kraft. Det må vi unngå.

– Da er det mye bedre å øke strømstøtten til 90 % og vedta en støtteordninger for bedriftene som sliter, slik Høyre har foreslått, legger han til.

Elisabeth Sæther i Ap mener dagens ordning fungerer som en slags maksgrense allerede.

– Men vi må ha to tanker i hodet på en gang. Det er ikke god økonomisk styring at staten forplikter seg til så store kontantoverføringer der det ikke vil finnes noe initiativ for å spare strøm, sier hun.