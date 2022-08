PENGEMASKIN: Strømsalget gjør både staten og enkelte kommuner rikere.

Nytt anslag: Staten har tjent 27 milliarder ekstra på strømkrisen hittil i år

Staten håver inn milliarder på grunn av strømkrisen. Kun deler av de økte inntektene har blitt brukt på strømstøtte så langt.

Publisert: Nå nettopp

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea har på forespørsel fra VG regnet på hvor mye ekstra staten har fått inn på grunn av de ekstraordinære strømprisene fra 1. januar til 19. juli i år.

Og når Næss trykker er lik på kalkulatoren, viser den ekstra inntekter i overkant av 38 milliarder (se detaljer om utregningen i faktaboksen).

En del av dette er allerede brukt på strømstøtten i årets første halvår, poengterer bankmannen.

– Men trekker du fra de 11 milliardene som har gått til strømstøtte hittil i år, er det fortsatt rundt 27 milliarder til overs hos staten, sier Næss.

Han understreker at regnestykket hans er et anslag som ikke vil være nøyaktig på kronen, men at det gir en pekepinn på hvor mye mer politikerne har å rutte med til neste statsbudsjett.

Info De 38 milliardene fordeler seg slik: 25 milliarder i økt inntekt til statlig eide kraftprodusenter basert på mengden produsert strøm hittil i år. I tillegg får en rekke kommuner som eier kraftselskap omtrent like mye, fordelt mellom seg avhengig av hvor mye de eier.

2 milliarder i økt skatt fra privateide kraftprodusenter som har større overskudd.

11 milliarder i moms som en konsekvens av de økte prisene. Dette går til staten. Momsen er på 25 prosent.

Strømstøtten som allerede var gitt ut frem til 19. juli er på 11 milliarder. Slik har Næss regnet: For å se hvor mye ekstra staten får inn sammenlignet med et vanlig år, har Næss lagt til grunn snittprisen for strøm Norge for årene 2012-2020. Den er på 26 øre per kilowatt-time.

Regnestykket er for perioden 1. januar til 19. juli. I løpet av de tre ukene som har gått siden 19. juli, vil det ha kommet flere milliarder på toppen av det hele. Vis mer

KALKULATORMANN: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea håndterer mange komplekse regnestykker.

Også Energi Norge har på forespørsel fra VG regnet på statens overskudd. Energi Norge er en organisasjon som jobber for interessene til norske kraftselskaper.

Deres tallknusere kommer frem til at staten har en ekstrainntekt på 25 milliarder kroner mellom 1. januar og 1. juli.

Forskjellen mellom regnestykket til Næss’ i Nordea og Energi Norge er i hovedsak at interesseorganisasjonen har sammenlignet med en høyere normalpris enn Næss (se detaljer i faktaboks).

Administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge påpeker at anslagene selvsagt vil variere basert på hva man setter som normalpris, men det uansett er tydelig at det blir mange milliarder ekstra i år.

– Det gir regjeringen handlingsrom til å gi krisestøtte, både til husholdninger og spesielt utsatte bedrifter.

Info De 25 milliardene fordeler seg slik: 18 milliarder i skatter.

2 milliarder i moms fra private forbrukere.

5 milliarder i utbytte fra statlig eide kraftselskap. Slik har Energi Norge regnet: Sammenlignet med en normalpris på 40 øre per kilowatt-time.

Regnet for 1. januar til 30. juni, der Næss i Nordea har regnet til 19. juli.

Ikke regnet med prisøkninger hos bedrifter som vil gi økte momsinntekter. Vis mer

ENERGISJEF: Knut Kroepelien er administrerende direktør i Energi Norge.

– Helt enorme summer

– Det er jo helt enorme summer, sier Kari Elisabeth Kaski (SV) til VG.

Kaski er finanspolitisk talsperson i samarbeidspartiet til regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet. De utgjør nøkkelen for at regjeringen skal få flertall for et statsbudsjett.

Er det opp til Kaski, får de ekstra milliardene bein å gå på. Strømstøtten må blir rausere, mener hun.

– For det første vil SV dekke hele strømregningen over 50 øre per kilowatt-time for de første 1000 kilowatt-timene hver måned. For de neste 2000 kilowatt-timene vil vi dekke 80 prosent av regningen over 50 øre.

Kaski understreker at SV skal forhandle om dette med regjeringen, og at summene de foreslår ikke er låst.

Samtidig vil Kaski ta et strømgrep til, som også strømforskere har tatt til orde for:

– Vi vil gi mer penger til Enova, slik at folk der kan få støtte til å skifte vinduer, etterisolere, bytte til varmepumpe og legge solcellepanel. På den måten kan vi redusere forbruket og øke kraftproduksjonen både på kort og lang sikt.

Hun mener også at noen av strømmilliardene bør gå til å støtte de som har minst, siden det ikke bare er strøm som er dyrt for tiden, men også mat og drivstoff.

– Vi vil øke barnetrygden, siden barnefamiliene er blant de som sliter mest nå. I tillegg bør vi øke minstepensjonen.

FORHANDLINGSLEDER: Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, forhandler med regjeringspartiene om statsbudsjettet etter at det legges frem i oktober.

Finansdepartementet kommer med mindre anslag

I mai ble Finansdepartementet spurt av Fremskrittspartiet om hvor mye staten regnet med å tjene ekstra på de høye strømprisene i 2022. I svaret skriver departementet at de regner med 25 milliarder i økt grunnrenteskatt på vannkraft og 10 milliarder i utbytte fra Statkraft.

Det gjelder for hele året 2022.

Næss i Nordea anslår altså at staten har fått 38 milliarder - bare frem til nå dette året.

– Finansdepartementet sammenligner med hvor mye staten fikk inn 2021, men da var strømprisen allerede svært høy. Så sammenlignet med et normalår, er inntektene betydelig større enn dette, sier Næss.

I tillegg mener byråkratene i Finansdepartementet at strømprisene ikke vil føre til mer inntekter i form av moms, der Næss mener det vil gi 11 milliarder.

– Når strømprisene gir økte kostnader, må en anta at bedriftene øker prisene for å kompensere. Det gir også økte momsinntekter til staten. Mens privatpersoner betaler 25 prosent i moms på strømregningen, og når den stiger, går også inntektene opp, sier Næss.

Ingen svar fra regjeringen

VG har sendt resultatet fra regnestykket til Næss sammen med flere spørsmål om hvordan staten bør bruke de ekstra strøminntektene til statsminister Jonas Gahr Støre. Blant spørsmålene er hva han tenker om strømgrepene SV foreslår.

Statsministerens kontor henviser først til Olje- og energidepartementet, så til Finansdepartementet.

Der besvares ingen av spørsmålene om hvordan de ekstra inntektene bør brukes.

Kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard skriver i en e-post til VG:

«Vi kjenner ikke grunnlaget for dette regnestykket. Det kommer oppdaterte anslag for norsk økonomi når vi legger frem statsbudsjettet for 2023».

Statsbudsjettet legges frem i oktober.