Politiet advarer mot farlig trend

Unge bilførere filmer egen råkjøring og deler den på Snapchat og TikTok. Politiet mener trenden er økende og sier de reagerer raskt på tips. Sjekk hva som er politiets viktigste grep i disse sakene.

22-åringen hevdet at han fant klippet på TikTok, kjørte det gjennom et redigeringsprogram og deretter lastet det opp på Snapchat. Han ble ikke trodd av retten.

Hittil i år har det vært en rekke slike saker oppe i retten, spredt over hele Norge.

To av sakene med høyest hastighet har vært knyttet til Trøndelag og Soknedalstunnelen på E6. Den ene ble rettskraftig i forrige uke - den andre er fortsatt under etterforskning.

Dømt for kjøring i 210 km/t

Dommen mot en 22-åring ble rettskraftig i forrige uke. Han ble pågrepet etter at politiet fikk tilgang til en Snapchat-video der det kjøres i 210 km/t gjennom tunnelen. Han ble dømt til fengsel og til inndratt førerkort i lang tid, og anket. Uten hell:

– Min klient bestrider at han kjørte bilen og tok videoklippet og mener dommen er uriktig. Han sier han fant klippet på TikTok, kjørte det gjennom et redigeringsprogram og delte det på Snapchat. Vi anket dommen, men ble avvist av lagmannsretten. Denne beslutningen ble anket til Høyesterett, men han fant ut at sannsynligheten med å nå frem var liten og trakk anken, sier forsvarer Erik Stendal.

Tre siktet for kjøring i 288 km/t

Politiet reagerte også da de fikk tilgang til en Snapchat-video fra samme tunnel, der speedometeret viser hele 288 km/t på det meste.

Politiadvokat Line Jullumstrø sier til VG at politiet tok beslag i en bil og i tre mobiltelefoner. De siktede er tidlig i 20-årene.

– Saken etterforskes fortsatt, men vi nærmer oss en påtaleavgjørelse, sier Jullumstrø.

Saken ble kjent i februar, men selve kjøringen skal ha funnet sted i november.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld og stiller seg uforstående til siktelsen, sier advokat Arve Røli.

Tar beslag i bil

Anders Sjøtrø er distriktsleder i Utrykningspolitiet (UP) i Midt-Norge. Han tror mange kan bli trigget til å råkjøre, på grunn av oppmerksomheten de får.

– Folk søker oppmerksomhet for kjøreadferden, de blir trigget av at mange ser video av at de råkjører og når høye hastigheter. Vi vil ha slutt på dette og prioriterer alltid å starte etterforskning når vi mottar tips. Mange som mottar slike videoer tipser oss, og det er vi glade for, sier han.

Han minner om at mange av sjåførene filmer selv, samtidig som de kjører i svært høye hastigheter.

– Det sier seg selv at dette er farlig. Det er lite som skal til for at det går alvorlig galt. Vi er bekymret, vi opplever at det er blitt mer av dette, sier han.

Når UP mottar slike tips, har de flere metoder for å sikre seg bevis.

– Vi beslaglegger bil og mobiler og tar en teknisk gjennomgang for å finne dataspor og annen dokumentasjon. Det er Statens Vegvesen som undersøker disse bilene for politiet. Ofte kan de finne mye informasjon, sier Sjøtrø.

– Det er noen unge bilførere som er verstinger og som bruker sosiale medier som en skrytearena. Det er de vi ønsker å stanse, sier han

Politiet opplyser at de tar beslag i bil og i mobil ved mistanke om råkjøring i høye hastigheter. Årsaken er at de ønsker å laste ned informasjon knyttet til det eventuelle lovbruddet.

Dømt for 187 km/t

Sør-Varanger tingrett fant i februar en mann skyldig i å ha råkjørt i 187 km/t. Snapchat-filmen viser at speedometeret viser en fart på 220 km/, men det er trukket fra noe på grunn av feilkilder. Dommen er rettskraftig, opplyser politiadvokat Jacob Berg til VG.

Senere i høst skal en tilsvarende sak opp i Finnmark, der en mann er tiltalt for å ha kjørt i 180 km/t mellom Tana og Vadsø og filmet på Snapchat. Det opplyser politiadvokat Lisa Sneve.

Slåss for førerkortet

I sommer fikk politiet tilgang til en Snapchat-video, som etter undersøkelser trolig viser kjøring i nesten 200 km/t i Trondheim. En 19-åring ble først fratatt førerkortet, men sammen med advokat Erik Vatne protesterte han i retten og fikk først medhold.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han var verken fører eller passasjer i bilen da videoen ble tatt, sier forsvarer Erik Vatne til VG.

Retten mente det ikke var godt nok bevist at 19-åringen kunne være sjåføren og bestemte at han skulle få beholde førerkortet mens etterforskningen pågår. Politiet anket denne og vant frem, men 19-åringen anket denne igjen og vant.

Ifølge politiadvokat Ellen Moksnes Andresen pågår etterforskningen av denne saken fortsatt.

En rekke personer er avhørt i denne saken, men få av dem har hatt noen klar oppfatning av hvem som faktisk førte bilen, ifølge kjennelsene i tingretten.

På videoer der speedometeret er sladdet, klarer likevel politiet noen ganger å beregne antatt hastighet.

Mange bøtelegges for mobilbruk

Ung i Trafikken har startet en kampanje for å redusere mobilbruk blant unge sjåfører i trafikken.

– De siste par årene har vi dessverre sett en økende og farlig trend – unge som filmer seg selv bak rattet mens de råkjører og legger det ut på sosiale medier som TikTok og Snapchat. Ikke bare utsetter du deg selv for fare, men du risikerer også å ta livet av helt utenforstående mennesker, sier Henrik Pettersen Sunde.

Han opplyser at hittil i år er 7953 bøtelagt for mobilbruk bak rattet. 937 av de er i aldersgruppen 16 – 24 år. Noe som er en økning sammenlignet med fjoråret.