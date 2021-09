TO SKUTT: Natt til onsdag 25. august ble to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, skutt på Trosterud i Oslo.

Siktede etter Trosterud-skytingen blir løslatt

Mannen i 50-årene som tirsdag ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter skytingen på Trosterud i Oslo, vil bli løslatt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oslo-politiet opplyser i en pressemelding torsdag at de etter grundige vurderinger anser at mistanken mot mannen er svekket.

– Politiet anser derfor at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å begjære ham varetektsfengslet, skriver de.

Det var natt til onsdag 25. august at to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, ble skutt i et boligområde på Trosterud. Begge de to fornærmede mennene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Det var bekymrede naboer som meldte fra til politiet om at de hadde hørt flere skudd denne natten.

I en uke pågikk det en intens klappjakt på skytteren, før Oslo-politiet tirsdag denne uken pågrep mannen i 50-årene og siktet ham for drapsforsøk. Nå blir han altså løslatt, og det er foreløpig uklart om siktelsen mot mannen opprettholdes.

– De fornærmede og pårørende i saken er orientert om løslatelsen. Etterforskningen pågår for fullt og saken er svært høyt prioritert i Oslo politidistrikt, heter det i pressemeldingen.

RYKKET UT: Politi på stedet etter at to menn er funnet skutt på Trosterud i Oslo.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få kommentarer fra leder for felles enhet for etterretning og etterforskning, Grete Lien Metlid.

Fem menn skutt i august

Metlid holdt tirsdag denne uken pressekonferanse i kjølvannet av flere skyteepisoder i hovedstaden de siste ukene. Totalt fem menn har blitt skutt ved tre ulike anledninger.

Metlid opplyste da at de ikke så noen sammenheng mellom de tre skyteepisodene, og at de på daværende tidspunkt ikke knytte skytingen på Trosterud til noen spesielle kriminelle miljøer eller konflikter, og at de holdt alle muligheter åpne.

– Dette er en skyting ute som finner sted midt i et boligområde, og er en svært høyt prioritert sak. Dette er en sak vi ikke knytter til konflikter eller kriminelle miljøer, uttalte hun da.

Etter at de tirsdag pågrep mannen som nå løslates, ville Metlid ikke gå nærmere inn på hva som var bakgrunnen for at mannen ble pågrepet. Hun ønsket heller ikke å si noe nærmere om mannen hadde en relasjon til de to skuddofrene.

VG har vært i kontakt med den siktede mannens forsvarer, Henrik Boehlke, som sier at han foreløpig ikke kan kommentere politiets beslutning om løslatelse da han har vært opptatt med en annen sak i retten hele torsdag.