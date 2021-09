Politiet: Siktelsen bygger på resultater fra DNA-undersøkelser

Nye DNA-undersøkelser førte til pågripelsen av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det sier politiinspektør Lars Ole Berge under en pressekonferanse om utviklingen i etterforskningen av drapene på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen fredag ettermiddag.

– Den nåværende siktelsen bygger på resultatet av nye DNA-undersøkelser, men støttes også av andre opplysninger i saken, sier Berge.







Birgitte Tengs-saken har vært gjennomgått av Kripos’ Cold case-gruppe som i desember 2016 la frem en rapport der de anbefalte Sør-Vest politidistrikt å gjennomføre nye etterforskningsskritt. Siden den gang har politiet blant annet gjennomført et omfattende DNA-prosjekt.

I oktober 2017 ble et omfattende spormateriale sendt til analyse hos GMI i Innsbruck i Østerrike. Materialet inneholdt både prøver som tidligere var analysert og nytt materiale. I 2019 fikk politiet en oppfattende rapport der resultatene ble oppsummert. Siden har det vært helt stille fra politiet om utviklingen i etterforskningen.

Politiet bekrefter under pressekonferansen at mannen tidligere er avhørt som vitne i saken.

Onsdag denne uken pågrep en mann i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Mannen er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

– Han har hatt mulighet til å forklare seg og stiller seg uforstående til at han har status som mistenkt nå, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Ifølge politiinspektøren er det flere delelementer som danner grunnlaget for mistanken.

– Han befant seg i Stavanger da Jørgensen forsvant, men jeg kan ikke gå nærmere inn på mistankegrunnlaget nå, sier Malmin.

Mannen i 50-årene er bosatt på Haugalandet, men ble pågrepet på Sørlandet. Ifølge politiet gikk pågripelsen rolig for seg.

Den siktede mannen fremstilles for varetektsfengsling i Sør-Rogaland tingrett fredag klokken 14. Politiet mener det foreligger fare for bevisforspillelse og begjært mannen fengslet i fire uker med alle restriksjoner.

Den siktede mannen nekter ifølge sin forsvarer Stian Kristensen for å ha hatt noen som helst befatning med de to drapene.

– Min klient har nå behov for ro. Jeg har behov for å sette meg inn i en stor og omfattende sak som har pågått over år, slik at vi kan imøtekomme de anklagene som vil komme fra politiet. Det kommer til å ta tid, sier Kristensen.