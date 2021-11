ORDFØRER: Fungerende ordfører i Nordkapp kommune, Tor Mikkola.

Håper på klarhet om bruk av coronapass: − Tenker på hele befolkningen

Høyt smittetrykk i kommunen gjør at Nordkapps ordfører håper coronapass kan gi en god jul til både næringslivet og innbyggerne. Men det usikkert når det er klart til bruk nasjonalt.

Av Malene Birkeland

Helsedirektoratet, Norsk helsenett og FHI jobber nå med å tilpasse coronapass til nasjonal bruk, skriver FHI på sine nettsider.

Det er usikkert når dette vil være klart. Det kan ta to uker før den nye løsningen er klar til bruk over hele landet, melder NRK.

Tromsø var en av de første kommunene som umiddelbart erklærte at de ville bruke ordningen.

Fungerende ordfører i Nordkapp kommune, Tor Mikkola, sier til VG at de også ønsker å ta i bruk coronapass i kommunen. Han har blitt opplyst om at det kan ta tid fordi det tekniske må på plass.

GRØNT PASS: Et grønt coronasertifikat vil eksempelvis kunne brukes på kulturarrangementer, konserter, konferanser, i julebordsesongen og i utelivsbransjen generelt

– Jeg hadde jo håpet vi kunne gjennomføre det denne uken. Det ville gitt en forutsigbarhet for de som skal arrangere og for de som har bestilt julebordene. Går det to uker tror jeg det stopper mye, sier Mikkola.

– Jeg ønsker å få klarhet i når og hvordan vi kan ta sertifikatet i bruk. Jeg har i dag bare fått melding om at det ikke er klart.

FHI: Jobber med løsninger

I pressemeldingen fra FHI sier assisterende direktør, Gun Peggy Knudsen, at de jobber med en kortsiktig og langsiktig løsning for at kommuner kan ta coronapasset i bruk.

Endringer i kriterier for hva som gir gyldig pass er en av årsakene til at det tar tid.

De ser imidlertid på løsninger for at enkelte kommuner kan ta det i bruk i løpet av noen dager.

Assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen.

– Kommunene som har et behov kan vedta lokale forskrifter som gir dem anledning til å ta sertifikatet i bruk nå, og basere seg på å benytte EU/EØS kontrollsiden, med den manuelle fortolkningen av negativ test, skriver Knudsen til VG på e-post.

Dette betyr at kontrollør må sjekke negativ test manuelt, siden denne ikke er justert til nasjonale krav ennå.

– Dersom kommunen ønsker å vente til vi har oppdatert kontroll-app med nye regler og er ferdige med å vurdere langsiktig løsning med noe ytterligere dataminimering så vil det ta alt fra noen få dager til 1–2 uker, det kommer an på hvor store endringer vi må gjøre.

I tillegg jobbes det med en løsning for å printe coronasertifikat lokalt i kommunene for de som ikke har tilgang til digitalt sertifikat selv, opplyser hun til VG.

Høyt smittetrykk

– Vi har vært i en situasjon hvor alt har vært nedstengt, legekontor, rådhus og skolen. Forrige uke stengte vi ned barne- og ungdomsskolen, sier ordfører Mikkola.

Han forklarer de har hatt høyt smittetrykk de siste to ukene.

– Vi har hatt 131 smittet de siste 14 dagene med et befolkningstall rett under 3000. På det meste hadde vi 32 stykker som ble registrert smittet på en dag.

Det har gått hardt utover bemanning innenfor skole og helse. Og høye smittetall har også ført til enda flere i isolasjon.

– Da var vi nødt til å ha strenge tiltak, sier han.

I Nordkapp må de holde en-meteren og bruke munnbind. Mikkola vurderer derfor at coronasertifikat muliggjør det å gjennomføre julebord og arrangementer fremover.

– Kan ikke stenge alt

Ifølge FHI hjelper coronasertifikat lite mot smitte, hensikten er å lette på mer inngripende tiltak.

– Det er de lokale forskriftene som virkelig hjelper. Men vi må prøve å finne ordninger som gjør vi kan leve med dette over tid. Vi kan ikke stenge alt. Å innføre sertifikatet vil gjøre det litt tryggere å gå ut. Da vet vi at folk er vaksinert og at de som ikke er det har påvist negativ test. Det kan også hjelpe å få opp antall som velger å vaksinere seg – og kan slik ha en litt preventiv virkning, sier Mikkola.

Han har forståelse for at folk er skeptisk til at det vil føles som tvang å vaksinere seg.

– Men utgangspunktet for coronasertifikatet er for å lette på tiltakene for å ha mulighet for å gjennomføre arrangement.

Mikkola legger til:

– Det har vært mye motstand mot coronasertifikat fra enkelte. Men jeg står ganske støtt i at jeg ønsker dette. Det er for at vi skal kunne leve mest mulig normalt. Jeg tenker på hele befolkningen. Både på næringslivet og på de som skal ha det koselig i jula.

Tromsøs ordfører har ikke vært tilgjengelig for intervju mandags kveld.

Slik skal sertifikatet fungere

Kommuner kan ta i bruk coronasertifikatet for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har testet negativt eller har gjennomgått covid-19.

I Helsedirektoratets anbefaling, kan sertifikatet brukes på arrangementer og serveringssteder, treningssenter og i svømmehaller, kommer det fram i direktoratets faglige grunnlag til regjeringen.