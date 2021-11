GIKK AV: Tidligere byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap) led nederlag da Bergen bystyre skulle avgjøre hvor Bybanen til Åsane skal gå.

Politisk drama i Bergen: Varslet SMK før han stilte ultimatum

BERGEN (VG) Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) varslet Statsministerens kontor (SMK) dagen før han stilte kabinettsspørsmål om Bybanen.

Til VG bekrefter Valhammer at han varslet SMK om at han ville stille kabinettsspørsmål dersom byrådet ble nedstemt i saken om bybanetrasé til bydelen Åsane.

– Jeg orienterte en statssekretær ved Statsministerens kontor om at det kunne bli utfallet. Men jeg rådførte meg ikke med SMK eller andre i den sentrale partiledelsen, sier han.

Etter at byrådet hadde gått av, uttrykte statsminister Jonas Gahr Støre støtte til Roger Valhammer.

– Jeg har respekt for Roger Valhammers argumentasjon og beslutning, sier Støre til NTB onsdag kveld.

Onsdag tapte byrådspartiene avstemningen om hvor bybanen til Åsane skal gå, med knappest mulig margin. Dermed mistet Arbeiderpartiet, KrF, MDG og Venstre styringen over Norges nest største by.

– Jeg hadde ikke noe annet valg enn å gå av, sier Valhammer, som stilte kabinettsspørsmål i forkant av avstemningen.

Torsdag avviste Rødt at de vil snu i bybanespørsmålet, og partiet ber om at Arbeiderpartiet gjennomfører bystyrets vedtak om å legge bybanetraseen til Åsane tunnel.

Det kommer ikke til å skje, understreker Valhammer.

– Jeg kan ikke ta ansvar for å gjennomføre prosjektet som er vedtatt. Vedtaket er dypt uansvarlig.

– Vedtaket er dypt uansvarlig, sier avgått byrådsleder Roger Valhammer etter at opposisjonen fikk flertall for å legge bybanetraseen til Åsane i tunnel.

Han sier at han ikke er involvert i sonderingene som nå pågår blant bystyrepartiene.

– Det er ordføreren som leder de samtalene på vegne av byen og bystyret.

Valhammer sier han lenge hadde god tro på at koalisjonens forslag om å legge Bybanen over Bryggen, skulle få flertall.

– Det har vært vårt hovedfokus, å tilstrebe at tilstrekkelig mange nok støttet det forslaget. Da det ikke gikk, måtte jeg ta en vurdering av om byrådet kan ta ansvar for vedtaket og konsekvensene for byen.

STRIDENS KJERNE: Bryggen i Bergen står på Unescos verdensarvliste og har det siste tiåret bidratt til høy temperatur i debatten om bybanetraseen

Den avgåtte byrådslederen sier han skjønte at det var fare for å lide nederlag i avstemningen da årsmøtet til Rødt i Bergen sist fredag gikk inn for tunnelalternativet, med knappest mulig flertall.

– Da forsto jeg at det ville bli vanskelig. Kvelden før innså jeg at det ikke kom til å gå.

Valhammer mener vedtaket om å legge Bybanen til Åsane i tunnel var forhastet, og at det kaster den videre bybaneutbyggingen inn i en «ørkenvandring» av utredninger.

– Konsekvensen blir ytterlige halvannet år med utredning, og en utsettelse på minimum fire til seks år. Bybanen til Åsane blir også mye dyrere enn den ville blitt med vårt forslag, med dagtrasé over Bryggen. Realismen er minimal, og nå er alt satt i spill.

HVOR SKAL DEN GÅ? Bybanen har skapt politisk kaos i Bergen.

Valhammer peker på at saken ikke bare er et spørsmål om to traseer.

– Bybaneutbyggingen henger sammen med den planlagte byutviklingen i Bergen, fremtidige trafikkløsninger og andre infrastrukturprosjekter. Dette gjelder blant annet sykkelvei fra sentrum til Sandviken, Eidsvåg og Åsane, forlenget Fløyfjellstunnel og Ringvei Øst/Nordhordlandstunnelen.

I en pressemelding skriver Arbeiderpartiet i Bergen at onsdagens vedtak kan bety at det aldri kommer bybane til Åsane.

«I klartekst innebærer vedtaket at bybanen til Åsane ikke vil bli bygget på mange år, og i verste fall aldri», heter det.

– Investeringer for 20 milliarder kroner settes i spill. Den vedtatte løsningen vil også bety økte bompenger, sier Valhammer.