STOR ANDEL: 713 av de 4045 smittetilfellene for tirsdag var i Oslo. Det er rekordhøyt nivå også for hovedstaden. Men innleggelsene er ikke like høye nå som under tidligere registrerte smittetopper i byen.

To nye smitterekorder i Norge

FHI har nå registrert de høyeste smittetallene Norge har hatt, men antall nye innleggelser kan ha flatet ut.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag ble det registrert 4045 nye smittetilfeller i Norge. Det er det høyeste dagstallet gjennom pandemien, ettersom rekorden i forrige uke skyldtes driftsproblemer i registreringen.

Nå som tallene for forrige uke begynner det å bli klare, tegner det seg en rekord også der:

Aldri før har det blitt registrert så mange smittede som i forrige uke (både hvis man plasserer tilfellene på dagen de ble registrert og dagen prøven ble tatt).

Og Oslo har igjen steget opp som fylket med det høyest registrerte smittetrykket:

– Det viser at vi er inne i en årstid hvor vi er mer innendørs og samtidig har mer kontakt med hverandre. Da er det flere som blir smittet og trenden har vært økende i ganske mange uker nå, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG.

Men, fordi det har vært store endringer i teststrategien i høst, blant annet med selvtester og massetesting, er FHIs klare budskap at smittetallene ikke er sammenlignbare over tid. At det nå er viktigere å følge med på antall innlagte.

Og den store veksten i smittetall, har ikke ført til en like stor økning i innleggelser.

– Økningen på antall innlagte er langt fra så høyt som antall smittede, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) da regjeringen tirsdag innførte nye innstramninger.

– Vi tåler mer smitte enn tidligere, men vi må ha kontroll, understreket han.

Antall nye corona-innleggelser på sykehus økt kraftig i høst. Men de siste to ukene har det gått ned eller ligget ganske stabilt:

– Innleggelsene har ikke steget like mye som smittetallene de siste ukene. Det kan skyldes økt testaktivitet og effekt av tredje dose på de over 65 år, sier Nakstad.

– Men det er 250 innlagte, så det har krøpet litt oppover det også. Og 60 på intensiv er et ganske høyt tall, sier Nakstad.

FHI påpekte i forrige uke at det ser ut til å ha vært en avflating i nye innleggelser og overføringer til intensivavdeling for covid-19 de siste ukene, men at det er for tidlig å slå fast om det var en varig trend.

Det var tirsdag 246 coronainnlagte på norske sykehus, som er høyt, men ikke like høyt som bølgene i april 2020 og april 2021, hvor den registrerte smitten altså var lavere:

Samtidig har det vært en økning i antall ukentlige dødsfall – som nå er på nivå med den første bølgen i mars/april 2021:

– Det har vært en tydelig økning av dødsfall de siste ukene, understreker Nakstad.

– Det er mange covid-pasienter inneliggende på norske sykehjem og disse kommer ikke med i statistikken over sykehusinnleggelser, påpeker han.

Onsdag ettermiddag kommer en ny ukesrapport fra FHI, med mer data på hvem som er innlagt nå.

Budskapet fra forrige uke var:

– Det er i hovedsak uvaksinerte voksne og eldre med risikotilstander som legges inn på sykehus. Nå har 32 prosent av eldre over 65 år fått sin tredje dose, og vi ser de første tegn på lavere insidens av innleggelse hos disse med tre doser sammenlignet med jevnaldrende med bare to doser, skrev FHI 24. november.

– Det er fortsatt de gruppene som peker seg ut, men det er grunn til å tro at andelen fullvaksinerte på sykehus vil bli lavere ettersom flere blir tredjedose-vaksinert. Det har vi sett tegn til i flere andre land, der de uvaksinerte nå dominerer blant de innlagte, legger Nakstad til.

Fortsatt registreres det klart høyeste smittetrykket blant de yngste, som har mindre risiko for alvorlig forløp – og i større grad er uvaksinert:

Info Hvordan leser jeg denne grafen? Finn din aldersgruppe borte til venstre og følg hvordan smittetrykket (antall smittede per 100.000 innbyggere i den aldersgruppen) har utviklet seg uke for uke bortover mot høyre. Jo mørkere rødfarge, jo høyere trykk. Vis mer

Her kan du se vaksinedekningen etter aldersgruppe: