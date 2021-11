HÅP: Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) ønsker seg at det blir flere fordeler ved å være vaksinert og ha coronapasset.

Ordførere etterlyser klare coronatiltak

Tirsdag morgen skal helseministeren ha møte med landets kommuner. Flere ordførere etterlyser mer håndfaste regler for coronahåndtering.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Tirsdag morgen har helseminister Ingvild Kjerkol innkalt landets kommuner til et møte om coronasituasjonen.

Med spredningen av virusmutanten omikron som bakteppe, har statsminister Jonas Gahr Støre varslet om at det kommer tiltak.

Han redegjør for Stortinget tirsdag formiddag.

For kommunene kan det nok en gang bli nye regler å forholde seg til.

I Lærdal er kommuneoverlege Frode Myklebust oppgitt over de stadige endringene i coronaforskriften. Han håper på mer stabile lover nå.

– Covid-19 forskriftene har vært i kontinuerlig i endring siden de kom, og det er krevende å forholde seg til. Vi trenger håndfaste, tydelige og enkle regler å jobbe etter, et klart budskap som holder over tid. Så synes jeg heller myndighetene kan være litt tøffe og ta i litt ekstra, slik at de slipper å endre reglene hele tiden, sier Myklebust til VG.

INNKALLER: Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har invitert landets kommuner til møte.

Advarer

Flere ordførere har tidligere uttrykt frustrasjon over mangel på klare retningslinjer fra nasjonale myndigheter.

Konkrete regler på møtet tirsdag er på ønskelisten til Trondheims Rita Ottervik (Ap) også.

– Jeg vil advare mot et for tillitsbasert system, slik den forrige regjeringen i stor grad opererte med på grensekontrollen. Dette gir mye arbeid for oss ute i kommunene, sier Ottervik til VG.

Forrige uke sendte ordførere i Bergensområdet et brev til Helsedirektoratet hvor de beskrev at de er svært urolige for situasjonen, og for hva som kan bli konsekvensene dersom det ikke settes i verk tiltak.

INNFØRTE RESTRIKSJONER: Trondheim har hatt lokale smitteverntiltak i flere uker, etter en kraftig økning i antall coronasmittede.

– Trenger ett sett regler

Allerede mandag innførte regjeringen en rekke nye nasjonale tiltak, blant annet lengre karanteneperioder og testplikt for flere nærkontakter.

En ny pressekonferanse er meldt klokken 12 tirsdag, og da kan det bli ytterligere endringer, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Men før pressekonferansen skal landets ordførere, smittevernoverleger og statsforvaltere orienteres.

Kommuneoverlege Frode Myklebust håper at man etter møtet innfører like karanteneregler for alle.

– Nå er det andre regler for karantene hvis vi mistenker at en person er smittet av omikron-varianten, enn hvis det er det «vanlige» viruset. Dette forvirrer folk. Vi trenger ett sett regler for alle, mener Myklebust.

Kommuneoverlegen i Lærdal regner også med at det i møtet kommer forventninger om økt testkapasitet i kommunene og ved sykehus.

«Flere fordeler» til vaksinerte

I Sandefjord er ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) spent på hvilke anbefalinger fagmyndighetene kommer med og hvilke beslutninger regjeringen vil ta.

Han etterlyser flere fordeler ved å være vaksinert.

– Jeg skulle ønske at det ble flere fordeler ved å være vaksinert og ha coronapasset, med tanke på hvor aktiv du kan være, for eksempel på arrangementer, i butikker og kafeer. Det innebærer også flere begrensninger for dem som ikke er vaksinerte, sier Gleditsch til VG.

Han sier det er viktig at tiltakene er målrettede og treffsikre, slik at den nye mutasjonen ikke får fotfeste i Norge.

–Det er også viktig at man ikke importerer unødvendig smitte, så man bør begrense reiseaktivitet, sier ordføreren.

Fortgang i vaksinering

Trondheim er en av byene som nå har gjennomgått flere uker med ganske restriktive tiltak etter en økning i smitte.

Kommunen har blant annet hatt munnbindpåbud i situasjoner der det ikke er mulig å holde en meters avstand og trafikklysmodellen i skolen. Nå ser ordfører Rita Ottervik en etterlengtet utflating av smittekurven.

Det viktigste for Ottervik nå, er å få opp farten på vaksineringen.

– Vi vil gjerne vaksinere alle så fort som mulig, få en rask avklaring på tempo på dem over 18 år. Vi vaksinerer nå alle i aldersgruppen 16–17 år med dose nummer to. I aldersgruppen 12–15 år har vi bare klarsignal for dose én, og vi venter på faglige råd for de enda yngre elevene, sier Ottervik til VG.

Nettopp de unge var starten på den siste smittebølgen i Trondheim, sier Ottervik.

– Vi ser at blant videregåendeelever så blir de som kun har én dose smittet, mens de som har to, ikke så ofte blir det. Så det er veldig viktig å få en dose nummer to på plass fort for denne aldersgruppen.