Småfly styrtet i Larvik: To flyelever og en instruktør omkom

LARVIK (VG) Tre personer er funnet omkommet etter et småfly styrtet i Larvik tirsdag. Politiets innsatsleder på stedet beskriver det som «totalhavarert».

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er et mindre fly som har gått ned i området Tvedalen ved Larvik. Ifølge Østlands-Posten er imidlertid nødetatene til stede litt lenger sør, nærmere Vestmunnvannet.

Bilder som VG har fra stedet viser flyvraket flatklemt inn i fjellveggen. Ødeleggelsene er så store at det er vanskelig å se at det har vært et fly. Det stiger fortsatt røyk opp i det skogkledde området, og trærne rundt vraket er brent.

I en pressemelding kl. 15.13 opplyser politiet at tre personer, en flyinstruktør og to elever, er omkommet i ulykken. Pårørende er varslet.

Politiet opplyser at flyet hadde tilknytning til Pilot Flight Academy, og at det lettet fra Torp flyplass tirsdag morgen.

– Dette er dypt tragisk og alvorlig, men vi ser at noe sånt kan skje. Nå skal vi ta vare på de etterlatte. Så langt kan vi ikke fastslå noe rundt årsaken, sier politistasjonssjef Tor Eriksen i Larvik.

forrige







fullskjerm neste TOTALHAVARERT: Flyet har styrtet i svært ulendt terreng. Tre personer er savnet. 1 av 5 Foto: Frode Hansen

Havarikommisjonen vil undersøke vrakrestene for å undersøke hva som skjedde i forkant av flyulykken. I tillegg vil de omkomne bli obdusert.

– Det er nok flere vitner som har meldt seg gjennom dagen, har ikke tallet på hvor mange, men vi ønsker å komme i kontakt med alle vitner, sier Eriksen.

Han legger til at ingen av de omkomne er tilhørende Larvik, men at de bor andre steder i landet. De har heller ingen annen relasjon enn at de gikk på samme flyskole.

– Totalhavarert

Politiet fikk meldingen om flyulykken klokken 09.20. De forteller at det har vært krevende å komme frem til ulykkesstedet, som befinner seg i et ulendt terreng.

– Vi driver fremdeles taktiske søk i området. Flyet er totalhavarert, sa innsatsleder på stedet til pressen klokken 11.10.

Flyet var av typen Diamond DA-42NG, og tok ifølge Flightradar av fra Sandefjord Lufthavn Torp klokken 08.26 tirsdag morgen

forrige

fullskjerm neste FLY GÅTT NED: Politi- og redningsmannskap i området hvor flyet skal ha gått ned. 1 av 2 Foto: gfoto.no

Siste registrerte posisjon på flightradar24 var klokken 09.10. Rett før det forsvant fra radaren, mistet flyet raskt høyde, fra 3325 fot til 2075 fot.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen, opplyser til NTB at flyet var relativt nytt.

Vegtrafikksentralen sør meldte tirsdag morgen at Fylkesveien mellom Tvedalen og Kjose er stengt på grunn av en flyulykke. Ifølge politistasjonssjef Tor Eriksen kommer veien til å holdes stengt i en liten periode.

– En forferdelig ulykke og tragedie

VG har vært i kontakt med Pilot Flight Academy, som bekrefter at de eier flyet. De opplyser at de har satt krisestab.

Foreløpig er det ikke kjent om det har vært meldt om noen feil med flyet.

– Dette er jo en forferdelig ulykke og tragedie. I dag tror jeg vi bare skal fokusere på å vise omsorg for elever og ansatte ved skolen og deres pårørende. Videre vil politiet og havarikommisjonens arbeid vise hva som har hendt, sier grunnlegger av Pilot Flight Academy, Frode Granlund, til VG.

Selv dro Granlund fra Stavanger til Torp for å bistå da meldingen om ulykken kom.

GÅTT NED: Flyet skal ha gått ned i Tvedalen ved Helgeroa, ifølge politiet.

Saken oppdateres!

Klikk for å aktivere kartet

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at VG hadde snakket med selskapet som leide ut flyet. Det er riktig at selskapet eier flyet, men ikke at de leide det ut. Saken ble endret 23.11.2021, klokken 11.33.