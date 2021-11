forrige

fullskjerm neste FLY GÅTT NED: Politi- og redningsmannskap i området hvor flyet skal ha gått ned. 1 av 2 Foto: gfoto.no

Småfly har styrtet i Larvik: − Vi har dessverre ikke håp om å finne overlevende

Et mindre fly med tre personer har gått ned i Larvik tirsdag. Politiets innsatsleder på stedet beskriver det som «totalhavarert».

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er et mindre fly som har gått ned i området Tvedalen ved Larvik. Ifølge Østlands-Posten er imidlertid nødetatene til stede litt lenger sør, nærmere Vestmunnvannet.

Bilder fra stedet viser at flyet har havarert i et skogsområde, og at det siver røyk ut mellom trærne.

– Vi har dessverre ikke håp om å finne overlevende, sier politistasjonssjef i Larvik Tor Eriksen til TV 2 like etter klokken 12.

Det skal være politiets egne observasjoner på ulykkesstedet som gjør at flyets passasjerer er antatt omkommet.

Eriksen opplyser at det fortsatt jobbes med å varsle de pårørende. Samtidig er havarikommisjonen, teknikere og hundepatruljer i arbeid på stedet. Det har vært krevende å komme frem til ulykkesstedet, som befinner seg i et ulendt terreng.

– Totalhavarert

Politiet fikk meldingen om flyulykken klokken 09.20.

– Politiet kan bekrefte at vi har lokalisert området der et vitne skal ha sett et fly gå ned. Vi kan ikke si noe om hva slags type fly, men at det er snakk om et småfly. Vi kan heller ikke si noe om hvor mange som var om bord i flyet. Vi har mange ressurser på stedet nå, sier Eriksen.

– Vi driver fremdeles taktiske søk i området. Flyet er totalhavarert, sier innsatsleder på stedet til pressen klokken 11.10, ifølge TV 2.

GÅTT NED: Flyet skal ha gått ned i Tvedalen ved Helgeroa, ifølge politiet.

Politiet er på stedet med andre nødetater og jobber med å få oversikt over situasjonen og de som var om bord slik at de som er direkte berørt av hendelsen kan varsles.

Skal være tre personer om bord

– Vi vet ikke omstendighetene rundt, om det er en styrt eller nødlanding, sier politistasjonssjef i Larvik Tor Eriksen til VG.

VG har vært i kontakt med selskapet som forteller at de eier flyet. De sier det er satt krisestab. Ifølge dem dreier det seg om et fly med tre personer om bord.

Foreløpig er det ikke kjent om det har vært meldt om noen feil med flyet.

Den første meldingen kom inn fra et vitne, opplyser politistasjonssjef Eriksen.

Politiet jobber nå med å avklare hvor mange som var om bord og hvor flyet kom fra.

Vegtrafikksentralen sør melder at Fylkesveien mellom Tvedalen og Kjose er stengt på grunn av en flyulykke.

Saken oppdateres!

Klikk for å aktivere kartet

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at VG hadde snakket med selskapet som leide ut flyet. Det er riktig at selskapet eier flyet, men ikke at de leide det ut. Saken ble endret 23.11.2021, klokken 11.33.