forrige

fullskjerm neste FLY GÅTT NED: Politi- og redningsmannskap i området hvor flyet skal ha gått ned. 1 av 2 Foto: gfoto.no

Mindre fly har gått ned i Larvik: − Er totalhavarert

Et mindre fly har gått ned i Larvik, bekrefter Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG. Det skal ha vært flere personer om bord.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Sør-Øst politidistrikt opplyser at det er et mindre fly som har gått ned i området Tvedalen ved Larvik. Ifølge Østlandsposten er imidlertid nødetatene til stede litt lenger sør, nærmere Vestmunnvannet.

– Vi driver fremdeles taktiske søk i området. Flyet er totalhavarert, sier innsatsleder på stedet til pressen klokken 11.10, ifølge TV 2.

Politiet fikk meldingen om flyulykken klokken 09.20.

– Politiet kan bekrefte at vi har lokalisert området der et vitne skal ha sett et fly gå ned. Vi kan ikke si noe om hva slags type fly, men at det er snakk om et småfly. Vi kan heller ikke si noe om hvor mange som var om bord i flyet. Vi har mange ressurser på stedet nå, sier politistasjonssjef i Larvik, Tor Eriksen.

Politiet er på stedet med andre nødetater og jobber med å få oversikt over situasjonen og de som var om bord slik at de som er direkte berørt av hendelsen kan varsles.

Vakthavende redningsleder i HRS Sør-Norge Trond Bjørnøy opplyser at skadeomfanget er ukjent.

GÅTT NED: Flyet skal ha gått ned i Tvedalen ved Helgeroa, ifølge politiet.

Skal være flere om bord

– Vi vet ikke omstendighetene rundt, om det er en styrt eller nødlanding, sier politistasjonsjef i Larvik Tor Eriksen til VG.

VG har vært i kontakt med selskapet som forteller at de har leid ut flyet. De sier det er satt krisestab. Ifølge dem dreier det seg om et fly med flere enn én person om bord.

Den første meldingen kom inn fra et vitne, opplyser politistasjonsjef Eriksen.

Politiet jobber nå med å avklare hvor mange som var om bord og hvor flyet kom fra.

Vegtrafikksentralen sør melder at Fylkesveien mellom Tvedalen og Kjose er stengt på grunn av en flyulykke.

Saken oppdateres!