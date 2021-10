VIL ENDRE KURS: Hadle Rasmus Bjuland mener at KrF aldri burde gjort retningsvalget i 2018. Han sier at det bidro til krisen partiet står i.

KrFU-oppgjør: − Lei av at vi har vært gisselet til Høyre og Frp

KrFUs påtroppende leder, Hadle Rasmus Bjuland, tar et hardt oppgjør med tiden i Erna Solbergs regjering. Han mener partiet bør være åpent for å samarbeide til både venstre og høyre.

Av Eirik Røsvik

Publisert: Nå nettopp

– Jeg er lei av at vi har vært gisselet til Høyre og Frp de siste åtte årene. Nå er jeg klar for at vi skal rendyrke sentrumsprofilen vår, sier Bjuland til VG.

På lørdag klappes han etter alle solemerker inn som ny leder av Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

Han frykter at partiet har fremstått som «Høyre light» i regjering for velgerne, og mener regjeringsdeltagelse har kostet mye.

– Vi har vært i regjering eller støtteparti i åtte år. Vi har måtte være lojale til prosjektet og inngå kompromisser. Nå kjenner jeg at det blir veldig digg å kutte navlestrengen til Høyre og Frp, sier han.

– Det er ingen tvil om at det har kostet mye, sier Bjuland.

ÅTTE ÅR: KrF har støttet eller vært en del av Erna Solbergs regjering de siste åtte årene.

Vil ha et tøffere KrF

Han sier at det har vært vanskelig å opprettholde støtten til Human Rights Service (HRS) og senke avgifter på alkohol i regjering.

Bjuland vil at KrF nå tar en tøffere linje, også mot sine tidligere regjeringspartnere.

– Jeg håper at vi kan være et tøffere KrF, som kan våge å kjempe for de sosiale sakene, være kompromissløs på bistandsprosenten, klima og kampen for de som faller utenfor, sier Bjuland.

KrF fikk 3,8 prosent av stemmene ved valget og tre representanter.

Bjuland vil at de nå skal gå i konstruktiv opposisjon, der de stemmer for sakene er for og mot det de er mot.

Han sier at de kan danne flertall med høyresiden og med Ap og Sp.

MÅTTE GÅ: Kjell Ingolf Ropstad måtte gå av som partileder i KrF etter valget på grunn av rot med pendlerbolig og skatt.

– Var det verdt det å sitte i regjering?

– Jeg var en av de som ønsket å gå inn i regjering på blå side i 2018. I etterkant ser jeg at vi kunne vært det foruten. Den gangen så jeg ikke de sårene partiet fikk etter at vi i praksis ble delt i to, sier han.

Daværende partileder Knut Arild Hareide og den røde siden ville i 2018 ta KrF i regjering med Arbeiderpartiet.

Nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad og de blå vant. De ville gå i regjering med Høyre.

– Det var sterkt kritikkverdig av partiledelsen. Partiet måtte enten vrake en statsminister mange var glad i og gå i en regjering der SV kunne få innflytelse, eller gå i regjering med Frp som de hadde lovet å ikke gjøre, sier han.

NY LEDER: Hadle Rasmus Bjuland blir etter alle solemerker ny partileder i KrFs ungdomsorganisasjon på lørdag. Det er ingen benkeforslag mot ham.

Vil fristille partiet

Bjuland advarer KrF mot å ta et nytt retningsvalg på samme måte som de gjorde i 2018.

Han tror ikke på et regjeringssamarbeid med Ap i nærmeste fremtid, men vil ikke lukke døren for dem og Sp i fremtiden.

– Er du åpen for å gå inn regjering på begge sider?

– Et sentrumsparti må alltid være åpen for begge sider, men de vedtakene som Ap hadde i vår med fri abort til uke 18 inviterer ikke akkurat til samarbeid. Jeg tror det ville være vanskelig med dagens Ap, men Sp har stått historisk nært KrF og vi kunne absolutt sittet i regjering med dem, sier han.

NY PARTILEDER? Alt tyder på at Olaug Bollestad blir ny partileder i KrF etter at Dag Inge Ulstein sa at han ikke er aktuell.

Vil ha Bollestad

KrFU gikk inn for å støtte Dag Inge Ulstein som ny partileder i KrF. Ulstein har sagt at han ikke er aktuell.

Nestleder Olaug Bollestad seiler derfor opp som ny partileder og får støtte fra Bjuland, som selv er fra Rogaland.

– Hun er veldig dyktig, har en folkelig appell og kan breie ut partiet, sier Bjuland.

– Hun var med på retningsvalget, som du mener er en grunn til at KrF sliter i dag. Hvorfor er hun riktig person til å lede partiet videre?

– Jeg legger bak meg alt som skjedde i 2018. Vi er forbi det som skjedde da. Hun er den rette personen til å lede partiet videre, men jeg står fast på at prosessen den gangen var dårlig, sier Bjuland.